Plata tras el desplome: el mercado busca equilibrio

La plata ha pasado en cuestión de días de ser el activo estrella del mercado a convertirse en una fuente de desconcierto para muchos inversores. Lo que ocurrió desde el 24 de diciembre es un buen ejemplo de cómo los movimientos extremos suelen llevar implícito el germen de su propia corrección. En apenas unas sesiones, el precio llegó a subir en torno a un 20 %, impulsado por un contexto de baja liquidez tras Navidad, por el apetito especulativo y por una narrativa que mezclaba refugio frente a tensiones geopolíticas, debilidad del dólar y recortes de tipos en Estados Unidos. El movimiento fue rápido, vertical y poco selectivo, señales que suelen acompañar a los tramos finales de un rally muy cargado de expectativas.

La corrección posterior fue igual de contundente. En una sola sesión, la plata llegó a caer cerca de un 9 %, firmando el mayor descenso diario desde 2021, y acumuló desde máximos una caída aproximada del 16 %, devolviendo el precio a la zona de 70 dólares por onza. Este ajuste coincidió con el aviso del mercado de derivados de metales de CME Group, que comunicó un aumento de los requisitos de margen para los futuros de plata, oro y otros metales preciosos a partir del 29 de diciembre, encareciendo de forma inmediata el mantenimiento de posiciones apalancadas.

El resultado es un mercado que pasa de la euforia al silencio en cuestión de horas. Muchos inversores que veían precios por encima de 80 dólares la onza como el inicio de “algo más grande” se encuentran ahora con una caída brusca que ha devuelto al precio a zonas mucho más bajas, cerca de los mínimos recientes. Y es precisamente ahí donde empieza la parte interesante del análisis, porque los movimientos violentos no suelen resolverse en línea recta.

Desde el punto de vista del precio, lo relevante no es solo cuánto ha caído la plata, sino cómo lo ha hecho. Tras la descarga inicial, el mercado ha empezado a mostrar un tráfico más ordenado en gráficos horarios, con intentos de estabilización y lo que empieza a parecer una estructura de giro incipiente. No es todavía una señal definitiva, pero sí un cambio de comportamiento respecto al desplome inicial, cuando apenas había contrapartida compradora. Esa transición suele ser el primer paso antes de una fase de consolidación más amplia.

En este contexto, tiene sentido ser prudente. El movimiento previo fue demasiado rápido como para asumir que el mercado está listo para volver a subir sin antes digerirlo. La experiencia dice que, tras subidas casi parabólicas y correcciones tan agresivas, lo más sano suele ser esperar confirmaciones. No se trata de anticiparse, sino de observar si el precio es capaz de reconstruir una base sólida desde la que volver a intentarlo.

Hay un nivel que empieza a ganar relevancia en ese proceso, la zona de 75.239. No es una cifra mágica, pero sí un área que podría actuar como referencia técnica en caso de que el mercado consiga reorganizarse. Una recuperación por encima de esa zona, acompañada de consolidaciones y retrocesos controlados, abriría la puerta a plantear escenarios alcistas con mayor fundamento. Hasta entonces, cualquier intento de rebote puede seguir siendo frágil y vulnerable a nuevas sacudidas.

Lo que deja este episodio es una lección clásica en los mercados de materias primas. La plata sigue teniendo argumentos estructurales a medio y largo plazo, tanto por su componente industrial como por su papel como activo real en entornos de tipos más bajos. Pero el corto plazo manda, y ahora mismo el precio está en pleno proceso de digestión de un exceso previo. Para el inversor, más que dejarse llevar por el ruido del último máximo o del último desplome, el foco debería estar en cómo evoluciona esta fase de estabilización. Si el mercado confirma la figura de vuelta que empieza a insinuarse en gráficos horarios y respeta zonas clave tras los retrocesos, el escenario de buscar posiciones largas tendrá mucho más sentido.

Plata (Gráfico 1 hora)

Fuente: xStation5

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí