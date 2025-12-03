PMI más alto de lo esperado en el Reino Unido

El sector servicios del Reino Unido experimenta una fuerte desaceleración del crecimiento en noviembre, debido a que la menor demanda interna y de exportación lastró la actividad, aunque la caída del dinamismo empresarial fue menor de lo previsto. El empleo cayó al ritmo más rápido desde febrero, los márgenes se vieron reducidos por el aumento de los costes y la intensa competencia de precios, y la confianza empresarial se mantuvo moderada ante la incertidumbre política y el retraso en las decisiones de inversión.
Lecturas del PMI en Reino Unido (mes de noviembre)
-
PMI Compuesto Global del S&P : 51,2. Previsión de 50,5. Valor anterior de 52,2.
-
PMI de Servicios Global del S&P : 51,3. Previsión de 50,5. Valor anterior de 52,3.
La libra continúa su reciente repunte frente al euro y el dólar, a pesar de que las cifras, especialmente las de empleo, siguen respaldando la vuelta a la flexibilización monetaria del Banco de Inglaterra.
Cotización del par libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.