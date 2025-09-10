Polonia derriba drones rusos: ¿hay reacción del mercado?

Alrededor de las 2:00 a. m., el espacio aéreo polaco fue violado por drones de combate rusos, conocidos comúnmente como "Shahed". Aproximadamente una docena de drones entraron en territorio polaco. La mayoría fueron derribados, pero algunos cayeron y explotaron, causando daños. Actualmente, no hay víctimas ni heridos confirmados.
El mercado reacciona con un ligero debilitamiento del zloty polaco, con los pares USD/PLN y EUR/PLN subiendo aproximadamente un 0,4 %. El índice WIG20 también registra una ligera caída del 0,6 % en la apertura.
Información clave
- La Fuerza Aérea Polaca desplegó aviones de combate para interceptar la amenaza aérea.
- Hasta el momento, se ha confirmado el cruce de la frontera por 10 drones de combate.
- Una vivienda unifamiliar en la aldea de Wyryki, cerca de Lublin, fue alcanzada. No se reportaron heridos.
- Miembros de la Fuerza de Defensa Territorial (FDT) recibieron notificaciones para aumentar su nivel de preparación. Las guarniciones de la FDT en las provincias fronterizas y Mazovia tienen 6 horas para presentarse a sus unidades.
- El primer ministro Donald Tusk convocó una reunión extraordinaria del gobierno para abordar la crisis.
- Los drones cruzaron a Polonia desde la frontera con Ucrania. Formaban parte de un gran ataque aéreo contra Ucrania anoche.
Actualmente, la naturaleza del ataque no indica que se trate de un asalto organizado como parte de una agresión mayor. Sin embargo, cabe destacar que este viernes comienzan los ejercicios "Zapad 2025", durante los cuales 30.000 soldados bielorrusos y rusos practicarán la ocupación del paso de Suwalki. Esto coincide con el aniversario de la invasión rusa del 17 de septiembre de 1939, un acontecimiento muy significativo para los responsables políticos rusos.
