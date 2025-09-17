¿Por qué cae el cobre un 1,5%? 🚩

Los precios del cobre caen debido a las expectativas de una mayor producción en Chile, lo que compensa en parte el efecto de la depreciación del dólar. Chile es el mayor productor mundial de cobre (alrededor del 25% de la oferta mundial) y prevé un crecimiento de la producción este año, a pesar de los problemas en varias minas clave.

En 2023, la producción chilena cayó a su nivel más bajo en 20 años. Cabe destacar que el cobre se está alejando de sus máximos de 15 meses, debido en parte a un dólar más estable y a la posibilidad de proyecciones de inflación ligeramente más restrictivas de la Fed (la decisión se espera hoy a las 20:00).

Precio del cobre

El cobre cae un 1,5% y se acerca a la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja).

Fuente : Plataforma de XTB