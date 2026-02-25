Previa de resultados Nubank 4T25: el mercado exige crecimiento rentable y riesgo crediticio bajo control

Las variables que pueden mover el precio son el costo de riesgo , el margen financiero ajustado por riesgo (NIM ajustado por riesgo) y el rol de México como motor visible, pero también como principal fuente de preguntas.

El consenso descuenta expansión acelerada (ingresos estimados US$4.500–4.600 millones , +55% a/a ) y pone el foco en rentabilidad (ROE 32%–33%) y riesgo crediticio .

Nubank reporta resultados del 4T25 hoy tras el cierre, con llamada a las 5:00 p.m. ET y traducción simultánea , en un contexto de expectativas exigentes para la acción.

Nubank publicará sus resultados del 4T25 hoy, tras el cierre de mercado. En precio, el papel entra al evento con un estructura exigente, el precio de cierre previo ronda US$16,53 y el precio objetivo promedio de analistas se ubica cerca de US$19,99 (brecha aproximada de +21%), lo que sugiere que el mercado seguirá premiando, o castigando, principalmente la calidad del crecimiento y el manejo del riesgo crediticio.

Qué espera el mercado

El mercado llega a los resultados de Nubank con una expectativa de otro trimestre de expansión acelerada. Las estimaciones que circulan apuntan a ingresos cercanos a US$4.500–4.600 millones (aprox. +55% a/a) y un beneficio neto ajustado alrededor de US$900 millones, con BPA ajustado cerca de US$0,187 (y GAAP US$0,180).

Con esa base, el foco es confirmar que el crecimiento sigue viniendo con rentabilidad sólida (ROE en torno a 32%–33%) y, sobre todo, con riesgo crediticio contenido. En un nombre como NU.US, la acción suele reaccionar menos al titular de ingresos y más a cualquier señal de cambio en la dinámica de provisiones, margen y calidad de cartera, es ahí donde se juega la lectura de durabilidad del modelo.

Tres variables que pueden mover el precio

Costo de riesgo: el consenso asume que el crédito sigue avanzando a buen ritmo (se habla de un crecimiento secuencial alto de un dígito), pero el mercado está atento a si ese empuje viene acompañado por provisiones más altas. NIM (margen financiero ajustado por riesgo) ajustado por riesgo: no basta con expandir cartera si el margen se estrecha por fondeo, mix de productos o competencia. México: depósitos creciendo, cartera subiendo con fuerza y una estrategia de inversión ambiciosa para escalar. Justamente por eso, México también es el capítulo donde más fácil aparece el matiz de un crecimiento rápido puede convivir con una lectura de mercado más exigente si la morosidad o los castigos se mueven al alza, o si el ritmo de expansión obliga a comprar crecimiento con más gasto y menor margen.

México

La narrativa regional se ha ido inclinando hacia México como eje de expansión. Los datos que se mencionan en la previa sugieren un cierre de año con depósitos elevados, una cartera creciendo más rápido y una ratio préstamo/depósito todavía baja, lo que deja espacio para profundizar el negocio.

El punto es que el mercado mira unit economics. Por eso, cualquier comentario sobre la trayectoria de préstamos personales vs tarjetas, el comportamiento de mora y la evolución del fondeo puede pesar tanto como un beat de resultados. Además, con un plan de inversión plurianual anunciado para México, si la compañía acelera demasiado, el mercado puede pedir evidencia de que la calidad de activos se mantiene estable, si acelera muy poco, puede surgir la duda de si el pivote mexicano tarda más de lo esperado.

Contexto de mercado

NU llega a este evento con un historial reciente de ejecución fuerte (la compañía ha superado previsiones en varios trimestres recientes), y con una lectura de analistas ampliamente constructiva. Aun así, el clima no es complaciente, porque el segmento financiero y de crédito al consumo ha mostrado sensibilidad a titulares macro y a discusiones sobre crecimiento global, y cuando el mercado se pone más selectivo, suele castigar incluso resultados buenos si la guía o el riesgo crediticio no acompañan.

Un trimestre sólido debería sostener el relato, pero la reacción dependerá de si Nubank logra reforzar la idea de que su crecimiento es rápido, predecible y bien pagado en términos de riesgo.

Las acciones de Nubank suben cerca de +0.7% durante la sesión. Fuente: xStation5.

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí