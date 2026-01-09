¿Por qué las petroleras vuelven a mirar a Venezuela tras la jugada de Trump?

Las petroleras regresan a Venezuela no por un mejor clima de negocios, sino por una estrategia geopolítica directa de Estados Unidos .

Las petroleras vuelven a mirar a Venezuela, pero no por una mejora espontánea del clima de negocios, sino porque la Casa Blanca decidió empujarlas al centro de una jugada geopolítica de alto riesgo. Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump pasó rápidamente de la acción militar a una estrategia económica explícita, tomando control de cargamentos, habilitando licencias selectivas y presionando a las grandes compañías energéticas de Estados Unidos para que vuelvan a operar en uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, aunque también con una de las infraestructuras más deterioradas del sector.

Desde la óptica de las petroleras, el atractivo es evidente en el papel, pero mucho más complejo en la práctica. Venezuela produce hoy en torno a 1 millón de barriles diarios, apenas una fracción de los casi 4 millones que bombeaba en los años setenta.

Según estimaciones de Rystad Energy, solo mantener ese nivel actual durante los próximos 15 años requeriría inversiones cercanas a 53.000 millones de dólares, cifra que aumenta de forma exponencial si el objetivo es recuperar parte del potencial histórico del país. La infraestructura arrastra décadas de abandono, con oleoductos corroídos, pozos cerrados difíciles de reactivar y refinerías que operan muy por debajo de su capacidad.

Chevron con ventaja, el resto con cautela

Chevron parte con una ventaja relativa. Es la única gran petrolera estadounidense que nunca salió completamente del país, gracias a licencias especiales otorgadas durante el régimen de sanciones. Eso le permitió preservar activos, relaciones técnicas y conocimiento operativo en el terreno.

Sin embargo, incluso para Chevron, escalar producción de manera significativa no es un proceso rápido ni barato, especialmente en un entorno donde la estabilidad política y jurídica sigue siendo incierta. ExxonMobil y ConocoPhillips, por su parte, cargan con el antecedente de expropiaciones durante la era Chávez, lo que eleva de forma considerable el umbral de garantías que exigirán antes de comprometer capital.

El incentivo estratégico de Washington

El incentivo que ofrece Washington no es solo económico, sino estratégico. Al redirigir crudo venezolano hacia refinerías del Golfo de México, Estados Unidos reduce la dependencia de importaciones pesadas desde Canadá y México y, al mismo tiempo, corta un flujo clave de suministro para China, que hasta antes del bloqueo absorbía una parte relevante del petróleo venezolano a precios descontados. Para las refinerías estadounidenses, especialmente las diseñadas para procesar crudos pesados y sulfurados, este tipo de barril es altamente compatible y explica por qué acciones de empresas como Valero o Phillips 66 reaccionaron positivamente tras los anuncios.

Sin embargo, la presión política choca con la lógica corporativa. Los ejecutivos saben que cualquier promesa de aumento rápido de producción puede volverse en su contra si los plazos no se cumplen.

El propio Departamento de Energía reconoce que, aun con inversión extranjera, un incremento de varios cientos de miles de barriles diarios solo sería posible en el corto a mediano plazo, mientras que un salto estructural requeriría una década o más. A esto se suma el riesgo de quedar atrapados en un esquema donde el gobierno estadounidense controla la venta del crudo y los flujos de ingresos, limitando la autonomía comercial de las compañías.

Reservas gigantes, riesgos igual de grandes

Venezuela representa una oportunidad única de acceso a reservas gigantescas en un mundo donde los grandes descubrimientos son cada vez más escasos. Pero también es un recordatorio de que el capital energético no se despliega solo en función del precio del barril, sino de reglas claras, seguridad física y previsibilidad política. La estrategia de Trump busca usar a las empresas como brazo operativo de una agenda geopolítica más amplia, y eso eleva el potencial retorno, pero también el costo del error. En ese equilibrio incómodo se definirá cuánto están realmente dispuestas a apostar las grandes petroleras en el nuevo tablero venezolano.

