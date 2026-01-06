¿Por qué Trump amenaza a Groenlandia?

La discusión volvió al primer plano esta semana porque Donald Trump pasó de la insinuación a la presión explícita sobre Groenlandia, reactivando un tema que Estados Unidos ya había explorado en serio tras la Segunda Guerra Mundial con una oferta reservada de compra. El antecedente moderno es 2019, cuando el propio Trump instaló públicamente la idea, y el giro de 2026 es el contexto. Después de justificar la operación en Venezuela con una lectura hemisférica de poder, su discurso sobre Groenlandia dejó de sonar a extravagancia diplomática y empezó a leerse como una línea estratégica coherente con su política exterior.

Seguridad en el Ártico

El corazón del argumento es seguridad en el Ártico, pero no en abstracto. Groenlandia es el punto de apoyo físico para dominar el corredor que conecta Norteamérica con Europa por el Atlántico Norte, y para proyectar vigilancia y defensa en el arco ártico. Por eso el tema no se agota en la soberanía formal, sino en control operativo, quién decide la arquitectura de seguridad, la capacidad de desplegar, monitorear y reaccionar en un entorno donde Rusia y China han incrementado actividad, presencia y ambición. En la narrativa de Trump, ese mapa exige que el activo quede alineado sin ambigüedades con Washington.

La novedad no es que Estados Unidos tenga presencia o interés, es que Trump está reencuadrando el problema como uno de control político y no solo de cooperación militar. De ahí que la presión funcione como una prueba de fuerza sobre Dinamarca y sobre los mecanismos colectivos, no está pidiendo simplemente más coordinación, está cuestionando la legitimidad de que Copenhague sea el paraguas soberano de la isla en un momento en que la geopolítica del Ártico se volvió más competitiva. Ese cambio de encuadre es lo que en Europa se leyó como una señal de riesgo sistémico, no por un movimiento inmediato, sino por el precedente que instala.

Motor geoeconómico

El segundo motor es geoeconómico, son las cadenas de suministro. Groenlandia se volvió más atractiva por el potencial de minerales críticos y por la idea de rutas que ganan relevancia a medida que el clima abre ventanas logísticas más largas. Para Trump, esto no es un tema de desarrollo local, es un tablero de autonomía estratégica, reducir dependencia de insumos y refinar el poder de negociación de Estados Unidos frente a China. En otras palabras, Groenlandia es un activo de seguridad y un activo de recursos al mismo tiempo, y esa doble condición explica por qué la presión reaparece justo cuando Washington está operando con una lógica de control de materias primas y corredores.

Motor político y táctico

El tercer motivo es político y táctico, la amenaza es una palanca. Si Trump instala que Groenlandia es indispensable, puede empujar resultados sin llegar a un escenario extremo: desde ampliar acceso militar y derechos operativos, hasta condicionar inversión, infraestructura y marcos regulatorios. Esta es la parte menos comentada, pero más funcional, convertir un debate de principios en una negociación de términos, donde el costo de la incertidumbre recae sobre Europa y Dinamarca, y el beneficio potencial es un acuerdo asimétrico que acerque a Groenlandia a Washington incluso sin cambios formales de estatus.

Reacción internacional

La reacción internacional hasta ahora muestra que el problema ya se considera serio y no retórico. Dinamarca elevó el tono, señalando que la presión es inaceptable, mientras un grupo amplio de líderes europeos salió a reforzar que Groenlandia pertenece a su gente y que su futuro solo puede decidirse entre Groenlandia y el Reino de Dinamarca, subrayando soberanía e inviolabilidad de fronteras. En paralelo, desde Groenlandia se buscó descomprimir pidiendo un canal directo con Washington, incluso con solicitudes de reunión urgente con el secretario de Estado, y varios países nórdicos se alinearon públicamente en la defensa del derecho de la isla a decidir su rumbo. Canadá también se sumó al mensaje de respaldo, porque el debate no es solo danés, es ártico y altera el equilibrio de toda la región.

