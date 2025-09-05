Porsche se despide del Dax 40

La sesión de hoy en el mercado bursátil alemán estuvo marcada por cambios significativos en la composición del índice Dax 40. El evento más importante fue el anuncio de que Porsche abandonará el índice de referencia tras solo tres años desde su salida a Bolsa. La compañía se enfrentó a una combinación de aranceles estadounidenses, la disminución de la demanda de coches eléctricos y la caída de las ventas en China. Actualmente, la mayoría de los índices europeos registran avances mínimos.

Al mismo tiempo, se ha observado una notable actividad por parte de los analistas de inversión. Mercedes-Benz recibió una recomendación positiva de "superar el rendimiento" con un potencial de crecimiento del 13%, y Heidelberg Materials recibió una recomendación de "compra" de Goldman Sachs con un potencial aún mayor, que alcanza el 26%.

Esto demuestra la fuerza con la que los entornos macroeconómicos y geopolíticos afectan incluso a los fabricantes de automóviles más prestigiosos. Sartorius AG también será eliminado del Dax 40 y su lugar será ocupado por GEA Group y Scout24: ambas empresas han ganado claramente valor en los últimos meses.

Datos macroeconómicos:

Hoy, los datos publicados mostraron una disminución en los nuevos pedidos industriales en Alemania por tercer mes consecutivo. Esto indica que la preocupación por el estado de la economía alemana está justificada.

Pedidos de fábrica mensuales

Publicado: -2,9 % (Previsto: 0,4 %; Anterior: -0,2 %)

Pedidos de fábrica interanuales

Publicado: -3,4 % (Anterior: 1,7 %)

Los datos de ventas minoristas del Reino Unido mostraron un rendimiento ligeramente mejor, lo que podría indicar que la situación del consumidor británico aún no es tan mala como creen algunos analistas.

Ventas Minoristas Interanuales

Publicado: 1,1% (Previsto: 1,2% Anterior: 0,9%)

Ventas Minoristas Mensuales

Publicado: 0,6% (Previsto: 0,2% Anterior: -0,3%)

Noticias de empresas

Porsche AG (PAH3.DE) - La prestigiosa marca alemana de autos deportivos abandona el Dax 40 tras menos de tres años de presencia. La decisión se debe a tres revisiones a la baja de las previsiones y a la presión de los aranceles estadounidenses sobre los automóviles procedentes de Europa. La compañía perdió un 33% de su valor durante el año.

Mercedes-Benz (MBG.DE) - CICC le otorgó una recomendación de "superar el rendimiento" con un precio objetivo de 60 EUR, lo que indica un posible aumento del 13% en el precio de las acciones. La compañía ha subido un 1% en la apertura.

Heidelberg Materials (HEI.DE): Goldman Sachs emitió una recomendación de compra con un precio objetivo de 240 EUR, lo que indica un aumento del 26 % con respecto al precio actual. La compañía subió un 0,5 % al inicio de la sesión.

E.On (EOAN.DE): vendió la empresa checa Gas Distribution a GasNet.

Sartorius AG (SRT.DE): también abandona el Dax 40 pero el precio de sus acciones subió un 2,2 % en la sesión previa a la apertura del mercado de hoy.