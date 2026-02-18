Postura moderada del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido el tipo oficial de efectivo sin cambios en el 2,25%, emitiendo un comunicado equilibrado y cauteloso. La política monetaria del banco se mantiene acomodaticia, y el tono no fue agresivo, sino ligeramente más firme que en noviembre, lo que refleja mejores perspectivas de crecimiento y una mayor confianza en que la inflación se está acercando al objetivo.

La orientación de la política monetaria del banco es acomodaticia pero condicional. El Comité enfatizó que las condiciones monetarias se mantendrán favorables durante un tiempo. Los responsables de la política monetaria coincidieron en que retirar los estímulos prematuramente podría poner en peligro la recuperación y provocar que la inflación vuelva a caer por debajo del punto medio del rango objetivo del 1-3%.

Puntos clave del comunicado

El OCR se mantuvo en el 2,25% (decisión unánime).

La ​​inflación superó recientemente el rango objetivo del 1-3%, pero se espera un rápido retorno a la banda.

Se proyecta que la inflación se estabilice cerca del 2% (el punto medio del objetivo) en los próximos 12 meses.

La economía aún muestra una capacidad disponible significativa (brecha de producción negativa).

El crecimiento salarial se mantiene moderado; la inflación subyacente está bajo control.

La normalización de la política monetaria será gradual y dependerá de un mayor fortalecimiento de la recuperación.

La trayectoria actualizada del OCR se revisó ligeramente al alza en comparación con noviembre, lo que sugiere la posibilidad de una subida de tipos antes de lo previsto. Sin embargo, esta información no benefició al dólar neozelandés, que cayó bruscamente durante la sesión.

Perspectivas de inflación: Regresando hacia el objetivo

La inflación anual del IPC ascendió a alrededor del 3,1% a finales de 2025, superando el límite superior del rango objetivo. El aumento se debió principalmente a los precios de los alimentos, los costes de la electricidad y los componentes volátiles de los bienes transables. El Banco mantiene la confianza en que la inflación retornará al 2%. Los riesgos para la inflación se evalúan como equilibrados.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) describió la recuperación como temprana, pero estable. El crecimiento se ve respaldado por los altos precios de las materias primas y los recortes previos de las tasas, aunque el impulso sigue siendo desigual entre sectores. El PIB está repuntando tras una contracción a mediados de 2025, y el desempleo se mantiene elevado (alrededor del 5,4%), pero se está estabilizando.

Conferencia de prensa de la gobernadora Anna Breman



La gobernadora Anna Breman mantuvo un tono cauteloso y se distanció de las interpretaciones que sugieren un inicio inminente de un ciclo de alzas de tipos. Breman ha sido gobernadora del RBNZ desde diciembre del año pasado.

La trayectoria de la tasa de interés oficial (OCR) es condicional, no un compromiso. Una subida de tipos para finales de año es posible, pero no está prevista.

El Banco no tiene intención de subir los tipos hasta que observe un crecimiento y una presión inflacionaria claramente más fuertes.

Cualquier ajuste sería gradual.

Un aumento en el cuarto trimestre no está plenamente integrado en las proyecciones.

No se espera que el mercado inmobiliario experimente un aumento brusco de precios.

Cotización del NZD/USD

Fuente : Plataforma de XTB

A pesar de la trayectoria ligeramente al alza de los tipos, el mercado interpretó el mensaje como moderado en lugar de agresivo. El dólar neozelandés se debilita notablemente tras la decisión. El dólar neozelandés es la divisa principal más débil del día, cayendo entre un 0,6% y un 0,9% frente a la cesta de divisas.

El NZD/USD cae un 0,78% durante la sesión. La reacción del mercado sugiere que los inversores se habían posicionado para una señal de ajuste más fuerte y, en cambio, recibieron un mensaje que enfatizaba la paciencia y la dependencia de los datos.