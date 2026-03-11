Dólar Hoy Colombia: cae por cuarta jornada y rompe los $3.700 tras datos de inflación en EE.UU. y repunte del petróleo

El dólar hoy en Colombia continúa perdiendo terreno frente al peso colombiano este 11 de marzo de 2026, extendiendo la tendencia bajista observada durante la semana. En la apertura de la jornada, el USD/COP se ubicó cerca de 3.708 pesos colombianos, lo que representa una caída relevante frente al cierre previo y confirma un fortalecimiento reciente de la moneda local.

Durante las primeras horas de negociación, el tipo de cambio incluso llegó a acercarse a niveles cercanos a 3.670 pesos, marcando mínimos no vistos desde mediados de febrero y consolidando un movimiento de apreciación del peso colombiano que ya suma varias sesiones consecutivas.

Inflación en Estados Unidos se mantiene estable

Uno de los principales catalizadores del mercado hoy ha sido la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a febrero, que mostraron un comportamiento en línea con lo esperado por los analistas.

IPC mensual: 0,3%

IPC anual: 2,4%

IPC subyacente mensual: 0,2%

Las cifras confirman que la inflación estadounidense se mantiene relativamente estable, lo que reduce las sorpresas para los mercados y refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una postura cautelosa respecto a futuros movimientos de tasas de interés. Sin embargo, algunos economistas advierten que estos datos aún no reflejan completamente el impacto del reciente aumento en los precios de la energía provocado por el conflicto en Medio Oriente.

El petróleo vuelve a ser clave para el peso colombiano

Otro factor relevante para el comportamiento del USD/COP es la evolución del mercado energético. El conflicto en Medio Oriente ha impulsado con fuerza los precios del petróleo, generando presiones inflacionarias a nivel global pero también beneficiando a economías exportadoras de petróleo como Colombia.

En respuesta a la fuerte subida de los precios energéticos, la Agencia Internacional de Energía anunció la liberación coordinada de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, en un intento por estabilizar el mercado y contener el impacto sobre la inflación global. Para Colombia, el aumento del petróleo suele traducirse en mayores ingresos externos y fiscales, lo que tiende a fortalecer el peso colombiano frente al dólar.

Torres de refinería de petróleo en la ciudad de Barrancabermeja. Colombia. Fuente: Shutterstock.

Mejora del apetito por riesgo tras señales geopolíticas

El mercado también ha reaccionado a señales que apuntan a una posible moderación de las tensiones internacionales. Comentarios recientes del presidente estadounidense sobre un eventual final del conflicto con Irán han contribuido a mejorar el apetito por riesgo en los mercados financieros, reduciendo la demanda por activos refugio como el dólar.

Este entorno favorece especialmente a monedas emergentes vinculadas a materias primas, entre ellas el peso colombiano, que suele beneficiarse cuando los precios del petróleo suben y el sentimiento de riesgo global mejora.

Análisis técnico

USDCOP

Fuente: xStation

El análisis del gráfico de USDCOP indica que el precio se encuentra en una tendencia bajista, moviéndose dentro de un canal descendente marcado en color lila. Actualmente, el dólar se cotiza cerca de los 3.694, encontrando una resistencia importante en el nivel de los 3.721 (zona resaltada en naranja). Las medias móviles refuerzan esta visión pues la línea naranja (corto plazo) se mantiene por debajo de la azul y la gris, lo que sugiere que cualquier intento de subida podría ser limitado por estos techos técnicos mientras no se recupere fuerza compradora.

En la parte inferior, los indicadores muestran que el mercado está en calma pero con un sesgo vendedor. El RSI, que mide el "oxígeno" del precio, está en niveles bajos (38 puntos) sin llegar a extremos, mientras que el ADX (línea naranja gruesa) muestra que la tendencia actual todavía es sólida. En este escenario, el precio podría continuar buscando la parte baja del canal si no logra superar la barrera de los 3.721. Una ruptura clara de la media naranja podría ser la primera señal condicional de un cambio en el movimiento de corto plazo.