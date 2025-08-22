Powell en Jackson Hole (EN VIVO)

A continuación, informaremos los aspectos más importantes expuestos por el presidente de la Fed en relación con la política monetaria y la perspectiva económica, que están impulsando la volatilidad del mercado.
Declaraciones clave de Jerome Powell:
Los riesgos a la baja para el mercado laboral están aumentando, como se observa en los datos más recientes de nóminas (Payrolls). El desempleo se mantiene en un nivel históricamente bajo del 4,2%. Sin embargo, la demanda laboral ha disminuido, lo que podría llevar a una rápida materialización del riesgo de holgura en el mercado laboral.
El escenario base razonable es que los efectos inflacionarios de los aranceles serán de corta duración. La inflación de los servicios de vivienda está en una tendencia descendente, mientras que la inflación general de servicios se mantiene ligeramente por encima de lo que históricamente se ha considerado en línea con el objetivo del 2%. Las expectativas de inflación permanecen bien ancladas. No obstante, los efectos de los aranceles en los precios al consumidor son ahora claramente visibles y se espera que se acumulen con el tiempo.
Los riesgos para la inflación se inclinan al alza, mientras que los riesgos para el mercado laboral se inclinan a la baja. Este reequilibrio de riesgos permite que la Fed reconsidere su postura actual y podría justificar un ajuste en la política.
El discurso de Powell resultó mucho más dovish que lo que podían haber sugerido los desarrollos inflacionarios previos, las actas del FOMC y los comentarios posteriores a la última decisión, en los que se señalaba que el desempleo estable era la variable clave a vigilar.
El EURUSD subió casi un 1%, ya que la postura de Powell abre la puerta a un posible relajamiento monetario tan pronto como en septiembre, a pesar de las profundas divisiones dentro de la Fed y de un puñado de gobernadores preocupados por la inflación.
Fuente: xStation5.
