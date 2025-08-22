Leer más

Powell en Jackson Hole (EN VIVO)

11:06 22 de agosto de 2025

A continuación, informaremos los aspectos más importantes expuestos por el presidente de la Fed en relación con la política monetaria y la perspectiva económica, que están impulsando la volatilidad del mercado.

Declaraciones clave de Jerome Powell:

  • Los riesgos a la baja para el mercado laboral están aumentando, como se observa en los datos más recientes de nóminas (Payrolls). El desempleo se mantiene en un nivel históricamente bajo del 4,2%. Sin embargo, la demanda laboral ha disminuido, lo que podría llevar a una rápida materialización del riesgo de holgura en el mercado laboral.

  • El escenario base razonable es que los efectos inflacionarios de los aranceles serán de corta duración. La inflación de los servicios de vivienda está en una tendencia descendente, mientras que la inflación general de servicios se mantiene ligeramente por encima de lo que históricamente se ha considerado en línea con el objetivo del 2%. Las expectativas de inflación permanecen bien ancladas. No obstante, los efectos de los aranceles en los precios al consumidor son ahora claramente visibles y se espera que se acumulen con el tiempo.

  • Los riesgos para la inflación se inclinan al alza, mientras que los riesgos para el mercado laboral se inclinan a la baja. Este reequilibrio de riesgos permite que la Fed reconsidere su postura actual y podría justificar un ajuste en la política.

 

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

 

El discurso de Powell resultó mucho más dovish que lo que podían haber sugerido los desarrollos inflacionarios previos, las actas del FOMC y los comentarios posteriores a la última decisión, en los que se señalaba que el desempleo estable era la variable clave a vigilar.

El EURUSD subió casi un 1%, ya que la postura de Powell abre la puerta a un posible relajamiento monetario tan pronto como en septiembre, a pesar de las profundas divisiones dentro de la Fed y de un puñado de gobernadores preocupados por la inflación.

Fuente: xStation5.

 

__

 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.