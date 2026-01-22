- El precio del Ethereum muestra una tendencia bajista.
- La zona de los 2.850 dólares se presenta como un soporte clave para la criptomoneda.
- El precio del Ethereum muestra una tendencia bajista.
- La zona de los 2.850 dólares se presenta como un soporte clave para la criptomoneda.
El precio del Ethereum mantiene una tendencia bajista en los últimos meses, como lo confirman tanto la estructura de precios como la pendiente de la media móvil de 100 períodos. El último impulso bajista provocó un importante rebote alcista, que se detuvo en la región de la media móvil exponencial de 100 periodos. El precio rompió ligeramente la media, seguido de una fuerte reacción de la oferta, lo que confirma que este nivel actúa como una resistencia significativa.
Además, según la metodología Overbalance, mientras el precio del Ethereum se mantenga por debajo del límite superior de la geometría 1:1 en 3.544 dólares, el escenario base sigue siendo una continuación de la tendencia bajista. La zona de 2.850 dólares es un nivel de soporte clave. Si se pierde este nivel, se abriría el margen para nuevas caídas.
Cotización de Ethereum
Análisis del Bitcoin: salidas récord de ETF y ratio sharpe en negativo
⌚Boletín Diario de Mercados (23.01.2026)
Groenlandia, los bonos del Tesoro estadounidense y el oro. ¿Qué relación tienen?
Los datos del PMI impactan en el par euro-dólar
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.