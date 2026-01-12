Precio del maíz cae 5%: USDA sorprende con producción récord en EE.UU.

La abundante oferta global de granos sigue presionando los precios en un contexto de recesión agrícola prolongada.

El rendimiento alcanzó un récord de 186,5 bushels por acre y la producción subió a 17.021 millones de bushels .

El maíz cae más de un 5% en Chicago tras el informe USDA que sorprendió con mayores suministros.

El maíz se desplomó tras un informe del USDA que tomó al mercado por sorpresa. Mientras los analistas esperaban un recorte en los suministros, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó la producción y los rendimientos a niveles récord. Los futuros caen un 5,38% hasta los 421,6 centavos por bushel en Chicago, revirtiendo las ganancias previas.

Los futuros del maíz cayeron a su nivel más bajo desde julio de 2024 después de que el USDA publicará su informe mensual de oferta y demanda (WASDE). La agencia aumentó sus perspectivas de suministros cuando el consenso esperaba exactamente lo contrario, revirtiendo las ganancias que el maíz había acumulado durante la mañana.

Producción y existencias en niveles récord

El informe sorprendió en todos los frentes. El USDA elevó el rendimiento promedio del maíz a 186,5 bushels por acre, un aumento de 0,5 bpa respecto al informe de noviembre. La superficie cosechada aumentó en 1,3 millones de acres hasta los 91,3 millones de acres.

Esto llevó la producción total a 17.021 millones de bushels, un incremento de 269 millones respecto a noviembre.

Las existencias también superaron las expectativas. El informe WASDE proyectó existencias finales de 2.227 millones de bushels, muy por encima de los 1.985 millones que anticipan los analistas encuestados por Bloomberg.

Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) - Enero 2026

Demanda sólida, pero oferta abundante

La fuerte demanda de maíz ha contribuido a sostener los precios incluso con una cosecha masiva. Las exportaciones muestran dinamismo: el informe de inspecciones del lunes reportó 1,49 millones de toneladas métricas enviadas durante la semana del 8 de enero, un aumento del 12,75% respecto a la semana anterior.

México lideró como destino principal con 702.811 toneladas, seguido de Japón (258.110 toneladas) y Taiwán (161.058 toneladas). El total de la campaña comercial alcanzó 28,43 millones de toneladas, un incremento del 60,54% respecto al mismo período del año anterior.

Contexto global y próximos catalizadores

Los inversionistas deberán evaluar si la demanda de exportación y el consumo interno para alimentación animal pueden absorber el excedente. El USDA aumentó la proyección de alimento para animales en 100 millones de bushels, lo que sugiere que parte de la oferta adicional encontrará destino doméstico.

El nivel técnico a vigilar es el mínimo de octubre de 2025 en 410,27 centavos por bushel. Una ruptura sostenida por debajo podría abrir espacio para caídas adicionales.

Fuente: xStation5

