Premercado: Bolsas suben y petróleo cae mientras se mantiene el alto al fuego

Los futuros de acciones se estabilizan y el petróleo retrocede tras las fuertes oscilaciones registradas el lunes, jornada en la que las crecientes tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz y los Emiratos Árabes Unidos impulsaron bruscamente los precios de la energía. Dicho movimiento ejerció presión sobre acciones y bonos, al tiempo que favoreció al dólar estadounidense. En el plano geopolítico, el presidente Trump señaló que el conflicto podría prolongarse entre dos y tres semanas más, restando urgencia al factor tiempo, mientras que funcionarios estadounidenses indicaron a Fox News que el ejército se encuentra más cerca de retomar operaciones de combate que hace 24 horas. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Araghchi, advirtió que, si bien las conversaciones avanzan gracias a la mediación paquistaní, Estados Unidos debería mantenerse alerta ante posibles interferencias de actores mal intencionados, haciendo extensiva la misma advertencia a los Emiratos Árabes Unidos.

En el frente de política monetaria, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sorprendió con una votación prácticamente unánime a favor de elevar su tasa de interés de referencia, acompañada de una declaración de tono marcadamente restrictivo que puso de relieve las presiones inflacionarias derivadas del conflicto iraní en curso. La decisión refuerza la postura de cautela que mantienen varios bancos centrales ante un entorno global de mayor incertidumbre.

De cara a la sesión de hoy, los inversores centrarán su atención en una agenda macroeconómica relevante para Estados Unidos, que incluye la lectura final del PMI de servicios de abril, el índice ISM de servicios del mismo mes y las cifras de ventas de viviendas nuevas correspondientes a marzo. En el ámbito corporativo, los resultados trimestrales de AMD, PayPal y Shopify serán los principales catalizadores del mercado durante la jornada.​​



Fuente: xStation5

Noticias Clave​​​​​

Aranceles: Trump reiteró su decepción con Europa en materia comercial, expresó una relación positiva con Xi Jinping y anticipó una reunión próxima que calificó de importante, admitiendo que le resulta difícil tener que imponer aranceles de represalia.

Trump reiteró su decepción con Europa en materia comercial, expresó una relación positiva con Xi Jinping y anticipó una reunión próxima que calificó de importante, admitiendo que le resulta difícil tener que imponer aranceles de represalia. Divisas: El dólar mostró un leve sesgo alcista superando brevemente los 98,50. El EUR/USD se mantuvo estable en torno a 1,1677–1,1693 sin nuevos catalizadores, la libra consolidó pérdidas cerca de 1,3512 y el USD/JPY se mantuvo por debajo de 157,30 en una sesión de baja participación japonesa.

El dólar mostró un leve sesgo alcista superando brevemente los 98,50. El EUR/USD se mantuvo estable en torno a 1,1677–1,1693 sin nuevos catalizadores, la libra consolidó pérdidas cerca de 1,3512 y el USD/JPY se mantuvo por debajo de 157,30 en una sesión de baja participación japonesa. Bonos: Los futuros de UST a 10 años se consolidaron tras las caídas del lunes impulsadas por tensiones geopolíticas y petróleo al alza, mientras los bunds mostraron debilidad moderada por presiones inflacionarias energéticas. El Tesoro de EE.UU. proyecta endeudamiento de 189.000 millones en Q2 y 671.000 millones en Q3, con saldos de caja de 900.000 y 950.000 millones de dólares respectivamente.

Los futuros de UST a 10 años se consolidaron tras las caídas del lunes impulsadas por tensiones geopolíticas y petróleo al alza, mientras los bunds mostraron debilidad moderada por presiones inflacionarias energéticas. El Tesoro de EE.UU. proyecta endeudamiento de 189.000 millones en Q2 y 671.000 millones en Q3, con saldos de caja de 900.000 y 950.000 millones de dólares respectivamente. EE.UU: Williams descartó la necesidad de subir tipos y mantuvo que los recortes siguen siendo el escenario de largo plazo, señalando que aún no observa señales de que la inflación se esté arraigando en tendencias subyacentes y que EE.UU. estará relativamente menos expuesto que otras economías ante un eventual choque energético.

Williams descartó la necesidad de subir tipos y mantuvo que los recortes siguen siendo el escenario de largo plazo, señalando que aún no observa señales de que la inflación se esté arraigando en tendencias subyacentes y que EE.UU. estará relativamente menos expuesto que otras economías ante un eventual choque energético. Europa: La inflación suiza de abril se situó en línea con lo esperado en términos interanuales (0,6%), con una lectura mensual ligeramente inferior a las estimaciones (0,3% vs. 0,4%). En España, el desempleo registró una caída notable de 62.700 personas en abril, superando ampliamente las expectativas de -18.600.

La inflación suiza de abril se situó en línea con lo esperado en términos interanuales (0,6%), con una lectura mensual ligeramente inferior a las estimaciones (0,3% vs. 0,4%). En España, el desempleo registró una caída notable de 62.700 personas en abril, superando ampliamente las expectativas de -18.600. Australia: El RBA subió su tasa de interés en 25 pb hasta el 4,35%, su tercera alza consecutiva con un voto disidente, advirtiendo que la inflación probablemente se mantendrá por encima del objetivo con riesgos sesgados al alza agravados por el conflicto en Oriente Medio. Los PMI de abril superaron expectativas y el gasto de los hogares mostró una aceleración significativa, tanto mensual (1,6%) como interanual (6,3%).

El RBA subió su tasa de interés en 25 pb hasta el 4,35%, su tercera alza consecutiva con un voto disidente, advirtiendo que la inflación probablemente se mantendrá por encima del objetivo con riesgos sesgados al alza agravados por el conflicto en Oriente Medio. Los PMI de abril superaron expectativas y el gasto de los hogares mostró una aceleración significativa, tanto mensual (1,6%) como interanual (6,3%). China: Los mercados siguieron el tono negativo liderados a la baja por el sector tecnológico, mientras los mercados continentales permanecieron cerrados y los flujos de Stock Connect estuvieron ausentes.

Los mercados siguieron el tono negativo liderados a la baja por el sector tecnológico, mientras los mercados continentales permanecieron cerrados y los flujos de Stock Connect estuvieron ausentes. Petróleo: Los futuros de crudo registraron leves pérdidas tras la fuerte subida de la sesión anterior (WTI +5 USD/barril, Brent +6 USD/barril), en una sesión con escaso flujo de noticias en APAC, aunque con indicios de que EE.UU. podría estar más cerca de reanudar operaciones de combate. El CEO de Chevron señaló que los inventarios de petróleo se están reduciendo.

Los futuros de crudo registraron leves pérdidas tras la fuerte subida de la sesión anterior (WTI +5 USD/barril, Brent +6 USD/barril), en una sesión con escaso flujo de noticias en APAC, aunque con indicios de que EE.UU. podría estar más cerca de reanudar operaciones de combate. El CEO de Chevron señaló que los inventarios de petróleo se están reduciendo. Metales: El oro spot mantuvo un modesto sesgo positivo por encima de los 4.500 USD/oz, consolidándose tras las ventas del día anterior en un entorno de baja liquidez, mientras los futuros del cobre subieron ligeramente al retomar operaciones la LME tras su largo fin de semana.

El oro spot mantuvo un modesto sesgo positivo por encima de los 4.500 USD/oz, consolidándose tras las ventas del día anterior en un entorno de baja liquidez, mientras los futuros del cobre subieron ligeramente al retomar operaciones la LME tras su largo fin de semana. Acciones: Apple explora el uso de procesadores de Intel y Samsung para sus dispositivos, según fuentes de Bloomberg, aunque las conversaciones se encuentran aún en fase preliminar.​​

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Análisis US100

El precio ha respetado el soporte de los 27.541 puntos y actualmente se ha extendido hacia la resistencia ubicada en torno a los 27.965 puntos, en línea con los máximos anteriores. A nivel técnico, el MACD se mantiene en terreno alcista, lo que refuerza la importancia del soporte en los 27.541 puntos como referencia clave para la estructura de corto plazo.

Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, el escenario favorece una extensión del movimiento hacia la resistencia de los 28.327 puntos, correspondiente al 200% de extensión de Fibonacci. En cambio, una pérdida del soporte de los 27.541 puntos podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un punto pivote relevante en la región de los 27.189 puntos.

🔹 Punto Clave: 27.541

🔺 Escenario Alcista: 28.327

🔻 Escenario Bajista: 27.189



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El petróleo se ha mantenido estable por encima de su media móvil de largo plazo, mientras el soporte dinámico ubicado en torno a los 99,21 dólares continúa actuando como referencia principal para la estructura del precio. En la medida en que este nivel siga siendo respetado, el sesgo técnico se mantiene favorable para una continuidad del movimiento de recuperación, especialmente si el precio logra sostener la actual estructura de giro.

Bajo este escenario, las primeras resistencias se ubican en la zona de los 110,86 dólares, mientras que el nivel de resistencia más relevante de toda la estructura se encuentra en torno a los 117,87 dólares. Por el contrario, una pérdida del soporte de los 99,21 dólares podría debilitar el escenario alcista y abrir espacio para una corrección hacia nuevas zonas pivote, con una referencia relevante de corto plazo en los 92,43 dólares.

🔹 Punto Clave: 99,21

🔺 Escenario Alcista: 117,87

🔻 Escenario Bajista: 92,43



Fuente: xStation5

