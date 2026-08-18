🎥 PREMERCADO: El rendimiento de los bonos amenaza al mercado

- Los futuros de acciones extienden sus caídas, liderados por el sector tecnológico, en un contexto marcado por el repunte de los rendimientos soberanos y la persistente incertidumbre geopolítica.
- El Brent se mantiene en torno a los 90 dólares, con la incertidumbre en Oriente Medio como principal catalizador.
- Los mercados accionarios siguen afectados por el alza en las primas exigidas por los inversionistas para financiar déficits fiscales elevados y protegerse frente a una inflación persistente.
- Los futuros de acciones extienden sus caídas, liderados por el sector tecnológico, en un contexto marcado por el repunte de los rendimientos soberanos y la persistente incertidumbre geopolítica.
- El Brent se mantiene en torno a los 90 dólares, con la incertidumbre en Oriente Medio como principal catalizador.
- Los mercados accionarios siguen afectados por el alza en las primas exigidas por los inversionistas para financiar déficits fiscales elevados y protegerse frente a una inflación persistente.
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