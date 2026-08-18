  
09:17 · 18 de agosto de 2026

🎥 PREMERCADO: El rendimiento de los bonos amenaza al mercado

Ignacio Mieres
·

Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los futuros de acciones extienden sus caídas, liderados por el sector tecnológico, en un contexto marcado por el repunte de los rendimientos soberanos y la persistente incertidumbre geopolítica. 
  • El Brent se mantiene en torno a los 90 dólares, con la incertidumbre en Oriente Medio como principal catalizador.
  • Los mercados accionarios siguen afectados por el alza en las primas exigidas por los inversionistas para financiar déficits fiscales elevados y protegerse frente a una inflación persistente.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

Ir al experto 
19 de agosto de 2026, 09:01

🎥 PREMERCADO: Petróleo sobre 90 dólares mantiene la presión sobre los mercados
19 de agosto de 2026, 06:58

Nasdaq 100: ¿Corrección saludable o cambio de tendencia?
19 de agosto de 2026, 05:44

¿Los fundamentos del S&P 500 pueden sostener las valoraciones actuales?
18 de agosto de 2026, 17:04

Nike cae a mínimos desde 2014: ¿rebote o más presión para sus acciones?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Noticias de índices Video

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.