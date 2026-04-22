Premercado: Los futuros suben tras la prórroga de Trump al alto el fuego con Irán

Las acciones registraron avances significativos ante señales constructivas sobre el conflicto, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Ambos activos alcanzaron máximos previos antes de una renovada volatilidad en la sesión final. El crudo inicialmente cedió tras reportes de que EE.UU. podría estar dispuesto a levantar el bloqueo, pero se recuperó luego de que Tasnim confirmara como definitiva la decisión iraní de no asistir a las conversaciones, mientras AP informaba que el vicepresidente Vance canceló su viaje previsto a Pakistán.

Tras el cierre del mercado monetario estadounidense, los futuros de renta variable encontraron soporte y los futuros del crudo moderaron parte de sus ganancias después de que Trump anunciara una prórroga del alto el fuego hasta la conclusión de las negociaciones, aunque el bloqueo naval se mantiene vigente. El presidente señaló que se ha solicitado a EE.UU. detener su ataque contra Irán hasta que sus líderes puedan presentar una propuesta unificada, y se reportó que Teherán habría recibido alguna señal de disposición estadounidense a romper el bloqueo, lo que impulsó el sentimiento. En paralelo, UKMTO informó de un incidente a 15 millas náuticas al noreste de Omán, donde un buque portacontenedores fue abordado por una cañonera del IRGC.

La jornada de hoy estará centrada en la evolución del conflicto y en la publicación de resultados corporativos de AT&T, Tesla, ServiceNow, IBM, L’Oreal y Danone.​​​​​​​​​

Noticias Clave

Geopolítica: Trump anunció una prórroga del alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta unificada, aunque instruyó al ejército mantener el bloqueo naval del Estrecho de Ormuz. El mandatario afirmó que Irán enfrenta un colapso financiero, perdiendo 500 millones de dólares diarios, y presiona por reabrir el estrecho. Las conversaciones previstas en Islamabad colapsaron tras la negativa definitiva de Irán a asistir, según Tasnim, lo que motivó la suspensión indefinida del viaje del vicepresidente Vance. Posteriormente, Teherán habría recibido señales de disposición estadounidense a levantar el bloqueo. Desde Irán, el asesor Ghalibaf calificó la prórroga como un intento de ganar tiempo para un ataque sorpresa, mientras el canciller Araghchi consideró el bloqueo portuario un acto de guerra.

EE.UU.: El candidato a la presidencia de la Fed, Warsh, defendió ante el Senado la independencia del organismo y aseguró que no permitirá que el presidente dicte las decisiones de tipos. Subrayó la existencia de una ventana corta para reducir la inflación, abogó por un balance más reducido sin tenencias de bonos del Tesoro a largo plazo, y priorizó los tipos de interés como herramienta principal de política monetaria.

Divisas: El dólar tomó un respiro tras el fortalecimiento previo, con la geopolítica dominando la acción del precio ante el colapso de las conversaciones en Islamabad y la nueva volatilidad generada por la prórroga del alto el fuego junto al mantenimiento del bloqueo. Las ventas minoristas superaron expectativas, impulsadas por los precios de la gasolina, al igual que las ventas pendientes de viviendas. El EUR/USD se recuperó pese a las débiles encuestas ZEW, el GBP/USD se mantuvo en torno a 1,3500 a la espera de datos de inflación británicos, y el USD/JPY hizo una pausa sobre 159,00 ante señales de que el BoJ mantendrá tipos la próxima semana.

Bonos: Los futuros UST a 10 años operaron con pocos cambios tras los descensos recientes y el aplanamiento de la curva, en un contexto marcado por el desvanecimiento de las perspectivas de diálogo antes del vencimiento del alto el fuego y su posterior prórroga. Las ventas minoristas mejores a lo esperado y la expectativa por la subasta a 20 años concentraron la atención, mientras los Bund cayeron bajo 126,00 ante emisiones pendientes y los JGB siguieron la tendencia bajista global pese a datos comerciales japoneses sólidos.

Japón: El Nikkei 225 recuperó pérdidas y marcó un nuevo récord, impulsado por datos de exportaciones e importaciones superiores a lo esperado. La balanza comercial de marzo registró 667.000 millones de yenes, por debajo de los 1,106 billones previstos, mientras las exportaciones crecieron 11,7% interanual y las importaciones 10,9%. Fuentes recientes reiteran que el BoJ se abstendrá de subir tipos la próxima semana.

China: Los índices cerraron mixtos, con Hong Kong como el de peor desempeño debido a la debilidad tecnológica que opacó la fortaleza de las grandes petroleras chinas. El mercado continental se mantuvo estable ante la ausencia de catalizadores locales relevantes.

Reino Unido: La inflación de marzo sorprendió al alza en términos mensuales (0,7% frente a 0,6% esperado), aunque la tasa interanual se moderó ligeramente a 3,1% desde 3,2%. La inflación subyacente mensual quedó por debajo de lo previsto (0,4% vs 0,5%), mientras los servicios aceleraron a 4,5%. Los precios de producción mostraron fuertes repuntes, con el PPI de entrada interanual en 5,4% frente al 0,5% previo, reflejando presiones de costes crecientes.

Petróleo: Los futuros del crudo operaron limitados tras la sesión positiva pero irregular previa, ante reportes contradictorios sobre las conversaciones. El colapso de la reunión en Islamabad, la prórroga del alto el fuego con mantenimiento del bloqueo naval, y las señales de posible flexibilización estadounidense generaron volatilidad. Trump evalúa ampliar exenciones para facilitar envíos de crudo estadounidense. Los inventarios privados mostraron fuertes caídas: crudo -4,5 millones de barriles, destilados -4,6 millones y gasolina -5,2 millones, con un leve aumento de 0,7 millones en Cushing.

Metales: El oro spot se recuperó tras caer brevemente por debajo de 4.700 USD/oz, revirtiendo parte del retroceso previo asociado a la fortaleza del petróleo, los rendimientos y el dólar. Los futuros del cobre recuperaron pérdidas y superaron nuevamente los 6 USD/libra, apoyados en el alivio generado por la prórroga del alto el fuego pese al fracaso de las negociaciones.

Acciones: United Airlines recortó de forma significativa su previsión de beneficios anuales ante el impacto de los mayores precios del combustible derivados del conflicto en Oriente Medio sobre las aerolíneas globales. Por su parte, SpaceX anunció un acuerdo que le otorga el derecho a adquirir la startup de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares a finales de año, con una opción alternativa de pagar 10.000 millones por el trabajo conjunto entre ambas compañías.​​​​​​​​​​​​​​​​

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Análisis Intraday

Análisis US100

El precio ha logrado sostener su soporte clave en torno a los 26.523 puntos, nivel desde el cual se ha desarrollado una estructura de giro de carácter impulsivo. Este comportamiento ha permitido la consolidación del precio por sobre su media móvil de largo plazo, lo que sugiere que el momentum se mantiene favorable para un sesgo alcista. En este contexto, mientras el precio continúe respetando dicho nivel como soporte, se refuerza la probabilidad de una extensión hacia las próximas zonas de resistencia, ubicadas en los 27.019 y 27.269 puntos, correspondientes a las extensiones de Fibonacci del 123,6% y 138,2%, respectivamente.

Por otro lado, un eventual escenario de agotamiento requeriría la pérdida del soporte en 26.523 puntos. De concretarse esta ruptura, aumentaría la probabilidad de observar un movimiento correctivo de mayor amplitud. En dicho caso, el siguiente punto pivote relevante se sitúa en la zona de los 26.260 puntos.

🔹 Punto Clave: 26.523

🔺 Escenario Alcista: 27.019 - 27.269

🔻 Escenario Bajista: 26.260

Gráfico del Día

El petróleo mantiene una estructura de consolidación tras la reciente ruptura de su canal bajista, logrando estabilizarse por sobre este nivel técnico. Este comportamiento sugiere un posible cambio en la dinámica del precio, donde la zona en torno a los 78,94 se configura como el principal punto de giro de la estructura actual. Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, se refuerza la probabilidad de un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una resistencia relevante proyectada en la región de los 102,6. Adicionalmente, el indicador MACD presenta una divergencia alcista, lo que respalda el sesgo de recuperación en el corto y mediano plazo.

No obstante, es importante considerar el escenario alternativo. Una eventual pérdida del soporte mencionado podría reactivar la presión bajista, invalidando la estructura de recuperación observada. En este caso, el precio podría dirigirse hacia su siguiente nivel pivote significativo, ubicado en torno a los 64,4, zona que actuaría como soporte clave dentro de una posible extensión del movimiento descendente.

🔹 Punto Clave: 86,56

🔺 Escenario Alcista: 102,6

🔻 Escenario Bajista: 76,6