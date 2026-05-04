Premercado: Mercados volátiles por aumento de tensiones geopolíticas

Los futuros de renta variable operan estables tras el sólido cierre del viernes, respaldado por los resultados del grupo Mag7 que sostuvieron el impulso alcista hasta el final de la semana. La jornada estuvo liderada por valores del sector tecnológico e inteligencia artificial, aunque la amplitud del mercado continuó siendo limitada. Los fabricantes de memoria registraron ganancias destacadas, impulsados por los resultados positivos de SanDisk y Western Digital.

En el plano geopolítico, el presidente Trump anunció el domingo el lanzamiento del “Proyecto Libertad”, una iniciativa para escoltar con seguridad a buques neutrales a través del Estrecho de Ormuz a partir del lunes por la mañana, hora de Oriente Medio. En respuesta, un funcionario iraní advirtió que cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho será considerada una violación del alto el fuego. En la madrugada del 2 de mayo, Trump señaló que estudiaría la propuesta iraní, aunque anticipó que difícilmente resultaría aceptable, añadiendo que Irán aún no había pagado un precio suficientemente alto.

En los mercados de divisas, el USD/JPY mostró una elevada volatilidad en un contexto de escasa liquidez derivado de la Semana Dorada japonesa y la reciente especulación sobre posibles intervenciones cambiarias, registrándose una brusca caída a las 04:45 BST. De cara a la sesión, los inversores estarán atentos a la publicación del PMI manufacturero de abril y los pedidos de fábrica de Estados Unidos correspondientes a marzo.



Noticias Clave

Geopolítica: EE. UU. anunció el “Proyecto Libertad” para escoltar barcos neutrales fuera del Estrecho de Ormuz desde el lunes por la mañana, mientras Trump señaló conversaciones “muy positivas” con Irán, pero también advirtió que podría reiniciar ataques si Teherán “se porta mal”. Irán presentó una propuesta de 14 puntos con plazo de 30 días, incluyendo fin de hostilidades, garantías contra agresión militar, retirada de tropas estadounidenses, fin de sanciones navales, liberación de activos congelados y compensaciones; las conversaciones nucleares quedarían pospuestas hasta después del conflicto.

EE. UU. anunció el “Proyecto Libertad” para escoltar barcos neutrales fuera del Estrecho de Ormuz desde el lunes por la mañana, mientras Trump señaló conversaciones “muy positivas” con Irán, pero también advirtió que podría reiniciar ataques si Teherán “se porta mal”. Irán presentó una propuesta de 14 puntos con plazo de 30 días, incluyendo fin de hostilidades, garantías contra agresión militar, retirada de tropas estadounidenses, fin de sanciones navales, liberación de activos congelados y compensaciones; las conversaciones nucleares quedarían pospuestas hasta después del conflicto. Aranceles: Trump afirmó que su viaje a China con Xi será “estupendo” y acusó a la UE de no cumplir el acuerdo comercial, anunciando que elevará al 25% los aranceles a coches y camiones europeos importados a EE. UU.; los vehículos producidos en plantas estadounidenses quedarían exentos.

Trump afirmó que su viaje a China con Xi será “estupendo” y acusó a la UE de no cumplir el acuerdo comercial, anunciando que elevará al 25% los aranceles a coches y camiones europeos importados a EE. UU.; los vehículos producidos en plantas estadounidenses quedarían exentos. EE. UU.: Senadores estadounidenses impulsan una resolución bipartidista sobre la amenaza de China a los intereses estratégicos. En datos macro, el GDPNow de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre se revisó a 3,5%, desde 3,7% previo.

Senadores estadounidenses impulsan una resolución bipartidista sobre la amenaza de China a los intereses estratégicos. En datos macro, el GDPNow de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre se revisó a 3,5%, desde 3,7% previo. Divisas: El USD/JPY mostró alta volatilidad en baja liquidez por la Semana Dorada, con movimientos bruscos desde 157,25 hasta un mínimo de 155,67, en un contexto de especulación sobre intervención japonesa. El dólar operó irregular y casi plano, siguiendo la energía, mientras el EUR/USD se mantuvo en 1,1720–1,1747 y el GBP/USD conservó un leve sesgo alcista dentro del rango del viernes.

El USD/JPY mostró alta volatilidad en baja liquidez por la Semana Dorada, con movimientos bruscos desde 157,25 hasta un mínimo de 155,67, en un contexto de especulación sobre intervención japonesa. El dólar operó irregular y casi plano, siguiendo la energía, mientras el EUR/USD se mantuvo en 1,1720–1,1747 y el GBP/USD conservó un leve sesgo alcista dentro del rango del viernes. Bonos: Los futuros del Treasury estadounidense a 10 años siguieron la dinámica del petróleo, subiendo inicialmente y luego recortando ganancias con la recuperación del crudo. Los futuros del Bund abrieron con gap alcista tras el fin de semana largo, pero encontraron resistencia cerca de 125,50.

China: China estaría presionando a funcionarios iraníes para negociar con EE. UU., mientras permitiría discretamente apoyo comercial de empresas chinas a Irán que podría ser relevante para su capacidad militar si el conflicto escala nuevamente.

China estaría presionando a funcionarios iraníes para negociar con EE. UU., mientras permitiría discretamente apoyo comercial de empresas chinas a Irán que podría ser relevante para su capacidad militar si el conflicto escala nuevamente. Australia: Los datos australianos mostraron inflación TD-MI de abril en 0,6% mensual frente a 1,3% previo y 4,3% anual, sin cambios. Los permisos de construcción preliminares de marzo cayeron 10,5% mensual tras subir 29,7%, las ofertas de empleo ANZ-Indeed bajaron 0,8% en abril, las aprobaciones de viviendas privadas subieron 12% mensual y los permisos anuales preliminares avanzaron 9,0%, frente a 14,0% previo.

Los datos australianos mostraron inflación TD-MI de abril en 0,6% mensual frente a 1,3% previo y 4,3% anual, sin cambios. Los permisos de construcción preliminares de marzo cayeron 10,5% mensual tras subir 29,7%, las ofertas de empleo ANZ-Indeed bajaron 0,8% en abril, las aprobaciones de viviendas privadas subieron 12% mensual y los permisos anuales preliminares avanzaron 9,0%, frente a 14,0% previo. Oil: El Brent cayó brevemente por debajo de 106 USD/barril tras señales diplomáticas entre EE. UU. e Irán y el anuncio del “Proyecto Libertad”, pero recuperó niveles por encima de 108 USD/barril después de que Irán advirtiera que la intervención marítima estadounidense violaría el alto el fuego. Siete países de la OPEP+ aprobaron un aumento de producción de 188.000 bpd para junio de 2026 y volverán a reunirse el 7 de junio.

El Brent cayó brevemente por debajo de 106 USD/barril tras señales diplomáticas entre EE. UU. e Irán y el anuncio del “Proyecto Libertad”, pero recuperó niveles por encima de 108 USD/barril después de que Irán advirtiera que la intervención marítima estadounidense violaría el alto el fuego. Siete países de la OPEP+ aprobaron un aumento de producción de 188.000 bpd para junio de 2026 y volverán a reunirse el 7 de junio. Metales: El oro spot operó débil y llegó a caer por debajo de 4.600 USD/oz, presionado por un dólar más firme y la recuperación del petróleo. El cobre también mostró debilidad, con los futuros de CME afectados por el tono de riesgo ligado a la energía, mientras la LME permaneció cerrada por el festivo bancario en Reino Unido.

El oro spot operó débil y llegó a caer por debajo de 4.600 USD/oz, presionado por un dólar más firme y la recuperación del petróleo. El cobre también mostró debilidad, con los futuros de CME afectados por el tono de riesgo ligado a la energía, mientras la LME permaneció cerrada por el festivo bancario en Reino Unido. Acciones: GameStop habría ofrecido comprar eBay por 56.000 millones de USD, a 125 USD por acción frente al cierre previo de eBay en 104,07 USD. El CEO de GameStop indicó que, si eBay rechaza la propuesta, estaría dispuesto a iniciar una batalla por poder y llevar la oferta directamente a los accionistas.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Análisis Intraday

Análisis US100

El precio ha extendido su movimiento dentro de la estructura de canal hasta alcanzar la resistencia correspondiente al 176,4% de la extensión de Fibonacci, ubicada en los 27.923 puntos. Desde esa zona, la cotización ha reaccionado con un giro bajista agresivo, lo que confirma este nivel como una resistencia técnica relevante y, por tanto, como la referencia principal a vigilar en el corto plazo.

Si el precio logra mantener la estructura del canal, podría intentar nuevamente superar esta resistencia. Una consolidación sostenida por encima de los 27.923 puntos abriría espacio para una extensión hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada en los 28.327 puntos, nivel que coincide con la extensión del 200% de Fibonacci. En cambio, si el precio no logra superar esta barrera y se mantiene por debajo de ella, podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un punto pivote de soporte relevante en torno a los 27.189 puntos.

🔹 Punto Clave: 27.923

🔺 Escenario Alcista: 28.327

🔻 Escenario Bajista: 27.189





Gráfico del Día

El petróleo continúa mostrando un comportamiento volátil. Tras intentar superar la zona de los 105,62 dólares, el precio revirtió parte del avance y retrocedió hacia su media móvil de largo plazo, desde donde actualmente comienza a mostrar un rebote y un nuevo giro al alza. En este contexto, el soporte ubicado en torno a los 99,21 dólares se mantiene como la referencia técnica más relevante en el corto plazo.

Mientras el precio se sostenga por encima de ese nivel, podría extender el movimiento alcista en dirección a la resistencia de los 117,87 dólares, que actúa como techo principal. Por el contrario, una pérdida del soporte de los 99,21 dólares abriría la puerta a una corrección de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 92,43 dólares.

🔹 Punto Clave: 99,21

🔺 Escenario Alcista: 117,87

🔻 Escenario Bajista: 92,43