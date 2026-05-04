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Europa arranca la semana atrapada entre aranceles, petróleo disparado y cero convicción en las bolsas
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Trump reabre la guerra comercial y el sector del automóvil europeo vuelve a temblar
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La tensión en Ormuz dispara el crudo y devuelve el miedo geopolítico al centro del mercado
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Los mercados europeos comienzan la semana sin una dirección clara. El STOXX 600 cae alrededor de 0,2%, el DAX cotiza prácticamente plano y el CAC 40 retrocede unas décimas. El FTSE MIB italiano es el mejor entre los grandes índices, con una subida cercana al 0,4%, mientras que el FTSE 100 permanece cerrado por festivo en Reino Unido.
El principal lastre para el sentimiento es la amenaza de nuevos aranceles por parte de la administración Trump. El viernes, el presidente anunció un aumento de los aranceles a coches y camiones europeos del 15% al 25%, alegando incumplimientos del acuerdo comercial por parte de la UE. La Comisión Europea afirma estar evaluando una respuesta, pero las tensiones transatlánticas han vuelto al centro del mercado.
Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca la situación en el Golfo Pérsico: un petrolero informó haber sido alcanzado en el Estrecho de Ormuz poco después del anuncio del “Project Freedom”, una iniciativa de EE. UU. para escoltar barcos con la participación de 15.000 tropas. El WTI sube más de 3,4%, mientras que el Brent avanza en torno a 3,4%, situando los precios en el rango de 105–112 dólares. El dólar (USDIDX) se mantiene estable cerca de 98,2.
Sectores: tecnología y defensa lideran; automoción y utilities sufren
Los sectores tecnológicos y de defensa encabezan las subidas:
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Nokia avanza más de 6%, alcanzando un máximo de 17 años.
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SAP sube casi 2%.
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Rheinmetall gana 3%.
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Los fabricantes de semiconductores STMicroelectronics y Aixtron suben entre 4% y 4,5%.
En el lado negativo:
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Automoción: –1,1%
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Utilities: –1,2%
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Alimentación y bebidas: –0,6% (Heineken, Carlsberg y Anheuser‑Busch caen entre 1,5% y 1,7%)
Información corporativa
Automoción bajo presión por los aranceles
Las marcas europeas caen con fuerza:
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BMW y Mercedes: –2%
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Volkswagen: –1,7%
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Porsche: –0,9%
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Continental: –4,4% (la más castigada)
Los analistas destacan que el sector ya sufría una doble presión por la competencia tecnológica de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y la presión comercial desde Washington.
Thyssenkrupp: sesión volátil tras suspender negociaciones
Thyssenkrupp registró una sesión irregular:
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Primero cayó tras anunciar la suspensión de las conversaciones de venta con Jindal Steel International.
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Posteriormente recuperó terreno y cotiza ya en positivo.
La suspensión supone un revés para los planes de reestructuración del CEO Miguel López, aunque la compañía insiste en que la escisión de la división de acero sigue siendo un objetivo a medio plazo.
Nokia: uno de los grandes ganadores del día
Las acciones de Nokia suben más de 6%, alcanzando un máximo de 17 años, después de que Inseego anunciara su intención de adquirir la división de fixed wireless access de la compañía. El valor acumula una subida de más del 100% en lo que va de año.
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