Premercado: Petróleo supera los 100 dólares y presiona a las bolsas

Los mercados globales operaron con cautela durante la sesión anterior, con las bolsas y el oro retrocediendo en un entorno de aversión al riesgo, mientras el petróleo avanzó impulsado por la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. El factor dominante siguió siendo la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz, tras las declaraciones iraníes sobre el control militar del estrecho y su propuesta de reabrirlo condicionada al levantamiento del bloqueo naval estadounidense. Según fuentes de CNN, ambas partes podrían estar más cerca de un acuerdo de lo que aparentan, aunque el presidente Trump habría mostrado su insatisfacción con la propuesta iraní. A nivel sectorial, el desempeño fue dispar: Communication Services destacó positivamente, respaldado por sólidos resultados de Verizon, mientras que el sector tecnológico presentó movimientos mixtos tras el anuncio de Microsoft de discontinuar el reparto de ingresos con OpenAI, compensado parcialmente por la firma de una licencia empresarial de Copilot con Accenture.

En el frente de política monetaria, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo sus tasas sin cambios, en línea con las expectativas del mercado, aunque la decisión se adoptó con una votación restrictiva de 6 a 3, con disidentes señalando riesgos al alza para la inflación. Los mercados de Asia-Pacífico cerraron bajo presión, con el Nikkei 225 registrando un rendimiento inferior al resto de la región, afectado tanto por el tono restrictivo del BoJ como por las noticias en torno a Trump. En divisas, el dólar mostró contención inicial antes de recuperar terreno, mientras el yen japonés se fortaleció respaldado por la postura del banco central. Los bonos del gobierno japonés (JGB) redujeron su diferencial con retraso, en tanto los treasuries estadounidenses (USTs) operaron en un rango acotado.

La sesión de hoy estará condicionada principalmente por la evolución del frente geopolítico, así como por una agenda corporativa de primer orden. Entre los resultados más relevantes destacan los de UPS, Coca-Cola, Spotify, General Motors y Centene en Estados Unidos, junto con Airbus, Air Liquide, BP y Barclays en Europa. Cualquier escalada o distensión en las negociaciones entre Washington y Teherán podría generar movimientos significativos en los mercados de energía y activos de refugio.​​​​​​​​​

Noticias Clave

Geopolítica: Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan siendo el principal foco de atención. Trump habría expresado su insatisfacción con la propuesta iraní de reabrir el Estrecho de Ormuz a cambio de postergar las discusiones nucleares, y fuentes señalan que aceptarla podría percibirse como una cesión estratégica. No obstante, CNN reporta que ambas partes están más cerca de lo que aparentan, con mediadores presionando para alcanzar un acuerdo en los próximos días. La Casa Blanca confirmó que proporcionará una respuesta formal con contrapropuestas en breve.

Divisas: El dólar se mantuvo plano, consolidándose tras la caída del lunes. El EUR/USD operó en un rango estrecho en torno a 1,1717, mientras que el GBP/USD mostró leve debilidad ante la presión política interna en Reino Unido. El USD/JPY retrocedió tras la decisión del BoJ, ya que la votación más restrictiva de lo esperado impulsó al yen.

Bonos: Los UST operaron en un rango acotado, sin reaccionar de forma significativa a las noticias geopolíticas. Los futuros del Bund extendieron pérdidas siguiendo el movimiento de los precios de la energía, mientras que los JGB bajaron tras la decisión del BoJ, aunque el movimiento inicial se corrigió rápidamente.

Japón / BoJ: El Banco de Japón mantuvo su tasa de referencia en el 0,75%, en línea con lo esperado, aunque la votación dividida 6-3 sorprendió al mercado. Los tres disidentes —Nakagawa, Takata y Tamura— abogaron por una subida de 25 puntos básicos citando riesgos al alza para la inflación. El informe de perspectivas revisó al alza las previsiones de IPC subyacente y a la baja las de crecimiento, lo que presionó al Nikkei 225 hacia el nivel de 60.000 puntos.

China: Los índices siguieron el tono negativo general. Las acciones de CATL en Hong Kong estuvieron bajo presión tras anunciar una ampliación de capital por más de 39.000 millones de HKD destinada a financiar su expansión en energías renovables.

Petróleo: Los futuros del crudo operaron con firmeza tras confirmarse la decepción de Trump ante la propuesta iraní. El WTI alcanzó un máximo de sesión en 79,41 USD/barril y el Brent en 109,25 USD/barril, antes de reducir ligeramente las ganancias. El mercado permanece atento a cualquier escalada o distensión en las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz.

Metales: El oro spot retrocedió desde los 4.701 USD/oz hasta los 4.667 USD/oz, presionado por el fortalecimiento del dólar y el deterioro del apetito por activos refugio. El cobre a tres meses en LME cedió posiciones por debajo de los 13.200 USD/t, reflejando el enfriamiento del sentimiento global de riesgo.

Acciones: El desempeño sectorial fue mixto. BP reportó un fuerte incremento en beneficios del primer trimestre impulsado por el alza en los precios de la energía. En tecnología, Microsoft y OpenAI acordaron renunciar al acuerdo exclusivo de distribución en la nube, abriendo la puerta a que OpenAI negocie con competidores como Amazon. Por su parte, OpenAI habría incumplido sus propios objetivos de adquisición de usuarios, según el WSJ, generando dudas sobre la sostenibilidad de su gasto en infraestructura.​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

Tras alcanzar un máximo en la región de los 27.541 puntos, el precio comienza a evidenciar señales de debilidad, reflejadas en la pérdida de soporte, el quiebre de su media móvil de largo plazo y un deterioro en la lectura del indicador MACD. Este conjunto de factores sugiere un cambio en el momentum, con una mayor probabilidad de presión bajista en el corto plazo.

Actualmente, el precio se sitúa en torno a un nivel de soporte clave los 27.163, por lo que una confirmación de ruptura a la baja podría extender el movimiento descendente hacia la zona de los 26.693 puntos. Por el contrario, si el precio logra sostenerse sobre este nivel, no se descarta una reanudación del impulso previo, a la resistencia ubicada en torno a los 27.673, correspondiente a la extensión del 161.8% de Fibonacci.

🔹 Punto Clave: 27.163

🔺 Escenario Alcista: 27.673

🔻 Escenario Bajista: 26.693

Gráfico del Día

El precio del petróleo continúa extendiéndose en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y falta de claridad respecto a la reapertura del estrecho de Hormuz. Ante los escasos avances, el mercado mantiene una presión alcista, reflejada en una estructura de canal ascendente que se ha sostenido en el tiempo. Actualmente, el precio se aproxima a un nivel técnico clave en torno a los 105.62, el cual actúa como punto pivote relevante dentro de la estructura.

En este escenario, una ruptura sostenida por sobre los 105.62 podría habilitar una extensión del movimiento alcista hacia el siguiente nivel de relevancia, ubicado en torno a los 117.87. Por el contrario, un rechazo en esta zona podría reactivar la presión correctiva iniciada el 7 de abril, con un potencial retroceso hacia el soporte más significativo de la estructura, situado en los 87.56 dólares.

🔹 Punto Clave: 105.62

🔺 Escenario Alcista: 117.87

🔻 Escenario Bajista: 87.56