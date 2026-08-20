  
09:20 · 20 de agosto de 2026

🎥PREMERCADO: Repunte de los bonos pierde fuerza

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La atención se centró en el anuncio del Tesoro estadounidense de aumentar las recompras de bonos de largo plazo para aportar liquidez a la parte larga de la curva, justo cuando los rendimientos venían presionando cerca de máximos de dos décadas. 
  • En materias primas, el foco continúa en el gas natural europeo y el petróleo. El crudo acumula cinco sesiones consecutivas de alzas y se consolida sobre los 90 dólares.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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