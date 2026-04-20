Premercado: Se desvanecen las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.

Los futuros de las acciones caen ligeramente mientras el petróleo repunta, en medio de nuevas tensiones geopolíticas. Irán revocó la breve reapertura del Estrecho de Ormuz y afirmó que la vía fluvial volvió a estar bajo “control estricto”, tras acusar a Estados Unidos de incumplir sus obligaciones. Los futuros del crudo se dispararon con la reapertura, mientras que los mercados de Asia Pacífico cotizaron mayormente con mayor firmeza.

En el plano diplomático, el presidente estadounidense Donald Trump publicó el domingo que “Irán decidió disparar balas ayer en el Estrecho de Ormuz, una violación total de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”. Asimismo, señaló que sus representantes se dirigen a Islamabad y llegarán el lunes por la tarde para iniciar negociaciones. Trump advirtió que podría no prorrogar el alto el fuego si no se alcanza un acuerdo para el miércoles, y adelantó que mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Un alto funcionario estadounidense advirtió que, de no registrarse avances en el corto plazo, la guerra con Irán podría reanudarse en los próximos días, calificando la situación como un punto crítico. En consecuencia, la sesión de hoy estará centrada en el seguimiento de los desarrollos geopolíticos y su impacto sobre los mercados.​​​​​​​​​

Geopolítica: Irán revocó la breve reapertura del Estrecho de Ormuz y declaró que la vía fluvial volvió a estar bajo “control estricto”, acusando a EE.UU. de incumplir sus obligaciones y negarse a levantar el bloqueo a sus puertos. Se reportaron al menos tres ataques a buques comerciales, incluyendo cañoneras iraníes disparando contra un petrolero. Trump calificó el incidente como “una violación total del Acuerdo de Alto el Fuego” y anunció que el destructor USS SPRUANCE interceptó al carguero iraní TOUSKA en el golfo de Omán. El vicepresidente JD Vance, el enviado Witkoff y Jared Kushner llegarán el lunes a Islamabad para negociar, aunque Teherán condicionó cualquier reunión presencial al abandono de las demandas “maximalistas” de Washington. Trump advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo para el miércoles, podría no prorrogar el alto el fuego y ordenar ataques contra centrales eléctricas y puentes en Irán. Un alto funcionario estadounidense calificó la situación de “punto crítico”, señalando que la guerra podría reanudarse en los próximos días.

Aranceles: Trump anticipó que su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping será “especial y potencialmente histórica”, mostrándose optimista sobre los resultados. En paralelo, los responsables comerciales estadounidenses evalúan normas más estrictas para la importación de automóviles bajo el USMCA, incluyendo una revisión del umbral mínimo de componentes nacionales para fortalecer la industria local.

EE.UU.: Waller (Fed, votante) destacó que los bancos centrales comprenden hoy mejor la importancia de anclar las expectativas de inflación, y señaló que, de persistir una combinación de alta inflación y debilidad laboral producto de la guerra, podría respaldar mantener los tipos estables. Daly (Fed, votante 2027) indicó que las empresas se muestran cautelosamente optimistas mientras los consumidores están nerviosos, aunque el gasto continúa siendo un pilar sólido; las perspectivas dependerán de la duración del conflicto y del comportamiento de los precios del petróleo.

Divisas: El dólar se fortaleció ligeramente ante el repunte del petróleo y el sentimiento inicial de aversión al riesgo, aunque los movimientos se moderaron a la espera de las conversaciones en Islamabad. El EUR/USD retrocedió al inicio para luego estabilizarse, con escaso impacto de los comentarios del BCE (Demarco consideró razonable apostar por dos subidas de tipos). El GBP/USD perdió brevemente el nivel de 1,3500 en medio de la presión política sobre el primer ministro Starmer tras los reportes vinculados a Mandelson. El USD/JPY superó momentáneamente los 159,00 antes de moderar las ganancias al ceder las tensiones geopolíticas.

Bonos: Los futuros del UST a 10 años retrocedieron por las presiones inflacionarias derivadas del petróleo, aunque rebotaron al moderarse el crudo. Los Bund recortaron parte de las ganancias del viernes y volvieron a niveles de 126,00, con los inversores atentos al PPI alemán y a los comentarios de Lagarde. Los JGB a 10 años mantuvieron las alzas de la semana previa tras disiparse las expectativas de subida de tipos en la reunión del BoJ, si bien un alza en junio sigue contemplada.

Japón: El Nikkei 225 repuntó y volvió brevemente a los 59.000 puntos, impulsado por el retroceso de las apuestas a una subida de tipos en abril y sin verse afectado por el alza del petróleo.

China: Los índices chinos subieron respaldados por las actualizaciones de resultados corporativos, aunque con potencial limitado por la falta de catalizadores macroeconómicos. El PBoC mantuvo sin cambios los tipos preferenciales de préstamos (LPR) por undécimo mes consecutivo: la tasa a 1 año en 3,00% y la tasa a 5 años en 3,50%. Adicionalmente, las autoridades buscan reforzar la regulación de la capacidad productiva de cerdos vivos.

Petróleo: Los futuros del crudo se dispararon con la reapertura del Estrecho de Ormuz tras el cierre del sábado, los reportes de ataques a buques y la interceptación estadounidense del carguero iraní. Sin embargo, los precios cedieron desde los máximos iniciales luego del anuncio de Trump sobre la llegada de los negociadores a Islamabad, aunque persisten reportes contradictorios sobre la participación efectiva de Irán en la mesa de diálogo.

Metales: El oro al contado cayó por debajo de los 4.800 USD/oz presionado por el repunte del petróleo, pero recuperó gran parte de las pérdidas y volvió a testear ese nivel. Los futuros del cobre retrocedieron ante el sentimiento inicial de aversión al riesgo, recuperándose gradualmente a medida que los mercados de Asia-Pacífico relativizaron la escalada geopolítica.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio ha respetado el soporte ubicado en la zona de los 26.563 puntos. Tras la apertura de los futuros con un gap bajista, la cotización logró sostener este nivel y actualmente desarrolla un movimiento correctivo. A nivel técnico, persiste la divergencia bajista en los indicadores, aunque el precio se mantiene por encima de su media móvil de largo plazo, lo que refuerza la relevancia de este soporte en el corto plazo.

Mientras el precio continúe sobre los 26.563 puntos, el escenario favorece una extensión de la tendencia alcista hacia la resistencia de los 27.019 puntos, nivel correspondiente a la extensión del 123,6% de Fibonacci. En cambio, una ruptura de este soporte podría intensificar la presión bajista y abrir paso a una corrección de mayor amplitud, con un punto pivote relevante en torno a los 26.275 puntos.

🔹 Punto Clave: 26.563

🔺 Escenario Alcista: 27.019

🔻 Escenario Bajista: 26.275

Gráfico del Día

La tensión en torno al alto el fuego y la situación en el estrecho de Ormuz continuaron presionando al precio del petróleo. Aunque el crudo mantiene una estructura dentro de un canal bajista, el indicador MACD ha comenzado a mostrar una divergencia alcista, señal que podría reflejar una pérdida de impulso en la presión vendedora. Actualmente, el precio intenta recuperar terreno hacia la parte alta del canal, con una referencia técnica relevante en la zona de los 86,56 dólares.

Este nivel será clave para la evolución de corto plazo. Si el precio logra consolidarse por encima de los 86,56 dólares, podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una resistencia principal en torno a los 102,6 dólares. En cambio, si predomina nuevamente la presión bajista, el precio podría retomar la trayectoria descendente dentro del canal, con proyección hacia la zona de soporte de los 76,6 dólares.

🔹 Punto Clave: 86,56

🔺 Escenario Alcista: 102,6

🔻 Escenario Bajista: 76,6