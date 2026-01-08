Previa de los datos del NFP: qué esperar del dato de empleo y su impacto en los mercados

El reporte de empleo de EE. UU. (NFP) puede redefinir expectativas de tasas de la Fed y generar alta volatilidad en USD , índices y principales pares .

Mañana, viernes 9 de enero, se publica el reporte de empleo de EE. UU. (NFP/Employment Situation) correspondiente a diciembre de 2025, un dato clave para medir si el mercado laboral sigue estabilizado en un régimen de baja contratación y baja desvinculación o si comienza a mostrar un deterioro más material. En un comienzo de año donde la narrativa de tasas vuelve a dominar el precio del dólar, los rendimientos y los activos de riesgo, el informe puede generar volatilidad relevante, especialmente en USD, índices estadounidenses y cruces principales como EURUSD.

Contexto del mercado y expectativas

El consenso del mercado para el NFP apunta a una creación de empleo moderada de alrededor de 64K, con salarios promedio por hora creciendo 0,3% m/m (3,6% interanual) y una tasa de desempleo en 4,5%. Tras los efectos del shutdown del gobierno de fines de 2025, que distorsionó y retrasó parte de las cifras del cuarto trimestre, la lectura del reporte puede venir acompañada de revisiones relevantes, y ese componente podría pesar tanto como el titular.

Aun así, varios indicadores adelantados sugieren que el titular podría sorprender levemente al alza. En particular, el subíndice de empleo de ISM Servicios repuntó hacia zona expansiva (52,0 desde 48,9), mientras que ISM Manufacturas mejoró marginalmente aunque sigue en contracción (44,9 desde 44,0). En la misma línea, ADP mostró +41K empleos privados (mejor que el mes previo, cuando fue negativo), y el promedio móvil de 4 semanas de claims descendió hacia 212K desde 217K, consistente con un nivel de despidos aún contenido. Con ese mosaico, el sesgo de los indicadores líderes apunta a un NFP potencialmente por encima del consenso, en una zona aproximada de 80K–120K, aunque con una banda de incertidumbre amplia.

En términos de política monetaria, el mercado llega con una convicción relativamente elevada de que la Fed podría sostener una pausa en el corto plazo, y que solo un deterioro marcado del mercado laboral (por ejemplo, un dato muy débil o un desempleo que escale hacia 4,7% o más) sería capaz de cambiar esa percepción de forma significativa. A esto se suma un factor técnico-estadístico, la caída estructural de las tasas de respuesta en las encuestas complica la señal del dato mensual y aumenta el riesgo de lecturas ruidosas, por lo que la interpretación tenderá a priorizar consistencia entre empleo, desempleo, salarios y revisiones. Además, el mercado podría repartir atención con otros catalizadores del día, lo que también puede moderar una reacción unidireccional al dato.

Posibles escenarios

Escenario base (lectura en línea con el consenso):

Un NFP cercano a 64K, con salarios en 0,3% m/m (3,6% interanual) y desempleo en 4,5% consolidaría la idea de un mercado laboral que se enfría de forma gradual, sin señales contundentes de ruptura. En este escenario, el mercado tendería a mantener el pricing actual de reacción inicial potencialmente errática, pero con probabilidad de volver a dominar el posicionamiento y los niveles técnicos. El foco pasaría rápidamente a matices del reporte (revisiones, participación, horas) y al resto de eventos del día.

Escenario dovish (sorpresa a la baja):

Un resultado por debajo de 50K, y/o un repunte del desempleo hacia 4,7%, y/o una moderación clara de salarios (por ejemplo, por debajo de 0,2% m/m) reforzaría la lectura de debilitamiento en la demanda laboral y aumentaría la probabilidad de una Fed más flexible a lo largo de 2026. Esto suele traducirse en presión bajista para el dólar y caída de rendimientos, lo que, en primera instancia, tiende a respaldar activos de riesgo. El matiz es que, si la sorpresa negativa es demasiado intensa o viene acompañada de revisiones muy pesadas, puede dominar la lectura de desaceleración y reducir el apetito por riesgo.

Escenario hawkish (sorpresa al alza):

Un NFP por encima de 85K (y especialmente si se acerca o supera 125K), con desempleo firme en 4,5% o menor y salarios sólidos (0,3% o más, o incluso por encima de 0,4% m/m), reforzaría la narrativa de resiliencia laboral y podría llevar al mercado a interpretar el dato como un argumento para moderar las apuestas de recortes de tasas en el corto plazo. El resultado más probable sería un ajuste al alza en los rendimientos y un fortalecimiento del dólar. En ese contexto, los activos más sensibles a tasas, como el Nasdaq, suelen quedar expuestos a una toma de ganancias por el endurecimiento de las condiciones financieras, incluso si el titular es positivo en términos de crecimiento.

Impacto potencial en los mercados

En un escenario hawkish, el canal dominante suele ser el de tasas. Un repunte de rendimientos, especialmente si el mercado interpreta que se aleja la flexibilización, tiende a fortalecer al dólar y a presionar a la renta variable de crecimiento, con especial sensibilidad en Nasdaq. En tipo de cambio, ese mismo movimiento suele mantener al dólar respaldado y puede extender la corrección de pares que venían mostrando debilidad del dólar, en el caso de EURUSD, una sorpresa fuerte podría sostener la presión bajista si el mercado vuelve a premiar el diferencial de tasas a favor del dólar. En paralelo, una sorpresa claramente más moderada de lo esperado suele debilitar al dólar y favorecer un repunte de los activos de riesgo, en la medida en que la baja de los rendimientos sea el factor dominante en la interpretación del mercado. Sin embargo, la magnitud y la calidad de la decepción, incluidas las revisiones de meses previos, serán determinantes para evitar que el dato se lea como señal de desaceleración más profunda y termine generando un giro hacia una postura más defensiva.

Análisis Técnico

US100

En temporalidad H1, el US100 muestra un sesgo más correctivo en el muy corto plazo: los indicadores técnicos se inclinan hacia una señal de venta, con una lectura de venta fuerte en el bloque de indicadores, mientras que las medias móviles se mantienen en terreno neutral. Esta combinación sugiere que el impulso inmediato se ha debilitado y que el índice se encuentra en una fase de ajuste o consolidación, donde la dirección puede definirse con rapidez ante un catalizador de alta volatilidad como el NFP.

Fuente: InvestingPro

El US100 muestra una fase de consolidación tras el impulso alcista de inicios de enero. El precio extendió el avance hasta la zona de 25.991, pero ese nivel actuó como techo y dio lugar a una corrección hacia el área de 25.600–25.700. En el gráfico, las medias móviles de 50 y 200 períodos se ubican por encima del precio y operan como resistencias dinámicas en torno a 25.785 (SMA 50) y 25.699 (SMA 200), reforzando la idea de que el mercado necesita recuperar esa franja para retomar tracción alcista en el intradía. Al mismo tiempo, el RSI se mantiene en torno a 43, lo que refleja pérdida de impulso respecto del tramo de subida y deja al índice en una zona de definición técnica. En este contexto, la zona de 25.553 se consolida como soporte inmediato, con un soporte de mayor relevancia en 25.266, donde se observó reacción previa del precio y desde donde se originó el rebote más reciente.

Fuente: xStation 5

Escenario alcista: Si el precio logra sostenerse por encima del área de 25.550–25.600 y vuelve a recuperar la franja dinámica de 25.700–25.800 (medias móviles), aumentan las probabilidades de un retorno hacia 25.991. Una ruptura confirmada por encima de 25.991 abriría espacio para un avance hacia 26.178, nivel que aparece como la siguiente referencia de resistencia en el gráfico. En un entorno de NFP benigno para los activos de riesgo, este sería el camino más probable, con especial atención a la reacción del precio al retomar las medias móviles.

Escenario bajista: Si el índice falla en recuperar las medias móviles y pierde con decisión el soporte de 25.553, el sesgo de corto plazo se tornaría más correctivo y el mercado podría buscar el siguiente nivel relevante en 25.266. Una caída por debajo de 25.266 implicaría deterioro adicional de la estructura intradía y aumentaría el riesgo de extensión de la baja, especialmente si el NFP provoca un repunte de rendimientos y un endurecimiento de las condiciones financieras.

EURUSD

El EURUSD presenta un sesgo claramente bajista en el corto plazo: los indicadores técnicos marcan venta fuerte, el resumen se mantiene en venta fuerte y, a diferencia del caso anterior, las medias móviles también se inclinan a señal de venta. Esta combinación refuerza la idea de que el impulso inmediato favorece continuidad descendente y que cualquier rebote, mientras no recupere zonas técnicas clave, podría interpretarse como correctivo dentro de una tendencia de debilitamiento.

Fuente: InvestingPro

En el gráfico H1 de xStation 5, el EURUSD mantiene una estructura bajista bien definida tras haber marcado un máximo en la zona de 1,1790–1,1800 y desplegar una secuencia de máximos y mínimos descendentes, contenida además por una directriz bajista. El precio se encuentra por debajo de las medias móviles de 50 y 200 períodos, ubicadas aproximadamente en 1,1680 y 1,1726, respectivamente, lo que refuerza el carácter correctivo del movimiento y mantiene a esas referencias como resistencias dinámicas. En paralelo, el RSI se mantiene cerca de 34, señalando debilidad de momentum y un mercado que, aunque puede presentar rebotes técnicos puntuales, aún no muestra señales consistentes de reversión. En cuanto a niveles, el área de 1,1622 aparece como soporte inmediato y 1,1591 como el siguiente nivel relevante; ambos funcionan como referencias clave para evaluar si la caída se detiene o si se extiende hacia zonas inferiores.

Fuente: xStation 5

Escenario alcista: Un rebote sostenible requeriría, en primera instancia, que el precio se mantenga por encima de 1,1622 y logre recuperar 1,1680, donde se ubica la media de 50 períodos. Si el movimiento se consolida por encima de ese nivel, el siguiente filtro técnico estaría en torno a 1,1726 (media de 200) y, más arriba, la zona de la directriz bajista, que concentra oferta en el área 1,174–1,176. Un NFP más débil de lo esperado podría actuar como catalizador para este escenario al debilitar al dólar y favorecer un retroceso al alza del par.

Escenario bajista: Si el precio pierde con decisión el soporte de 1,1622, aumentan las probabilidades de extensión hacia 1,1591 como próximo objetivo técnico. Una ruptura por debajo de 1,1591 reforzaría la continuidad del tramo bajista y abriría el camino hacia niveles inferiores, con el área de 1,1555 como referencia técnica siguiente. Un NFP por encima de lo esperado, especialmente si viene acompañado de salarios firmes, tendería a favorecer este escenario al fortalecer al dólar y sostener la presión bajista sobre el EURUSD.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí