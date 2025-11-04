Previa de resultados de AMD para el 3T 2025 — ¿Qué podemos esperar?

Advanced Micro Devices (AMD) presenta hoy su informe trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2025, el cual será publicado tras el cierre del mercado. El reporte ofrecerá a los inversores una visión clave sobre el desarrollo de la empresa, con un enfoque particular en el segmento de aceleradores de inteligencia artificial, que crece rápidamente. En los últimos dos meses, AMD ha firmado acuerdos relevantes con OpenAI y Oracle para el suministro de grandes volúmenes de sus últimos chips de IA, subrayando la creciente importancia de esta área en su estrategia corporativa y confirmando su capacidad para competir eficazmente con Nvidia, líder actual del sector. Este impulso sienta las bases para un ciclo de inversión prolongado en el sector de semiconductores, proyectado hasta 2030.

Resultados esperados para el 3T 2025

Ingresos totales: aproximadamente 8.740 millones de USD (+28 % interanual)

Beneficio por acción (BPA): 1,17 USD (+27 % interanual)

Margen bruto: alrededor del 54 %

Segmento de centros de datos:

Ingresos: entre 4.140 y 4.200 millones de USD (+17,6 % interanual)

Impulsado por procesadores EPYC y chips MI350/MI450. El aumento de la producción del MI450 favorecería la expansión futura.

Segmento de clientes y videojuegos:

Ingresos: aproximadamente 3.600 millones de USD (+29 % interanual)

Resultados sólidos gracias a los Ryzen Zen 5, RDNA 4 y soluciones SoC para consolas.

Segmento embebido:

Ingresos: entre 889 y 927 millones de USD (-25 % interanual)

Caída atribuida a la desaceleración en los sectores de telecomunicaciones e industrial, aunque continúan las inversiones en FPGA e IoT.

CapEx: alrededor de 219–220 millones de USD

I+D: cercano a los 2.000 millones de USD

Flujo de caja libre: aproximadamente 1.280 millones de USD

Beneficio operativo ajustado: 2.150 millones de USD

Margen operativo ajustado: 24,8 %

Previsiones para el 4T 2025

Ingresos: 9.200 millones de USD

Margen bruto: aproximadamente 51,5 %

CapEx: 902,3 millones de USD

Expectativas del mercado y desempeño de la acción

Las acciones de AMD se negocian cerca de máximos históricos, superando los 250 USD, reflejando un aumento significativo en el valor de la compañía durante este año. Los inversores siguen de cerca si la empresa cumplirá sus proyecciones, especialmente en los segmentos clave de IA y centros de datos, donde la competencia con Nvidia es particularmente intensa. Los mercados tradicionales de PC y videojuegos se mantienen estables y continúan siendo una fuente importante de ingresos.

Perspectiva estratégica

AMD se enfoca en consolidar su liderazgo en inteligencia artificial y centros de datos mediante el desarrollo de chips MI350/MI450 y procesadores EPYC. Las alianzas estratégicas con OpenAI, Oracle y Microsoft permiten un rápido despliegue de soluciones innovadoras y la captación de cuota de mercado. El segmento de clientes y videojuegos sigue siendo clave en la diversificación de ingresos, respaldado por la buena acogida de sus procesadores y tarjetas gráficas de nueva generación. Las importantes inversiones en I+D buscan preservar el liderazgo tecnológico y la competitividad global.

Riesgos y desafíos

Los principales riesgos incluyen restricciones de exportación a China, que podrían limitar las ventas en los segmentos de IA y centros de datos. Las fluctuaciones de la demanda en los mercados de gaming y PC podrían afectar los resultados financieros, y la alta valoración bursátil aumenta la sensibilidad ante noticias negativas.

Contexto macroeconómico y del mercado

Las operaciones de AMD dependen de factores macroeconómicos globales, como la inflación, la volatilidad de divisas y las tensiones geopolíticas, especialmente en torno a las restricciones comerciales entre EE. UU. y China. El mercado de semiconductores sigue siendo altamente competitivo, con Intel dominando en CPUs y Nvidia liderando en IA y centros de datos. Las decisiones regulatorias y políticas influirán de forma determinante en las perspectivas futuras de la compañía.

Conclusión

El informe del tercer trimestre de 2025 será una prueba clave para determinar si AMD puede mantener su crecimiento dinámico en los segmentos de alto potencial como IA y centros de datos, sin perder estabilidad en sus mercados tradicionales de PC y videojuegos. Cumplir las previsiones, gestionar eficazmente los riesgos geopolíticos y de costes, continuar innovando tecnológicamente y aprovechar las alianzas estratégicas serán determinantes para sostener la posición de AMD como actor líder en la industria de semiconductores.

