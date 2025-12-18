Previa decisión de tasas en México: recorte a 7% y el dilema entre pausa o continuidad

Para el peso mexicano , importa más la guía futura que el recorte: un tono prudente puede ser neutral o favorable; uno más laxo podría presionar al tipo de cambio.

La inflación subyacente , aún elevada, es el principal factor de cautela y podría justificar un mensaje más condicional o preparar una pausa .

El mercado descuenta ampliamente un recorte de 25 pb de Banxico hasta 7,00% , pero la clave estará en el tono del comunicado y no en la decisión en sí.

La decisión de hoy (16:00 GMT-3 / 13:00 GMT-6) llega con un consenso muy cargado hacia un recorte de 25 puntos base, a 7,00%. A estas alturas, el movimiento en sí tiene menos capacidad de sorpresa que el mensaje: si el banco describe el recorte como parte de una normalización aún en curso, o como el último paso antes de detenerse para evaluar la persistencia inflacionaria.

Esa diferencia es especialmente relevante porque el ciclo ya se volvió largo, el crecimiento se debilitó más de lo esperado y, al mismo tiempo, la inflación subyacente —la que mejor captura tendencias— no está cediendo con la rapidez que le facilitaría al banco bajar el tono. En ese cruce de fuerzas se juega la reacción del mercado.

Inflación: el problema no es el nivel, sino la composición

El problema inflacionario hoy no es el nivel de la inflación general —que está relativamente cerca del objetivo—, sino su composición. Con una inflación anual alrededor de 3,8%, Banxico puede argumentar que el proceso de desinflación “sigue vivo”; pero con una subyacente cerca de 4,4%, el banco enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué tan seguro está de que la caída hacia 3% ocurrirá de forma sostenida y no solo por efectos transitorios?

En la práctica, cuando la subyacente se mantiene alta suele ser porque los servicios y los componentes con más inercia (rentas, educación, ciertos servicios personales) tardan más en moderarse. Ahí el banco es particularmente sensible al riesgo de segunda vuelta, es decir, que precios y salarios se retroalimenten.

A esto se le suma el arranque de año: ajustes estacionales, cambios administrativos y la posible incidencia de nuevos impuestos o actualizaciones regulatorias pueden enturbiar la lectura mensual, justo cuando el banco necesita evidencia “limpia” para seguir recortando sin perder credibilidad.

Actividad: el argumento más claro para seguir bajando tasas

Del lado de la actividad, en cambio, el argumento para bajar tasas es más nítido. La economía viene mostrando señales de enfriamiento pronunciado: crecimiento prácticamente estancado y un tercer trimestre débil que alimentó conversaciones sobre recesión técnica.

Además, el frente externo agrega un riesgo específico para México: la incertidumbre comercial con EE. UU., especialmente la amenaza de aranceles, actúa como freno preventivo sobre inversión y decisiones de contratación, aunque no se materialice de inmediato en los datos. En ese cuadro, Banxico tiene incentivos a no mantener la restricción “más tiempo del necesario”, porque el costo de una política demasiado apretada en un ciclo de bajo crecimiento se paga rápido en empleo y crédito.

Dicho de otro modo: si la inflación general no se desancla, el sesgo natural del banco es seguir retirando restricción, pero dejando claro que el tramo final del ciclo requiere más cautela que el tramo inicial.

El punto fino: tasa real alta y cercanía a la neutral

Aquí entra el punto fino de política monetaria. Incluso en 7%, la tasa real sigue siendo elevada en términos históricos recientes, lo que permite recortar sin que eso implique automáticamente una postura expansiva. Por eso, el debate real no es si Banxico “se vuelve laxo”, sino si empieza a acercarse a una zona más neutral antes de tener total claridad sobre la subyacente.

En una junta donde ya hubo disidencia, el mercado mirará con lupa dos elementos:

La votación : si vuelve a ser dividida, sería señal de incomodidad interna con el panorama inflacionario.

El lenguaje del comunicado: un cambio desde expresiones del tipo “seguiremos ajustando” hacia un tono más condicional —“evaluaremos con prudencia”— suele interpretarse como la antesala de una pausa.

Implicancias para el peso: el tono pesa más que el recorte

Para el peso mexicano, el mensaje importa incluso más que el recorte. México ha sido atractivo por su diferencial de tasas, y eso genera una dinámica conocida: mientras la tasa siga alta y la volatilidad esté contenida, el peso se sostiene.

Sin embargo, si el banco sugiere un ciclo de recortes más rápido o prolongado, el mercado empieza a recalcular cuánto “premio” queda por mantener posiciones en pesos. Por eso, un recorte con tono prudente puede ser neutro o incluso favorable para el peso —porque reduce incertidumbre—, mientras que un recorte con un tono más relajado puede abrir la puerta a una corrección del tipo de cambio, sobre todo si coincide con un dólar global firme o con alzas en rendimientos de EE. UU.

7% como señal, no como destino

El consenso ya hizo su trabajo con el recorte. Ahora, el mercado quiere saber si 7% es una estación intermedia dentro de una normalización aún viva, o un piso temporal desde el cual Banxico observará con mayor cautela la evolución de la inflación subyacente. Esa definición —más que el movimiento de hoy— es la que marcará el comportamiento de tasas, del peso y de los activos mexicanos en las próximas semanas.

Escenarios para el dólar en México (USDMXN)

La estructura sigue siendo de canal bajista: máximos y mínimos descendentes, con el precio todavía por debajo de la media de 50 (≈ 18.0778) y bastante lejos de la media de 200 (≈ 18.3015). En este contexto, el mercado quedó “encajonado” entre un techo cercano en 18.0475 y un piso en 17.9303; la salida de ese rango suele definir si lo de ahora es solo pausa dentro de la tendencia bajista o el inicio de una corrección más amplia.

Escenario 1 — Recorte descontado y mensaje prudente: el peso se sostiene y el tipo de cambio queda en rebote acotado

Fuente: xStation5.

Banxico recorta, pero subraya cautela por inflación subyacente y deja implícita una pausa temprana en 2026; no “invita” al mercado a anticipar una cadena de recortes inmediatos.

Respeto de 17.9303 con rechazo (mechas) y mantenimiento del rango.

Rebote hacia 18.0475 (techo inmediato).

Si el rebote logra afirmarse: prueba de la zona 18.0778–18.1601 (confluencia de media de 50 y resistencia marcada).

Invalidación: cierre claro por debajo de 17.9303.

Escenario 2 — Recorte con sesgo más expansivo: el mercado descuenta más bajas y el peso pierde tracción (sube USDMXN)

Banxico recorta y el mensaje sugiere continuidad del ciclo en el corto plazo; el diferencial de tasas se comprime más rápido y aparece toma de ganancias en posiciones en pesos.

Ruptura y cierres por encima de 18.0475 .

Reingreso sostenido sobre la zona 18.0778–18.1601 (señal de que el rebote deja de ser “solo técnico”).

Si el impulso continúa: objetivo 18.2774 (resistencia mayor del gráfico).

Invalidación: quiebre fallido (sube sobre 18.0475 pero vuelve rápido por debajo y se “apaga” el rebote).

Escenario 3 — Mensaje más restrictivo de lo esperado (o pausa): el peso se fortalece y la tendencia bajista retoma control

El banco recorta pero endurece claramente el tono, o directamente pausa; el mercado interpreta que la prioridad vuelve a ser la credibilidad antiinflacionaria y que el próximo tramo será más lento.

Ruptura y cierre por debajo de 17.9303 .

Primer objetivo: 17.8721 .

Si el movimiento toma velocidad: extensión hacia 17.6335 (siguiente soporte relevante).

Invalidación: recuperación rápida sobre 17.9303 y vuelta al rango.

_____________

