Previa IPC EE. UU.

Liderazgo de la Fed como amplificador: la discusión sobre quién dirigirá la Reserva Federal no cambia el dato, pero puede amplificar la reacción del mercado : con inflación alta aumenta el temor a un Fed más duro; con inflación baja gana fuerza la lectura de un Fed más cómodo con seguir recortando.

Dato de IPC = catalizador de precios: una sorpresa al alza en inflación tiende a mover la curva hacia más restricción monetaria (suben rendimientos y dólar, presión sobre activos de duración); una sorpresa a la baja refuerza el escenario de relajación financiera y recortes como camino correcto.

El IPC vuelve al centro del escenario: con el calendario de datos normalizado tras el ruido del cierre de gobierno, el mercado se concentra otra vez en si la desinflación sigue avanzando o si la subyacente se “traba” en niveles altos; esto es clave para bonos, dólar y tecnología.

La publicación de IPC se inserta en un entorno donde el mercado comienza a recomponer la lectura macro tras el ruido operativo asociado al cierre de gobierno. Con la normalización del calendario de datos, el foco vuelve a concentrarse en una pregunta que domina la fijación de precios, si el proceso de desinflación mantiene tracción o si la inflación subyacente se estabiliza en niveles más rígidos. En este marco, el IPC funciona como catalizador directo para la curva de rendimientos, el dólar y los activos de mayor duración, particularmente tecnología.

El mercado está incorporando progresivamente la discusión sobre el próximo liderazgo de la Reserva Federal. Sin especular sobre nombres, el punto relevante es que este componente puede amplificar la reacción al dato, en donde, si la inflación resulta más alta de lo esperado, el mercado suele ajustar sus expectativas hacia una postura monetaria más estricta. En cambio, si la inflación sorprende a la baja, se refuerza la idea de que las condiciones financieras podrían seguir relajándose y que el camino de recortes es el correcto.

Expectativas del mercado

De acuerdo con el consenso, el mercado llega con expectativas acotadas para noviembre, inflación subyacente interanual en 3,0% (sin cambios), inflación general interanual en 3,1% (por sobre 3,0% previo). En términos de reacción, la atención tiende a concentrarse en el subyacente, por su vínculo más directo con la función de reacción de la Fed.

La tabla del CME sugiere que para la reunión del 28/01/2026 el escenario dominante se ubica en 3,50%–3,75% (aprox. 75,6%), con un segundo escenario en 3,25%–3,50% (aprox. 24,4%). En términos operativos, esto implica que el dato de mañana es una prueba de validación, en donde:

Lectura inflacionaria firme: tiende a desplazar expectativas hacia recortes más graduales o menos profundos.

Lectura inflacionaria benigna: tiende a consolidar la trayectoria de recortes y aliviar la tasa de descuento.

En el corto plazo, el mercado no solo reacciona al número, sino a la calidad del dato. Una inflación subyacente en línea puede ser interpretada como neutral, pero su composición puede inclinar el balance de riesgos. La sensibilidad es particularmente alta cuando se percibe que la desinflación pierde consistencia, ya sea por persistencia en componentes subyacentes o por señales de presión en ciertas categorías de bienes. En ese sentido, algunos análisis recientes sobre categorías de bienes con exposición a fricciones comerciales/arancelarias han sugerido repuntes interanuales en segmentos específicos; aunque no determinan el IPC oficial, sí elevan el umbral de atención del mercado frente a cualquier confirmación de presiones en el margen.

Implicancias de mercado

El dato de inflación influye en las expectativas sobre la trayectoria de la Fed, lo que se refleja primero en los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente en el tramo corto de la curva. Ese movimiento se traspasa luego al dólar y, a través de la tasa de descuento, a la valuación de los activos de mayor duración. En jornadas de publicación de inflación, el ajuste suele comenzar en Bonos y después extenderse a la renta variable. El sector tecnológico tiende a reaccionar con mayor intensidad por su sensibilidad a las tasas reales y porque opera como un proxy del apetito por riesgo. En este contexto, el dato de mañana puede ser clave para validar la continuidad del rebote reciente o, en caso de una sorpresa al alza, gatillar una corrección táctica si el mercado vuelve a dar mayor peso al riesgo de tasas.

Escenarios

Sorpresa alcista (inflación más alta de lo esperado)

Si la inflación sale por encima de lo que esperaba el mercado o muestra que sigue muy anclada, suele leerse como una mala noticia: suben las tasas de interés de los bonos, el dólar se hace más fuerte y las acciones de tecnología caen más que el promedio. Eso refuerza la idea de que la Fed bajaría las tasas más lento de aquí a 2026.

Dato en línea (neutral)

Si la inflación sale en línea como se esperaba, el impacto suele ser limitado. El mercado normalmente vuelve a moverse dentro de rangos claves del activo.

Sorpresa bajista (inflación más baja de lo esperado)

Si la inflación sale por debajo de lo esperado o el detalle muestra que está bajando de forma más clara, el mercado suele tomarlo como alivio, en donde, bajan las tasas de los bonos, el dólar se debilita y las acciones tienden a subir, reforzando la idea de que la Fed podría seguir recortando tasas hacia 2026.

Análisis técnico US100

El Nasdaq 100 atraviesa una fase correctiva desde los máximos históricos de octubre en torno a 26.100 pts, presionado por la toma de utilidades en megacaps de IA y las dudas sobre el intenso gasto en centros de datos, tras noticias como la cancelación de un gran proyecto de Oracle y Blue Owl. En el gráfico horario, el índice respeta una directriz bajista desde los máximos y ha perforado a la baja una cuña/triángulo alcista de corto plazo (zona marcada en naranja). El precio cae hacia una franja de soporte clave en 24.300–24.400 pts, que coincide con mínimos de noviembre y zona de congestión previa. El RSI horario mantiene una divergencia bajista y se mueve en tendencia descendente, ya cerca de sobreventa, lo que refleja presión vendedora pero también espacio para un rebote técnico.

Escenario alcista

Si el US100 logra frenar la caída y consolidar sobre la zona 24.300–24.400, sin quebrarla con fuerza, el movimiento actual podría quedar como una corrección dentro de la tendencia alcista de fondo. En ese caso, un rebote técnico tendría como primera referencia al alza los 25.250 pts (resistencia horizontal y zona del último fallo alcista). Si el sentimiento mejora en torno a la Fed y se moderan los temores sobre una “burbuja de IA”, el índice podría extender el rebote hacia la zona de 25.850–26.000 pts, próxima a los máximos de octubre, donde se ubica la gran resistencia de medio plazo.

Escenario bajista

La corrección puede profundizarse si el precio rompe con claridad la zona 24.300–24.400 y empieza a cerrar velas por debajo de ese soporte. En ese caso se abre espacio para un descenso hacia los 23.900–24.000 pts primero y luego hacia 23.250–23.900 pts, rango que distintos análisis identifican como soporte mayor para una corrección de más largo plazo. Este escenario ganaría peso si se intensifican las preocupaciones por el sobreendeudamiento ligado a proyectos de IA o si la Fed adopta un tono menos dispuesto a seguir recortando tasas, lo que reforzaría al dólar y elevaría las primas de riesgo sobre activos de crecimiento como el Nasdaq.

Análisis técnico EURUSD

El EURUSD mantiene una tendencia alcista clara en 2025, apoyada en la debilidad del dólar tras los recortes de la Fed y en un BCE más prudente con los recortes de tasas. Hoy el par opera en torno a 1,17, muy cerca de los máximos de las últimas 12 semanas, tras un rally cercano al 13% en el año. El movimiento reciente encaja bien como una fase de corrección dentro de la estructura alcista, con el mercado testeando un soporte relevante sin romper todavía la directriz principal.

Escenario alcista

Si el precio logra mantenerse y consolidar sobre 1,1650–1,17, sin quebrar esa zona con fuerza, la corrección actual puede derivar en un nuevo tramo impulsivo al alza. En ese caso, las referencias naturales son 1,1870 como primer objetivo (extensión de Fibonacci 200% del último impulso) y, en un escenario de continuación, la zona de 1,1990, donde se ubica la extensión de 261,8% y una posible área de agotamiento del movimiento.

Escenario bajista

La corrección podría profundizarse si el par pierde de forma clara 1,1650, idealmente con una vela amplia acompañada de un repunte del dólar tras datos o mensajes más restrictivos de la Fed. De romperse ese soporte, se abre espacio para un descenso hacia 1,16 como primer objetivo y luego hacia 1,1500–1,1520, zona que coincide con soportes de noviembre y una corrección más amplia del rally de 2025.