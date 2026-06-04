Previa NFP de mayo: ¿empleo fuerte puede frenar el rally de Wall Street?

El rebote de las últimas semanas en Wall Street se sostuvo en una combinación de menor tensión sobre aranceles, continuidad del impulso de IA y una economía estadounidense que sigue evitando una desaceleración brusca, aun así, el mercado no ha terminado de resolver una tensión importante. La actividad resiste, la inflación sigue incómoda y la Fed no tiene espacio para declarar victoria. En ese contexto, el reporte laboral de mayo (NFP) se transforma en la pieza más relevante de la semana porque puede inclinar otra vez la discusión hacia un aterrizaje ordenado o hacia un escenario de tasas altas por más tiempo.

El punto sensible está en la reacción cruzada entre activos, los índices de EEUU siguen cerca de zonas altas, el dólar se mueve dentro de rangos relativamente estrechos y los bonos del Tesoro llegan al dato con una compresión de volatilidad que difícilmente se mantendrá después de un informe de empleo que sorprenda. El mercado necesita confirmar si el régimen actual sigue siendo de contratación moderada pero estable, o si empieza a tomar forma un quiebre más claro en empleo y salarios.

La macro de EEUU sigue mostrando resiliencia, pero no despeja el dilema de la Fed

La información que ya salió esta semana deja una imagen bastante útil. Por un lado, ADP mostró creación de 122.000 empleos privados en mayo, por encima de abril, con contratación en ocho de los diez grandes sectores que sigue la encuesta. También hubo una señal más sólida desde vacantes, con job openings en 7,62 millones en abril, y las solicitudes iniciales de desempleo se mantienen en niveles todavía bajos en términos históricos. Todo eso sugiere que el mercado laboral no se está quebrando.

Fuente: U.S. Buereau of Labor Statistics, FRED.

Pero la otra mitad del cuadro exige más cautela, una vez que el Beige Book describió un entorno de contratación baja, disparos bajos, con poco cambio en empleo en once de los doce distritos de la Reserva Federal y una contratación muy selectiva. A eso se suman despidos corporativos en tecnología, dudas sobre el impacto de IA en ciertos segmentos y un mercado donde los trabajadores se muestran menos dispuestos a cambiar de empleo por la incertidumbre. La lectura más razonable es que el empleo sigue resistiendo, aunque con menos profundidad de la que mostraba hace uno o dos años.

Eso conecta directamente con la Fed, el mercado da casi por descontado que en la reunión de junio las tasas se mantendrán sin cambios. Sin embargo, una pausa no equivale a un sesgo cómodo. La combinación de inflación todavía elevada, desempleo por encima de 4% y actividad que sigue creciendo deja a la autoridad monetaria en una posición más incómoda de lo habitual, en varias mesas de mercado volvió a aparecer incluso la idea de que, si empleo e inflación sorprenden al alza de forma simultánea, el sesgo del año podría volverse menos dovish de lo que se pensaba hace solo unas semanas.

Qué espera el mercado del NFP de mayo

Variación mensual de la nómina. Nómina total no agrícola, ajustada estacionalmente. Fuente: U.S. Buereau of Labor Statistics, MorningStar.

El reporte se publica este viernes a las 8:30 GMT -4 y el consenso llega relativamente concentrado, aunque no completamente uniforme. Las estimaciones se mueven en una franja de 80.000 a 105.000 empleos, mientras la tasa de desempleo se espera estable en 4,3%. En salarios, la referencia dominante es un avance de 0,3% mensual en el ingreso promedio por hora, con una semana laboral que seguiría en 34,3 horas.

La razón de ese rango está en la mezcla de señales previas, el lado más fuerte viene de ADP, de la mejora en vacantes y de una contratación que empieza a ampliarse algo más allá de salud y educación. El lado más prudente aparece en el Beige Book, en el enfriamiento del empleo público, en la persistencia del entorno de baja rotación y en la posibilidad de que varios recortes corporativos todavía no se reflejen del todo en la estadística agregada. En términos simples, el mercado no espera un dato débil en sentido recesivo, aunque tampoco uno lo suficientemente fuerte como para hablar de reaceleración del empleo.

Nuestra impresión es que el umbral importante no está solo en el número principal, porque un NFP alrededor de 100.000 con desempleo estable y salarios contenidos mantendría la idea de una economía resiliente, pero sin un nuevo recalentamiento. En cambio, un dato claramente por encima de 120.000 o 130.000 acompañado por salarios de 0,4% o más reactivaría rápido la tesis de tasas altas durante más tiempo. Del otro lado, una lectura por debajo de 50.000 o una subida del desempleo hacia 4,4% o 4,5% abriría otra vez la conversación sobre enfriamiento más serio del mercado laboral.

Escenarios para Wall Street, dólar y bonos tras el NFP

Dato fuerte: Nóminas sobre el consenso, desempleo en 4,3% o menos y salarios firmes reforzarían la idea de tasas altas por más tiempo . Eso favorecería al dólar , presionaría a los bonos y podría generar una reacción más mixta en Wall Street .

Nóminas sobre el consenso, desempleo en y salarios firmes reforzarían la idea de . Eso favorecería al , presionaría a los y podría generar una reacción más mixta en . Dato en línea: Un reporte cerca de lo esperado mantendría la lectura de una economía resiliente pero sin recalentamiento . Sería el escenario más cómodo para las acciones , con movimientos más acotados en dólar y Treasuries .

Un reporte cerca de lo esperado mantendría la lectura de una economía . Sería el escenario más cómodo para las , con movimientos más acotados en y . Dato débil: Nóminas flojas o desempleo al alza apoyarían a los bonos y debilitarían al dólar por una Fed con más margen para recortar más adelante. En Wall Street , la reacción dependerá de si el mercado lo lee como enfriamiento sano o como señal de deterioro más serio.

Nóminas flojas o desempleo al alza apoyarían a los y debilitarían al por una Fed con más margen para recortar más adelante. En , la reacción dependerá de si el mercado lo lee como enfriamiento sano o como señal de deterioro más serio. Dato mixto: Si el empleo sale razonable pero los salarios sorprenden al alza, el mercado podría tomarlo como un dato incómodo para la Fed. Ahí el dólar tendería a fortalecerse, los bonos podrían corregir y las bolsas perder algo de impulso.

S&P 500 y EURUSD, niveles técnicos a vigilar tras el NFP

En US500, el gráfico H1 mantiene un sesgo de corto plazo favorable, con el precio por encima de la SMA 50 y de la SMA 200, mientras el impulso sigue firme. La primera zona relevante está en 7602 a 7631. Más arriba, las referencias pasan por 7649 y luego 7726. Por abajo, el mercado vuelve a mirar 7571, 7528, 7471 y 7413.

Si el NFP sale fuerte , con empleo y salarios por encima de lo esperado, el mercado podría tomarlo como un dato más restrictivo para la Fed . En ese escenario, el S&P 500 necesitaría sostenerse sobre 7571 para evitar una corrección más profunda hacia 7528 . Si pierde ese nivel, el riesgo técnico se extiende hacia 7471 .

, con empleo y salarios por encima de lo esperado, el mercado podría tomarlo como un dato más restrictivo para la . En ese escenario, el necesitaría sostenerse sobre para evitar una corrección más profunda hacia . Si pierde ese nivel, el riesgo técnico se extiende hacia . Si el NFP sale en línea , el escenario más probable sería de continuidad dentro del tramo reciente. Ahí el índice podría seguir trabajando la zona de 7602 a 7631 , y una ruptura sostenida dejaría espacio para atacar 7649 .

, el escenario más probable sería de continuidad dentro del tramo reciente. Ahí el índice podría seguir trabajando la zona de , y una ruptura sostenida dejaría espacio para atacar . Si el NFP sale débil, con una lectura que alivie presión sobre tasas sin activar miedo a recesión, el índice podría validar un quiebre por encima de 7631 y extender el avance hacia 7649. Si el mercado interpreta el dato como demasiado flojo para crecimiento, la reacción sería menos amigable y volverían a pesar los soportes.

Fuente: xStation5.

En EURUSD, el gráfico H1 sigue mostrando una estructura más lateral, con el precio muy cerca de sus medias y sin una tendencia tan definida. Las resistencias inmediatas están en 1,1627 y 1,1645, mientras los soportes pasan por 1,1603, 1,1591 y 1,1574.

Si el NFP sale fuerte , el escenario más probable sería de fortaleza del dólar , con presión bajista sobre el par. En ese caso, EURUSD podría romper 1,1603 y abrir espacio hacia 1,1591 y 1,1574 .

, el escenario más probable sería de , con presión bajista sobre el par. En ese caso, podría romper y abrir espacio hacia y . Si el NFP sale en línea , el par probablemente seguiría atrapado en rango, con oscilación entre 1,1603 y 1,1645 , sin una señal técnica demasiado concluyente.

, el par probablemente seguiría atrapado en rango, con oscilación entre y , sin una señal técnica demasiado concluyente. Si el NFP sale débil, el dólar perdería algo de apoyo y EURUSD tendría margen para volver sobre 1,1627. Si supera 1,1645, el siguiente objetivo técnico pasa a ser la parte alta del canal cerca de 1,1670.

Fuente: xStation5.