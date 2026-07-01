Previa NFP: Nasdaq 100 enfrenta una prueba clave

El US100 llega a la publicación del NFP de mañana 2 de julio en una zona técnica sensible, luego de una semana con señales mixtas desde la economía estadounidense. Por un lado, las vacantes JOLTS sorprendieron al alza al ubicarse en 7,594 millones frente a 7,30 millones esperados, mientras que el índice Case-Shiller también superó previsiones. Sin embargo, el ADP mostró una creación de empleo más débil, con 98 mil puestos frente a los 113 mil esperados, y la confianza del consumidor se mantuvo por debajo del consenso. El mercado llega dividido a uno de los datos macroeconómicos más relevantes de la semana.

Para mañana, el consenso espera que las nóminas no agrícolas (NFP) se ubiquen en 110 mil, por debajo del registro previo de 172 mil, mientras que la tasa de desempleo se mantendría en 4,3% y los salarios promedio por hora avanzarían 0,3% mensual. Un dato de empleo por encima de lo esperado podría reforzar la idea de una economía aún resiliente y sostener el mensaje restrictivo de la Reserva Federal (Fed), algo que podría generar presión sobre el sector tecnológico al elevar los rendimientos y reducir el margen para recortes de tasas en el corto plazo. En cambio, una lectura más débil podría favorecer al US100 si el mercado interpreta que la presión sobre la Reserva Federal comienza a moderarse.

Desde el contexto técnico, el índice se mantiene sobre sus medias móviles de 50 y 200 periodos en gráfico diario, preservando una estructura de fondo alcista, aunque ya se observa una pérdida de impulso en la parte alta del rango. La resistencia principal se ubica en la zona de 30.832 puntos, mientras que el soporte más relevante se mantiene en 28.269 puntos. En el corto plazo, la franja cercana a 30.145–30.330 puntos será clave para medir la reacción inicial del mercado. Si el dato sorprende positivamente y el índice logra sostenerse sobre esa zona, podría volver a presionar máximos. Sin embargo, una reacción negativa ante un NFP sólido podría activar una corrección de corto plazo, especialmente si el mercado refuerza las expectativas de una Fed más restrictiva hacia julio y septiembre.



Fuente: xStation5

La lectura de mañana será especialmente importante porque no solo definirá el tono inmediato del mercado, sino también las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés. Con el mercado aún asignando una probabilidad relevante a un sesgo restrictivo en las próximas reuniones, el NFP podría convertirse en el catalizador que determine si el US100 retoma el impulso alcista o entra en una fase de ajuste tras el fuerte avance acumulado.