Publicado el informe de ventas minoristas

Conclusiones clave Ventas minoristas en la UE en línea con las previsiones.

Revisión menor de la lectura anterior.

Ventas minoristas en la Unión Europea Ventas minoristas de agosto (intermensuales): 0,1 % (previsión: 0,1 %; anterior: -0,4 %).

Ventas minoristas de agosto (interanuales): 1 % (anterior: 2,1 %). En agosto, las ventas minoristas en la Unión Europea aumentaron un 0,1% intermensual, en términos desestacionalizados, en línea con las expectativas de los economistas. Esto representa una mejora con respecto a julio, cuando las ventas disminuyeron un 0,4 %. En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 1%, lo que indica una desaceleración del crecimiento del consumo en los países de la UE en comparación con agosto del año anterior. Tras la publicación de los datos, el euro se está depreciando frente al dólar, lo que refleja la reacción negativa del mercado a las perspectivas de consumo en la Eurozona. Cotización del euro-dólar Fuente : Plataforma de XTB

