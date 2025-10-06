Leer más
06:21 · 6 de octubre de 2025

Publicado el informe de ventas minoristas

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Ventas minoristas en la UE en línea con las previsiones.
  • Revisión menor de la lectura anterior.

Ventas minoristas en la Unión Europea

  • Ventas minoristas de agosto (intermensuales): 0,1 % (previsión: 0,1 %; anterior: -0,4 %).

  • Ventas minoristas de agosto (interanuales): 1 % (anterior: 2,1 %).

En agosto, las ventas minoristas en la Unión Europea aumentaron un 0,1% intermensual, en términos desestacionalizados, en línea con las expectativas de los economistas. Esto representa una mejora con respecto a julio, cuando las ventas disminuyeron un 0,4 %. En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 1%, lo que indica una desaceleración del crecimiento del consumo en los países de la UE en comparación con agosto del año anterior.

Tras la publicación de los datos, el euro se está depreciando frente al dólar, lo que refleja la reacción negativa del mercado a las perspectivas de consumo en la Eurozona.

Cotización del euro-dólar

 

Fuente : Plataforma de XTB

8 de octubre de 2025, 06:14

La inestabilidad en Francia aumenta la demanda de dólares
8 de octubre de 2025, 04:21

El Banco de Nueva Zelanda recorta los tipos de interés
7 de octubre de 2025, 13:51

Miembros de la Fed destacan cambios estructurales impulsados por la IA; Kashkari y Miran respaldan dos recortes de tasas este año 🔎
6 de octubre de 2025, 09:17

Las acciones de AMD se disparan un 25% tras el acuerdo con OpenAI.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.