El Bitcoin ha atravesado un período difícil recientemente. Tras una corrección de más del 30% en el cuarto trimestre de 2025, la criptomoneda más grande del mundo se ha mantenido en consolidación. En las últimas semanas el Bitcoin intentó superar este rango, pero el aumento de las tensiones internacionales provocó una reducción en el apetito por el riesgo de los inversores, empujando a Bitcoin por debajo de los 90.000 dólares.

El Bitcoin mantiene una correlación más fuerte con el índice S&P 500 que con el oro. Por otro lado, la disminución del apetito por el riesgo está afectando la demanda de criptomonedas. La atención del mercado se centra ahora en Davos, donde la regulación de las criptomonedas, en particular la Ley CLARITY de EE. UU., se ha convertido en uno de los temas clave de debate entre legisladores, bancos y líderes de la industria de las criptomonedas.

La Ley Clarity, en el centro de Davos

En este escenario, Brian Armstrong ha aprovechado la oportunidad para criticar abiertamente la versión actual de la Ley CLARITY (Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas), argumentando que favorece excesivamente al sector financiero tradicional y corre el riesgo de frenar la innovación. Coinbase ha retirado su apoyo al proyecto de ley, ya que amplía las facultades de la SEC, restringe las DeFi, ralentiza la tokenización y prohíbe de forma efectiva el pago de intereses sobre las criptomonedas estables. La postura de Armstrong —«ningún proyecto de ley es mejor que uno malo»— ha sorprendido a los legisladores y a sectores de la industria, lo que provocó retrasos en el trabajo del Comité Bancario del Senado y la reacción negativa de algunos legisladores. Al mismo tiempo, Armstrong ha enfatizado que las discusiones siguen siendo constructivas, la Casa Blanca está comprometida y es probable que se apruebe un proyecto de ley revisado que delimite con mayor claridad las responsabilidades de la SEC y la CFTC. En Davos también destaca la creciente aceptación institucional de las criptomonedas, con los principales bancos y bolsas discutiendo abiertamente la tokenización de activos y los mercados basados ​​en blockchain las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que subraya por qué ahora se considera urgente una regulación clara.

Próximos pasos para la Ley CLARITY

Se espera que el Comité Bancario del Senado revise el proyecto de ley tras la pausa legislativa, abordando el alcance de la autoridad de la SEC, las normas sobre el rendimiento de las stablecoins y la regulación de las DeFi. Continúan las negociaciones bipartidistas, con creciente presión del sector para alcanzar un acuerdo antes de que se desvanezca el impulso legislativo. Es posible que se vuelva a presentar una versión revisada del proyecto de ley a finales de este mes o principios del próximo, con una división más clara de responsabilidades entre la SEC y la CFTC.

Precio del Bitcoin

El precio del Bitcoin está repuntando hoy un 1,05% hasta los 89.200 dólares tras la corrección de casi el 5% de ayer.