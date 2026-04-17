¿Puede EE.UU. e Irán alcanzar el fin de la guerra?

El viernes por la mañana, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi publicó en X que el Estrecho de Ormuz estaba "completamente abierto para el paso de todos los buques comerciales" durante el período del alto el fuego con el Líbano. Trump respondió de inmediato en Truth Social, desencadenando una cascada de mensajes que en pocas horas incluyeron la afirmación de que Irán había acordado suspender su programa nuclear de forma indefinida, que los minados estaban siendo retirados, que "la mayoría de los puntos principales están finalizados" y que el acuerdo iría bastante rápido", en uno o dos días.

El petróleo WTI (OIL.WTI) se desplomó un 11% hasta los 84 dólares. El S&P 500 (US500) subió un 1,3% hacia su mejor mes desde 2020, mientras que el Nasdaq 100 (US100) encadenó su decimotercer día consecutivo de ganancias, la racha más larga desde 2013.

Pero casi simultáneamente, la agencia oficial iraní FARS publicó que si el bloqueo marítimo continúa, se considerará una violación del alto el fuego y la ruta del Estrecho de Ormuz será cerrada, además, Irán no confirmó públicamente ninguno de los acuerdos específicos que Trump describió. El patrón de la mañana fue exactamente el mismo que ha definido todo el conflicto, declaraciones unilaterales optimistas de Washington sin verificación iraní, mercados que compran la narrativa y realidad sobre el terreno que avanza más despacio de lo que los titulares sugieren.

El acuerdo de tres páginas

Según Axios, EE.UU. e Irán están negociando sobre un memorándum de entendimiento de tres páginas que incluye cuatro elementos principales. El primero es una moratoria voluntaria sobre el enriquecimiento de uranio, EE.UU. demandó 20 años, Irán contrapropuso cinco, los mediadores pakistaníes siguen intentando cerrar esa brecha. El segundo es que Irán podría mantener reactores nucleares de investigación para producción de isótopos médicos pero todas las instalaciones deberían ser superficiales. El tercero es que EE.UU. liberaría 20.000 millones de dólares en fondos iranís congelados a cambio del stockpile de uranio enriquecido. El cuarto es que todas las instalaciones subterráneas quedarían fuera de funcionamiento.

Trump añadió esta mañana que no habrá intercambio de dinero de ninguna forma y que la moratoria nuclear sería ilimitada, sin años, afirmaciones que contradicen directamente los elementos del MOU que Axios había reportado y que Irán no confirmó. La distancia entre la descripción de Trump del acuerdo y lo que las fuentes conocedoras de las negociaciones describían el jueves es lo suficientemente grande como para que el mercado no pueda leer esta situación como un acuerdo firmado.

Lo que el petróleo descuenta

El gráfico H1 del Brent (OIL) documenta la magnitud del movimiento, el precio cayó en vertical desde los 93 dólares hasta los 84,17 en pocas horas, antes de recuperar parcialmente hasta los 85,56 actuales. El RSI está en zona de sobreventa extrema, el mismo nivel que marcó el mínimo post-alto el fuego del 8 de abril, esa señal técnica sugiere que el movimiento de hoy ha sido excesivo en velocidad y que una recuperación parcial hacia los niveles de 88-91 dólares es técnicamente probable en los próximos días si las noticias no se deterioran.

Fuente: xStation5.

Las resistencias más relevantes para evaluar si el movimiento se consolida o se revierte son el 61,8% de Fibonacci en 88,43 y el 100% en 91,06, si el crudo no puede recuperar esos niveles en los próximos días, el mercado estará confirmando que el descuento del acuerdo ya está completo. Si los recupera, indica que la narrativa de paz permanente está ganando credibilidad más allá del optimismo de las declaraciones de Trump.

Fuente: xStation5.

El dato más revelador es que el WTI ha retrocedido el 70% de toda la subida desde el inicio de la guerra, desde los 67 dólares pre-conflicto hasta el máximo intradiario de 120 dólares, el retroceso del 70% implica un precio en torno a los 82-84 dólares. Eso significa que el mercado de futuros está descontando que el conflicto está prácticamente resuelto pero que el precio no volverá a los 67 dólares pre-guerra en el corto plazo, el daño a la infraestructura del Golfo, las 800 embarcaciones que siguen atrapadas y la prima de riesgo residual sostienen un suelo más alto que el pre-conflicto.

Lo que falta para que sea oficial

Justo antes del anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, el flujo de barcos a través del mismo continuaba a un ritmo muy lento. Fuente: Bloomberg.

Para que este viernes sea el inicio del fin real del conflicto necesitan ocurrir al menos cuatro cosas que todavía no han ocurrido.

La primera es que Irán confirme públicamente los términos del acuerdo nuclear, sus declaraciones del viernes solo abarcan la apertura del Estrecho durante el alto el fuego libanés, no un acuerdo permanente sobre el programa nuclear. La segunda es que las negociaciones del fin de semana en Pakistán produzcan un MOU firmado por ambas partes, no solo descrito por Trump. La tercera es que el bloqueo naval estadounidense sea formalmente suspendido, Trump dijo que permanece activo hasta que la transacción esté 100% completa. La cuarta es que el tráfico de tanqueros a través del Estrecho se normalice operativamente, solo cuatro barcos transitaron el lunes, y la reapertura declarada requiere que los aseguradores marítimos también remuevan las primas de guerra para que los operadores comerciales se sientan seguros para transitar.

La apertura del Estrecho de Ormuz es la mayor concesión de Irán desde el inicio del conflicto y tiene valor real independientemente de lo que ocurra con el nuclear. Que el canciller iranís lo haya declarado públicamente y que coincida con el alto el fuego libanés sugiere una coordinación diplomática real. Pero la distancia entre "el Estrecho está abierto durante el alto el fuego" y "el acuerdo de paz está firmado e Irán suspendió su programa nuclear indefinidamente" sigue siendo la misma distancia que separa las declaraciones de Trump de la realidad verificable. El mercado ha descontado la segunda, y si las negociaciones del fin de semana no la confirman, el rebote del crudo que el RSI en sobreventa sugiere podría ser la primera señal de que el rally ha sido prematuro.