¿Puede el resultado electoral abrir un ciclo bajista para el dólar en Colombia?

El peso colombiano (USDCOP) arrancó junio como una de las divisas de mejor desempeño del mundo, respaldado por un resultado electoral que el mercado no anticipaba y por una tendencia técnica de más de un año que sigue intacta. El USD/COP acumula una caída de 7.1% en lo que va de 2026 y el lunes registró su mayor baja diaria desde mayo de 2022, impulsado por la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial. Ahora queremos saber si la estructura técnica y los fundamentos de mediano plazo permiten una continuación sostenida hacia niveles más bajos del par.

El catalizador electoral refuerza una tendencia que ya existía

El peso colombiano no esperó las elecciones para apreciarse, en diciembre de 2024 el USD/COP cotizaba por encima de 4.400, hoy se ubica en 3.573, lo que implica una apreciación acumulada de más de 800 pesos en poco más de un año, el resultado del 31 de mayo no creó esa tendencia sino que le dio un nuevo impulso. De la Espriella obtuvo 43.74% frente al 40.9% de Cepeda y entra como favorito a la segunda vuelta del 21 de junio, con 81% de probabilidad según Polymarket y ganando en 17 de 18 escenarios modelados por Citi. Su agenda, que incluye disciplina fiscal, nuevas concesiones de exploración petrolera y mayor alineación con Washington, contrasta con cuatro años de gobierno Petro que dejaron rebajas crediticias y primas de riesgo elevadas.

Hoy el par opera de forma estable, sin datos económicos locales. La atención del mercado está puesta en el 21 de junio, en que cada titular político tiene el potencial de mover el par varios pesos en minutos, como demostró la sesión del lunes. Ese entorno de alta sensibilidad política es el contexto en el que se leen los gráficos a continuación.

El gráfico diario confirma la tendencia y advierte sobre el ritmo

El gráfico diario muestra al USD/COP en 3.569, con la SMA200 y la SMA50 actuando como resistencias dinámicas en trayectoria descendente, configuración que confirma que la tendencia estructural sigue orientada hacia la apreciación del peso. El detalle más relevante del gráfico es la posición respecto a las Bandas de Bollinger, porque el precio opera ligeramente por debajo de la banda inferior, ubicada en 3.585, lo que indica que el par está en una zona de extensión técnica que históricamente precede correcciones o pausas antes de continuar.

El RSI refuerza esa lectura, hay espacio para seguir bajando antes de tocar la zona de sobreventa en 30, pero el margen se estrecha y un rebote técnico hacia la media de Bollinger (3.718) o incluso la SMA50 (3.676) no puede descartarse en el corto plazo. El ADX con sus indicadores de dirección aproximadamente pareados describe una tendencia de largo plazo moderada y sostenida, no un movimiento impulsivo agotado, esa es precisamente la estructura que caracteriza las apreciaciones prolongadas de divisas en contextos de ajuste fundamental gradual.

Fuente: xStation5.

El gráfico horario delimita los niveles que responderán la pregunta

El gráfico horario presenta al USD/COP en 3.573, por debajo de la SMA200 y la SMA50, que convergen en el rango 3.682-3.714 formando la resistencia dinámica más inmediata. La posición de la SMA50 por encima de la SMA200 en el horario refleja el efecto del repunte de abril, cuando el par recuperó transitoriamente niveles de 3.839 antes de ceder, ese máximo quedó como huella en las medias, pero la dirección actual es inequívocamente bajista para el par.

El RSI toca el límite del umbral de sobreventa en este timeframe, anticipando que el siguiente movimiento inmediato puede ser un rebote contenido hacia la zona de medias, sin necesariamente invalidar la tendencia. Los niveles de Fibonacci trazados en el gráfico organizan la estructura de precios, el par perforó el nivel de extensión 61.8% en torno a 3.656, que ahora actúa como resistencia, y se aproxima al nivel 100% en 3.547, el soporte estructural más relevante de la lectura actual. Esa zona equivale a la equidistancia del movimiento post-electoral respecto al tramo descendente previo, si el par consolida en ese nivel y reinicia la dirección bajista, configura la estructura de continuación clásica de una demanda institucional sostenida. Un cierre horario sostenido bajo 3.547 abriría el camino hacia el nivel de extensión 161.8% en 3.371. En sentido contrario, cualquier recuperación del par por encima de 3.656 volvería a colocar las SMAs como obstáculo a resolver antes de retomar la narrativa de apreciación.

Fuente: xStation5.

La confluencia entre el análisis técnico y el calendario político hace del período pre-electoral un entorno de alta sensibilidad. Si De la Espriella confirma la presidencia el 21 de junio, el espacio técnico hacia 3.547 y eventualmente 3.371 tendría respaldo fundamental. Si surgen sorpresas en la segunda vuelta o el NFP del viernes favorece al dólar globalmente, el rebote hacia el rango 3.682-3.714 es el escenario alternativo que los gráficos delimitan con precisión.