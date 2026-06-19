¿Puede Strategy sostener su apuesta por Bitcoin tras caer 30% en un mes?

Strategy (MSTR.US) acumula una caída superior a 30% en el último mes por la convergencia de tres presiones distintas: la debilidad del criptomercado amplificada por la señal hawkish de la Fed, la ruptura de una doctrina de acumulación que llevaba 41 meses vigente, y una estructura de capital con obligaciones de dividendos preferentes que superan los US$750 millones anuales y una reserva de dólares que se está achicando. El resultado es una acción que registra -58.37% en doce meses mientras el sector tecnológico avanzó 26.86% en el mismo período.

La Fed hawkish presiona al bitcoin por debajo del soporte clave de US$63,000

La señal más reciente de deterioro llegó el miércoles 17 de junio, cuando la Fed bajo Kevin Warsh mantuvo las tasas sin cambios pero su dot plot reveló una mayoría de miembros favorables a al menos un alza en 2026, desencadenando una venta generalizada de activos de riesgo. El bitcoin cayó por debajo de US$63,000 y perforó la zona de US$63,173, los ETF de BTC registraron salidas netas de US$82.2 millones esa jornada mientras se liquidaban posiciones largas por más de US$130 millones. A la fecha de este artículo la moneda cotiza en torno a US$62,700, cerca del piso del rango de las últimas dos semanas, la zona de US$60,000-US$62,000 podría funcionar como el próximo soporte y una ruptura hacia abajo abriría el camino a los US$55,000.

Ese movimiento afecta a MSTR de manera desproporcionada porque la acción opera como un vehículo de exposición apalancada al criptomercado, amplificando tanto las subidas como las caídas del activo subyacente. Michael Saylor (Cofundador y presidente ejecutivo de la empresa) reconoció en esas mismas semanas que la rotación de capital hacia la inteligencia artificial estaba restando liquidez al mercado cripto, un factor que se suma a la presión de los ETF de bitcoin y al contexto de tasas elevadas. La combinación de una Fed más hawkish de lo esperado, salidas de fondos cripto y debilidad técnica en el precio del activo configuró el entorno externo que gatilló la corrección de la acción.

La primera venta de BTC en 41 meses cambia la narrativa central de la empresa

Adquisiciones de bitcoin por parte de Strategy. Fuente: Strategy.

La racha de compras ininterrumpidas de bitcoin que Strategy mantenía desde diciembre de 2022 llegó a su fin entre el 26 y el 31 de mayo, cuando la empresa liquidó 32 monedas a un precio promedio de US$77,100 por unidad para financiar distribuciones de su serie de acciones preferentes STRC, generando unos US$2.5 millones. La magnitud es mínima frente al total de 846,840 BTC que la compañía mantiene en tesorería, adquiridos a un costo agregado de US$64.07 mil millones y un promedio de US$75,660 por moneda, pero el mercado no reaccionó al tamaño de la operación sino a su significado, dado que la empresa que construyó su identidad sobre la promesa de acumulación perpetua tuvo que liquidar activos cripto para cubrir obligaciones corrientes de caja.

Strategy continuó comprando bitcoin en las semanas siguientes, con adquisiciones de 1,587 BTC por unos US$100 millones entre el 8 y el 14 de junio, y de 1,550 BTC por US$101.3 millones la semana anterior, ambas financiadas mediante la emisión de acciones bajo su programa ATM. Ese mecanismo de emitir capital para comprar bitcoin funciona bien cuando la cotización de la acción incorpora una prima significativa sobre el valor de sus tenencias cripto, pero se convierte en dilución neta cuando el precio de la acción cede o cuando el BTC cotiza por debajo del costo promedio de adquisición, que es exactamente la situación actual.

Los dividendos preferentes y el achicamiento de la reserva de dólares

El riesgo que mayor atención genera entre analistas que siguen a Strategy ya no es el precio del bitcoin en sí mismo sino la capacidad de la empresa para sostener su estructura de capital bajo presión. La compañía lleva cinco series de acciones preferentes con obligaciones anuales de dividendos superiores a US$750 millones, y la reserva en dólares que había establecido para cubrir esos compromisos junto con los intereses de su deuda convertible cayó desde más de US$2.25 mil millones a principios de año hasta menos de US$1 mil millones, con un saldo registrado de US$871 millones a fines de mayo. Un análisis alcista hacia la empresa describió ese overhang de preferentes como un riesgo genuinamente nuevo que no existía en ciclos anteriores de la compañía.

En el frente de deuda, Strategy ejecutó la recompra de aproximadamente US$1.5 mil millones de sus propias notas convertibles con vencimiento en 2029, reduciendo el total de convertibles vigentes desde US$8.2 mil millones a US$6.7 mil millones en una operación de gestión de pasivos que busca aliviar el riesgo en el largo plazo. El problema más inmediato es diferente: con 846,840 BTC adquiridos a un promedio de US$75,660 y un precio de mercado por debajo de esa cifra, la empresa se encuentra en una posición donde debería estar promediando hacia abajo para aprovechar el descuento, pero las obligaciones corrientes la llevaron a vender en lugar de comprar en el momento más delicado del ciclo.

Qué necesita MSTR para recuperarse

Las posiciones bajistas sobre MSTR se apoyan en el argumento de la complejidad creciente. Una parte del mercado advierte que la empresa se ha convertido en un esquema donde múltiples variables deben alinearse favorablemente al mismo tiempo: el precio del bitcoin, la cotización de la acción, la disponibilidad del financiamiento ATM a precios razonables, las reservas de dólares para cubrir dividendos y el calendario de convertibles deben funcionar en simultáneo para que el modelo sea sostenible.

El argumento alcista que aún sostiene una parte del mercado apunta a la prima mNAV comprimida y al interés corto elevado como catalizadores de rebote si el bitcoin logra recuperar niveles cercanos al costo promedio de adquisición de Strategy. La empresa acumula un rendimiento en BTC de 13.3% en lo que va del año, con una ganancia neta de 89,378 monedas y un retorno de US$6.8 mil millones en dólares según los datos más recientes disponibles, métricas que los alcistas presentan como evidencia de que la tesis de largo plazo no ha cambiado. Para esa tesis, el debate no está en la solidez del activo subyacente sino en si la estructura de capital puede aguantar la presión hasta que el mercado cripto retome su dirección alcista.

Las acciones de Strategy se acercan a mínimos de mayo de 2024. Fuente: xStation5.