¿Qué implica que Trump cierre el Estrecho de Ormuz?

El domingo 12 de abril, tras el colapso de las conversaciones de paz en Islamabad después de 21 horas de negociaciones sin acuerdo, Trump anunció en Truth Social que efectivamente de inmediato la Marina de EE.UU. bloquearía cualquier y todos los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. El lunes el bloqueo entró en vigor, es la mayor escalada del conflicto desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y cambia la naturaleza del enfrentamiento de forma cualitativa, EE.UU. e intenta cortar la única fuente de ingresos que Irán había logrado mantener activa durante seis semanas de guerra.

Lo que el bloqueo hace exactamente

Trump habló de bloquear cualquier barco que intentara transitar el Estrecho de Ormuz, pero el Comando Central de EE.UU. publicó una interpretación más acotada, el bloqueo aplica a los buques que entren o salgan de puertos y zonas costeras iranís, con la aclaración de que los barcos neutrales que no hayan recalado en Irán no serán interceptados, aunque podrán ser inspeccionados en busca de cargamento de contrabando. En la práctica, el objetivo es cortar las exportaciones de crudo iraní que habían continuado a lo largo del conflicto a un ritmo de aproximadamente 1,7 millones de barriles diarios, más que Iraq antes de la guerra.

Cinco buques cisterna transitan por el estrecho de Ormuz, uno da la vuelta. Fuente: LSEG, Reuters.

La eficacia real del bloqueo es, sin embargo, una pregunta abierta. EE.UU. tiene más de 15 buques de guerra en la región incluyendo un portaaviones, destructores con misiles guiados y un buque de asalto anfibio. Pero interceptar tanqueros en el Mar de Arabia y el Golfo de Omán requiere recursos significativos y plantea dilemas logísticos complejos: ¿qué hace la Marina con un supertanquero cargado con dos millones de barriles de petróleo iraní que ha interceptado en medio del océano? El precedente venezolano funcionó con una flota mucho más pequeña y un país con mucho menos peso en los mercados globales de energía.

El domingo, con las negociaciones de Islamabad todavía en curso, transitaron 19 barcos por el Estrecho de Ormuz, el mayor número desde el inicio de la guerra. El lunes, con el bloqueo en vigor, solo cuatro barcos pasaron, un portador de GLP entrando al Golfo y tres pequeños tanqueros de combustible saliendo a toda velocidad antes de que el bloqueo tomara efecto. El colapso del tráfico en un solo día ilustra que el efecto psicológico del bloqueo es tan poderoso como el militar.

Por qué Irán tiene más que ganar esperando que cediendo

Teherán fue atacado el verano pasado y atacado de nuevo el 28 de febrero en medio de negociaciones. La conclusión que el régimen extrae de esa secuencia es que cualquier acuerdo que no incluya garantías estructurales contra un tercer ataque es inaceptable. El bloqueo naval refuerza esa posición, cada día que EE.UU. mantiene el bloqueo, Irán puede mostrar a su población y a sus aliados que está resistiendo la mayor potencia militar del mundo con éxito relativo.

Las demandas iranís en Islamabad lo confirman, una vez que Teherán exigió el fin permanente de la guerra, el levantamiento de todas las sanciones, reparaciones de guerra y control soberano sobre el Estrecho de Ormuz. Ninguna de esas condiciones es compatible con un acuerdo rápido desde la perspectiva de Washington. Irán respondió al bloqueo con una advertencia que amplía el conflicto potencial más allá de sus propias fronteras, sus fuerzas armadas declararon que la seguridad de los puertos del Golfo Pérsico es para todos o para nadie, amenazando directamente la infraestructura portuaria de Arabia Saudí, los Emiratos y Kuwait si sus propios puertos son atacados.

La fractura con los aliados

El líder laborista y primer ministro entrante, Sir Keir Starmer, habla con los medios de comunicación cuando entra en el número 10 de Downing Street en Londres, Inglaterra. Fuente: Shutterstock.

La dimensión más significativa del bloqueo podría ser geopolítica. Trump dijo que otros países participarán en el bloqueo pero no nombró ninguno. El lunes quedó claro por qué, Reino Unido y Francia rechazaron explícitamente unirse. El primer ministro británico Keir Starmer fue directo al decir "No apoyamos el bloqueo. Mi decisión ha sido muy clara, no vamos a ser arrastrados a la guerra a pesar de la considerable presión que hemos recibido." Macron anunció en paralelo una conferencia multinacional con unos 30 países, incluyendo potencias del Golfo, India, Grecia, España e Italia, para crear una misión de escolta naval separada que se desplegaría exclusivamente una vez terminado el conflicto.

Esa misión europea es una alternativa estratégica real a la postura estadounidense. La distinción que los europeos están trazando es que están dispuestos a proteger la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz pero no a participar en una acción militar que perciben como agravante del problema. Para Trump, que había reclamado compromisos concretos de la OTAN para asegurar el Estrecho, el rechazo público de sus aliados más cercanos complica la narrativa de que EE.UU. actúa en nombre de la comunidad internacional.

Las implicaciones para el mercado del petróleo y la economía global

El crudo WTI cotizaba en torno a los 102 dólares al inicio de la sesión del lunes antes de recortar ganancias hasta cerca de los 97 dólares tras los comentarios de Trump sugiriendo que Irán había contactado con su administración para reanudar negociaciones. Esa volatilidad intradía captura con precisión la dinámica que domina el mercado de que cada titular de escalada sube el petróleo, cada señal de negociación lo recorta, y la liquidez sigue siendo extremadamente baja, los costos de trading han subido hasta el punto de que los participantes con voluntad de asumir riesgo se han reducido a la mitad según estimaciones del mercado.

Fuente: xStation5.

El escenario más preocupante para la economía global es el precio físico del crudo. El Dated Brent físico cotizaba la semana pasada a más de 140 dólares, más de 30 dólares por encima del futuro, con cargamentos específicos negociándose a 20 dólares de prima sobre ese benchmark. Si el bloqueo reduce a cero las exportaciones iranís y Irán cumple su amenaza de atacar infraestructura portuaria regional, el mercado físico de petróleo estaría operando con entre 15 y 20 millones de barriles diarios fuera del circuito, un nivel que ninguna combinación de reservas estratégicas y rutas alternativas puede compensar durante un período prolongado.

Para Asia, que absorbe la mayoría del crudo que normalmente transita el Estrecho de Ormuz, las implicaciones son las más graves. La exención de sanciones que EE.UU. había otorgado para compras de petróleo iraní, un mecanismo que había permitido a India y China obtener algunos cargamentos, queda efectivamente invalidada por el bloqueo. China, el mayor comprador de crudo iraní, se encuentra en una posición diplomáticamente delicada: Beijing ha pedido un cese del fuego inmediato y advertido que el bloqueo amenaza el comercio global, pero Trump dijo el lunes que todavía no había hablado con Xi Jinping sobre el conflicto.

El alto el fuego de dos semanas acordado el 8 de abril expira el 22 de abril. Con el bloqueo activo, las negociaciones rotas y los aliados europeos construyendo una alternativa diplomática propia, la probabilidad de que ese ceasefire sobreviva a su vencimiento sin un acuerdo de mayor alcance es, a día de hoy, la pregunta que domina todos los mercados.

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