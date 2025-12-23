¿Qué publicaciones hay previstas con la apertura de Wall Street?

- Hoy se dará a conocer la primera estimación preliminar del PIB de Estados Unidos.
- El informe de pedidos de bienes duraderos y de producción industrial completan el calendario.
- Hoy se dará a conocer la primera estimación preliminar del PIB de Estados Unidos.
- El informe de pedidos de bienes duraderos y de producción industrial completan el calendario.
El calendario económico de hoy presenta una gran carga a pesar de situarse ya en periodo navideño. La publicación más importante del día es la primera estimación preliminar del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre. La lectura se ha retrasado debido al cierre gubernamental de octubre y noviembre. Hoy también conoceremos los datos de producción industrial y el informe de pedidos de bienes duraderos.
Calendario económico del día en Wall Street
14:30 - Informe del PIB en EE. UU.
- PIB (T3): Pronóstico 3,3% intertrimestral. Anterior 3,8%.
- Índice de precios del PIB (T3): Pronóstico 2,7% intertrimestral. Anterior 2,1%.
- Gasto real del consumidor (T3): Anterior 2,5%.
- Precios PCE (T3): Pronóstico 2,9%. Anterior 2,1%.
- Precios PCE subyacente (T3): Pronóstico 2,90%. Anterior 2,60%.
14:30 - Informe de bienes duraderos en EE. UU.
- Pedidos de bienes duraderos: Pronóstico: -1,5% intermensual. Anterior: 0,5%.
- Pedidos de bienes duraderos básicos: Pronóstico: 0,3% intermensual. Anterior: 0,6%.
- Pedidos de bienes sin defensa, excepto transporte: Anterior: 0,9%.
- Bienes duraderos, excluyendo transporte: Pronóstico: 0,3% intermensual. Anterior: 0,6%.
- Bienes duraderos, excluyendo defensa: Anterior: 0,1%.
15:15 - Informe de producción industrial del mes de noviembre en EE. UU.
- Producción industrial: Pronóstico: 0,1% intermensual. Anterior: 0,1%.
- Producción industrial: Anterior: 1,62% interanual.
16:00 - Índice de manufactura de Richmond del mes de diciembre
- Pronóstico -8. Anterior -15.
16:00 - Índice de confianza del consumidor en el mes de diciembre
- Pronóstico 91,7. Anterior 88,7.
Acciones de Nike repuntan en preapertura: Tim Cook compra 50.000 títulos
Feriados reducen volatilidad pese a riesgos políticos
Desempleo en EE. UU. cae más de lo previsto
Dólar hoy: el peso mexicano opera estable antes de Navidad, con señales de enfriamiento gradual del mercado laboral
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.