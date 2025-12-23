¿Qué publicaciones hay previstas con la apertura de Wall Street?

El calendario económico de hoy presenta una gran carga a pesar de situarse ya en periodo navideño. La publicación más importante del día es la primera estimación preliminar del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre. La lectura se ha retrasado debido al cierre gubernamental de octubre y noviembre. Hoy también conoceremos los datos de producción industrial y el informe de pedidos de bienes duraderos.

Calendario económico del día en Wall Street

14:30 - Informe del PIB en EE. UU.

PIB (T3): Pronóstico 3,3% intertrimestral. Anterior 3,8%.

Índice de precios del PIB (T3): Pronóstico 2,7% intertrimestral. Anterior 2,1%.

Gasto real del consumidor (T3): Anterior 2,5%.

Precios PCE (T3): Pronóstico 2,9%. Anterior 2,1%.

Precios PCE subyacente (T3): Pronóstico 2,90%. Anterior 2,60%.

14:30 - Informe de bienes duraderos en EE. UU.

Pedidos de bienes duraderos: Pronóstico: -1,5% intermensual. Anterior: 0,5%.

Pedidos de bienes duraderos básicos: Pronóstico: 0,3% intermensual. Anterior: 0,6%.

Pedidos de bienes sin defensa, excepto transporte: Anterior: 0,9%.

Bienes duraderos, excluyendo transporte: Pronóstico: 0,3% intermensual. Anterior: 0,6%.

Bienes duraderos, excluyendo defensa: Anterior: 0,1%.

15:15 - Informe de producción industrial del mes de noviembre en EE. UU.

Producción industrial: Pronóstico: 0,1% intermensual. Anterior: 0,1%.

Producción industrial: Anterior: 1,62% interanual.

16:00 - Índice de manufactura de Richmond del mes de diciembre

Pronóstico -8. Anterior -15.

16:00 - Índice de confianza del consumidor en el mes de diciembre