¿Qué revelan los últimos datos de inflación de EE. UU.?

La inflación del IPP de julio se situó por debajo de las expectativas, aunque no en todos sus componentes. Dato general: bajó hasta el 4,7% interanual , por debajo del consenso (4,9%), y se mantuvo estable mensualmente (0,0%) .

Dato subyacente: se situó en el 4,7%, ligeramente por encima del consenso (4,6%). En términos mensuales, aumentó un 0,4%. Desglose de los datos del informe IPP Bienes (-0,7% mensual): los precios de los bienes cayeron por segundo mes consecutivo, impulsados por un descenso del 3,1% en los costes energéticos y del 0,9% en los precios de los alimentos . Más de la mitad de la caída de los bienes se debió al descenso del 5,7% en los precios de la gasolina . También registraron caídas destacadas el diésel, el combustible para aviones y las verduras frescas y secas. Excluyendo los alimentos y la energía, componentes más volátiles, los precios de los bienes aumentaron ligeramente un 0,1% .

Servicios (+0,2% mensual): los servicios continuaron al alza, principalmente por un incremento del 0,6% en los servicios excluidos el comercio, el transporte y el almacenamiento. Uno de los principales factores fue el fuerte aumento del 6,5% en los costes de gestión de carteras , junto con mayores márgenes minoristas en automóviles, alimentación/alcohol y productos de salud y belleza.

Construcción (+2,2% mensual): los costes de construcción registraron un fuerte avance durante el mes, compensando parcialmente la caída de los bienes.

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