Qué sucede en Irán y cómo lo están leyendo los mercados

La República Islámica de Irán atraviesa lo que analistas y servicios de inteligencia describen como su momento más crítico desde la revolución de 1979. Lo que comenzó hace dos semanas como un estallido social impulsado por el colapso de la moneda y una economía estancada, ha mutado rápidamente en un movimiento nacional que desafía la existencia misma del régimen. Sin embargo, para entender la magnitud de estos eventos, no basta con mirar las calles de Teherán; es necesario observar cómo los mercados globales están reaccionando ante la posibilidad de un cambio de régimen que reconfiguraría el mapa energético mundial.

En el terreno, la situación humanitaria y de seguridad es grave. Las protestas se han extendido a 186 ciudades en 31 provincias, abarcando desde las élites urbanas y seculares hasta los conservadores religiosos afectados por la crisis económica. La respuesta del gobierno ha sido contundente y letal: organizaciones de derechos humanos reportan más de 500 fallecidos y al menos 10.000 detenidos en apenas quince días. Las autoridades han intentado sofocar la disidencia mediante apagones de internet y redes telefónicas, mientras el presidente Masoud Pezeshkian intenta, sin mucho éxito, ofrecer un diálogo que la población, enardecida por años de mala gestión y represión, parece ya no estar dispuesta a aceptar.

Petróleo y oro como termómetro del riesgo

Esta inestabilidad interna ha encendido las alarmas en las capitales financieras. Los mercados están operando bajo la premisa de que la geopolítica ha vuelto al centro de la escena, especialmente tras la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela. El precio del crudo Brent ha subido más de 5%, situándose por encima de los 63 dólares por barril, mientras los inversores calculan el riesgo de una interrupción en el suministro del cuarto mayor productor de la OPEP. Aún más revelador es el comportamiento de los activos refugio: el oro ha alcanzado máximos históricos, rozando los 4.600 dólares por onza, una señal inequívoca de que el capital busca protección ante la incertidumbre de un posible conflicto mayor.

El factor estadounidense juega un papel determinante en la volatilidad del mercado. La administración del presidente Donald Trump, fortalecida tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ha adoptado una postura agresiva. Desde la Casa Blanca se ha confirmado que se están evaluando “opciones militares fuertes” y se mantienen conversaciones con Elon Musk para desplegar el servicio Starlink y restablecer las comunicaciones de los manifestantes. Esta retórica ha incrementado la prima de riesgo geopolítico, ya que cualquier intervención directa podría desencadenar una respuesta asimétrica de Teherán.

Ormuz como cuello de botella global

Mapa de la región. Ormuz es una salida clave para las exportaciones de petróleo y gas de Oriente Medio. Fuente: US Central Intelligence Agency, US Department of Energy, Bloomberg.

Desde la óptica de los mercados energéticos, la preocupación no radica solo en la producción iraní, que actualmente ronda los 3,3 millones de barriles diarios (aproximadamente el 3% del suministro global) y que fluye mayoritariamente hacia China a través de una “flota oscura” de buques para evadir sanciones. El verdadero temor es el Estrecho de Ormuz. Por este cuello de botella transitan diariamente unos 16,5 millones de barriles de petróleo, vitales para la economía global. Aunque Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos cuentan con oleoductos para eludir parcialmente este paso, una interrupción prolongada o un conflicto naval en esta zona dispararía los precios de la energía y los seguros marítimos, afectando gravemente a las cadenas de suministro hacia Asia.

Escenarios posibles

El escenario a corto plazo plantea dilemas complejos. Si el régimen cae, se teme un vacío de poder similar al ocurrido en Irak o durante la Primavera Árabe, lo que preocupa a los vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo, quienes prefieren la estabilidad, aunque sea adversa, al caos total. Por otro lado, una supervivencia del régimen podría implicar una transición hacia un gobierno aún más militarizado, bajo el control directo de la Guardia Revolucionaria, con menos libertades políticas y una política exterior más agresiva.

Por ahora, los mercados se mantienen en vilo, comprando materias primas como cobertura y observando si la presión económica y social logrará lo que décadas de sanciones no pudieron, el fin de la República Islámica.

