Rally pre‑Nvidia: el Nasdaq 100 sube a la espera de sorpresas

La proximidad a una media de largo plazo refleja el estrés acumulado en el mercado.

El índice se enfrenta a un nivel técnico relevante cuya superación abriría la puerta a un tramo alcista adicional.

El margen para la decepción es mínimo y cualquier sorpresa negativa podría devolver el control a los vendedores.

El Nasdaq 100 avanza antes de los resultados de Nvidia, con el mercado apostando por un trimestre excepcional.

Conclusiones clave El Nasdaq 100 avanza antes de los resultados de Nvidia, con el mercado apostando por un trimestre excepcional.

El margen para la decepción es mínimo y cualquier sorpresa negativa podría devolver el control a los vendedores.

El índice se enfrenta a un nivel técnico relevante cuya superación abriría la puerta a un tramo alcista adicional.

La proximidad a una media de largo plazo refleja el estrés acumulado en el mercado.

Hoy, la atención de los inversores se desplaza casi por completo hacia Wall Street. El foco clave son los resultados de Nvidia, que la compañía publicará después del cierre de la sesión estadounidense. Los mercados están descontando un trimestre récord, ventas sólidas y, lo más importante, una guía futura altamente optimista. El Nasdaq 100 a la espera de NVIDIA Cualquier decepción de las espectativas en el informe podría permitir a los vendedores retomar el control en los índices bursátiles, hay muy poco margen para la debilidad en la publicación trimestral de hoy. Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 0,3% alrededor de las 9:30 de la mañana hora de Polonia y están superando el nivel de 25.000 puntos.

hay muy poco margen para la debilidad en la publicación trimestral de hoy. Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 0,3% alrededor de las 9:30 de la mañana hora de Polonia y están superando el nivel de 25.000 puntos. El índice cotiza actualmente cerca del retroceso de Fibonacci del 38,2% del impulso bajista más reciente. Una ruptura sostenida por encima de este nivel, y un movimiento a través de 25.150, podría abrir el camino hacia 25.550, donde se encuentra el retroceso del 61,8%. Dicho esto, es difícil esperar un movimiento decisivo antes de que Nvidia publique sus resultados.

Una ruptura sostenida por encima de este nivel, y un movimiento a través de 25.150, podría abrir el camino hacia 25.550, donde se encuentra el retroceso del 61,8%. Dicho esto, es difícil esperar un movimiento decisivo antes de que Nvidia publique sus resultados. Cabe destacar que el índice sigue relativamente cerca (alrededor de 600 puntos) de la EMA200 diaria (línea roja), lo que sugiere que el estrés del mercado sigue elevado. Wall Street tomó aire ayer después de que Anthropic anunciara varias asociaciones estratégicas con grandes empresas de software estadounidenses, incluidas Spotify y Salesforce, aliviando los temores de una “disrupción total” de sus modelos de negocio.

lo que sugiere que el estrés del mercado sigue elevado. Wall Street tomó aire ayer después de que Anthropic anunciara varias asociaciones estratégicas con grandes empresas de software estadounidenses, incluidas Spotify y Salesforce, aliviando los temores de una “disrupción total” de sus modelos de negocio. Esto empujó naturalmente a los inversores de vuelta hacia un escenario en el que las empresas implementan IA en sus productos en lugar de competir con ella por el mismo mercado. Sin embargo, si esos temores reaparecen tras el informe de NVDA de hoy, la zona de 24.400 parece una prueba crítica de la tendencia alcista y una zona de soporte clave desde la que el índice ya rebotó a principios de febrero.

Sin embargo, si esos temores reaparecen tras el informe de NVDA de hoy, la zona de 24.400 parece una prueba crítica de la tendencia alcista y una zona de soporte clave desde la que el índice ya rebotó a principios de febrero. En general, los niveles de soporte clave siguen siendo 24.750 (retroceso de Fibonacci del 23,6%; también reforzado por reacciones recientes del precio—mechas inferiores en las últimas nueve velas) y 24.400 (EMA200). La resistencia clave sigue siendo 25.500, donde el retroceso del 61,8% se alinea con la EMA50 (línea naranja). Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.