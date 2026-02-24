APERTURA AMERICANA: Wall Street rebota tras acuerdo AMD–Meta

Wall Street muestra un tono optimista esta mañana, con los principales índices recuperándose tras las caídas de ayer. El Dow Jones sube 0,6%, el S&P 500 (US500) avanza 0,2% y el Nasdaq gana 0,3%.

El rebote responde a los retrocesos previos, impulsados por temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector tecnológico y por la incertidumbre en torno a los nuevos aranceles introducidos por la administración Trump. Las recientes medidas arancelarias continúan generando disrupciones y han provocado oposición de varios países que firmaron acuerdos comerciales, los cuales exigen que se respeten los términos pactados. En caso contrario, podrían cancelar dichos acuerdos, aumentando la incertidumbre global.

Foco en semiconductores e IA

La atención sigue centrada en el sector de semiconductores y en inteligencia artificial, donde Nvidia desempeña un papel clave como barómetro del ciclo alcista. Sus tecnologías GPU constituyen la base de centros de datos y sistemas de IA a nivel global. Históricamente, resultados sólidos de Nvidia han impulsado al sector de chips y al Nasdaq, incluso en contextos de riesgo macro y tensiones arancelarias.

La publicación de resultados trimestrales de Nvidia prevista para mañana es el evento más relevante de la semana y podría actuar como prueba decisiva para la continuidad del mercado alcista. Si los resultados confirman demanda robusta en IA y capacidad de mantener crecimiento pese a desafíos arancelarios y de cadena de suministro, el rebote tecnológico podría consolidarse. En caso contrario, el optimismo actual podría revertirse rápidamente.

En síntesis, el mercado registra un rebote técnico tras fuertes caídas, pero la dirección de corto plazo dependerá de los aranceles y del informe de Nvidia.

Fuente: xStation5

Futuros del S&P 500

Los futuros del S&P 500 (US500) suben hoy en reacción a noticias positivas sobre el acuerdo entre AMD y Meta para el suministro de chips de IA. El rebote tras las pérdidas previas respalda el optimismo en el sector tecnológico, aunque el mercado mantiene una postura de cautela antes de los resultados de Nvidia.

Source: xStation5

Noticias corporativas

AMD (AMD.US) firmó un acuerdo relevante con Meta Platforms (META.US) para suministrar chips de IA durante los próximos cinco años, con una capacidad total de hasta 6 gigavatios. Los primeros envíos, basados en futuras GPU AMD Instinct MI450 y procesadores EPYC, están previstos para el segundo semestre de 2026. El valor potencial del acuerdo podría superar los USD 60.000 millones. Además, Meta tendría la opción de adquirir hasta un 10% de las acciones de AMD sujeto al cumplimiento de compromisos de compra y hitos de entrega.

El anuncio impulsó con fuerza las acciones de AMD, interpretado como señal de creciente demanda en IA y confirmación de su posicionamiento competitivo frente a Nvidia.

Eli Lilly (LLY.US) retrocede luego de que Novo Nordisk anunciara recortes de hasta 50% en precios de medicamentos GLP-1 en Estados Unidos, intensificando la competencia en el segmento de diabetes y pérdida de peso.

Whirlpool (WHR.US) anunció una nueva emisión de acciones por aproximadamente USD 800 millones, destinada principalmente a reducir deuda e invertir en desarrollo y automatización. La acción cae ante preocupaciones por dilución.

Home Depot (HD.US) sube más de 2% tras publicar resultados del cuarto trimestre. Las ventas comparables superaron expectativas, señalando demanda resiliente, aunque la compañía advirtió sobre desafíos macroeconómicos.