Rendimientos de los bonos: ¿Cómo afectan a las acciones?

Cuando el activo considerado más seguro del sistema ofrece más de un 4% o un 5%, ¿cuánto debe prometer una empresa para seguir mereciendo el riesgo de su acción? Esa es la pregunta que vuelve a dominar los mercados. El repunte de los rendimientos soberanos no es un movimiento abstracto reservado a las mesas de renta fija. Cambia el precio del tiempo, encarece el capital y obliga a revisar cuánto vale hoy cada beneficio que una compañía espera obtener mañana.

La curva estadounidense ofrece una fotografía especialmente útil. Al cierre del 17 de agosto, las tasas oficiales de vencimiento constante del Tesoro situaban el bono a dos años en el 4,19%, el de diez años en el 4,72% y el de treinta años en el 5,31%.

La Reserva Federal mantiene el tipo de los fondos federales en un rango del 3,50% al 3,75%.

Sin embargo, el mercado exige bastante más para prestar al Gobierno durante diez o treinta años. Esa diferencia incorpora expectativas de inflación, crecimiento, oferta futura de deuda y una prima por inmovilizar capital durante décadas. En su reunión del 29 de julio, la Fed mantuvo los tipos, pero tres miembros votaron por una subida de un cuarto de punto. La decisión confirmó una tensión incómoda, la actividad seguía expandiéndose a un ritmo sólido, mientras la inflación permanecía por encima del objetivo.

Los últimos datos ayudan a entender por qué la renta fija no encuentra un equilibrio sencillo. El índice de precios al consumo estadounidense aumentó un 3,4% interanual en julio, aunque la inflación subyacente se moderó al 2,5%. Al mismo tiempo, el empleo no agrícola disminuyó en 23.000 puestos y la tasa de paro se mantuvo en el 4,1%. La combinación no dibuja una recesión clara, pero tampoco permite a la Fed ignorar el riesgo de inflación. Si a ello se añaden mayores necesidades de financiación pública, abundante emisión corporativa y presión sobre la energía, el resultado es un mercado que reclama una remuneración superior en el tramo largo incluso cuando el crecimiento laboral pierde fuerza.

El efecto de los rendimientos de los bonos sobre la valoración de las acciones

El primer canal hacia las acciones es matemático. El valor de una empresa es, en esencia, el valor presente de los flujos de caja que podrá generar. Para convertir beneficios futuros en un valor actual se utiliza una tasa de descuento formada por una referencia libre de riesgo más una prima propia de la compañía. Cuando sube el rendimiento del bono del Tesoro, esa base aumenta. Un dólar que llegará dentro de diez años pasa a valer menos hoy y la compresión es mayor cuanto más lejanas estén las ganancias esperadas.

Por eso se habla de duración en la bolsa. Una empresa madura, rentable y capaz de distribuir caja en el presente tiene una duración financiera menor. Una compañía cuyo valor depende de beneficios muy elevados dentro de varios años tiene una duración mayor.

Las dos pueden poseer buenos negocios, pero no responden igual a un aumento de la tasa de descuento. El problema no es que la tecnología sea automáticamente vulnerable, ni que todo valor defensivo quede protegido. Importan la valoración inicial, la generación de caja, la deuda y la capacidad de cumplir las expectativas.

Goldman Sachs insiste en una distinción decisiva, el nivel del rendimiento importa menos que la razón por la que está aumentando. Si los bonos caen porque el mercado mejora su previsión de crecimiento, los beneficios empresariales pueden crecer lo suficiente para compensar una valoración algo menor. Las acciones suelen convivir mejor con ese escenario. Si el rendimiento sube por inflación, deterioro fiscal o una prima de plazo más alta, no aparece la misma compensación. El múltiplo se reduce, el coste financiero aumenta y el consumo puede enfriarse al mismo tiempo.

El movimiento actual contiene más elementos del segundo tipo que en otras fases. El rendimiento a treinta años por encima del 5% refleja dudas sobre la persistencia de la inflación y sobre la cantidad de papel que el mercado deberá absorber. Goldman Sachs ha señalado recientemente que la oferta del Tesoro, la emisión de crédito corporativo y las preocupaciones fiscales mantienen la presión sobre las maturidades largas. J.P. Morgan Asset Management también se muestra más prudente con ese tramo, aun reconociendo que los elevados rendimientos iniciales vuelven a dar utilidad a la renta fija dentro de una cartera.

La competencia entre renta fija y acciones

El segundo canal es competitivo. Una acción no se valora en el vacío. Si una letra, un bono soberano o un crédito de alta calidad ofrece una remuneración mayor, el inversor necesita una expectativa de retorno superior para asumir volatilidad empresarial. Ese ajuste puede producirse mediante una caída del precio de la acción, una subida de los beneficios esperados o ambas cosas. El llamado rendimiento de beneficios, que es el beneficio por acción dividido por el precio, adquiere así más relevancia frente al rendimiento del Tesoro.

Este mecanismo resulta especialmente importante cuando las valoraciones son exigentes y el índice está concentrado. A finales de junio, la tecnología representaba el 38% del S&P 500 y las diez mayores compañías reunían el 36,4% del índice. La concentración no convierte por sí sola al mercado en frágil, porque muchas de esas empresas tienen balances sólidos y beneficios elevados. Sí significa que una revisión de la tasa de descuento aplicada a un grupo reducido puede mover al conjunto con una intensidad superior a la que sugiere la economía media.

Bank of America observa que los beneficios continúan mostrando resistencia, pero reconoce que el aumento de los rendimientos y una inflación impulsada por la energía endurecen las condiciones financieras. Esa convivencia explica por qué no basta con afirmar que los bonos suben y las bolsas deben bajar. Los resultados corporativos pueden sostener los índices durante un tiempo. Lo que cambia es el listón, las compañías deben generar más crecimiento y más caja para justificar el mismo precio.

El impacto del coste de la deuda en las empresas

El tercer canal pasa por la cuenta de resultados. El coste de la deuda no se actualiza de inmediato para todas las empresas. Una compañía que financió sus vencimientos a tipo fijo conserva durante un periodo una protección valiosa. Otra que depende de préstamos variables, refinancia con frecuencia o necesita emitir capital afronta el ajuste mucho antes. A medida que vencen los bonos antiguos, el cupón nuevo eleva los gastos financieros, reduce el beneficio neto y limita recompras, dividendos o inversión.

Las pequeñas compañías suelen sentir esa presión con más intensidad porque se financian a plazos más cortos, tienen menor acceso al mercado y pagan una prima crediticia más alta.

El efecto también alcanza al inmobiliario, las infraestructuras endeudadas y los modelos que requieren inversiones continuas. En sentido contrario, las empresas con caja neta pueden obtener más ingresos financieros y conservar flexibilidad para invertir cuando sus competidores se repliegan.

El efecto sobre bancos y aseguradoras

El sector financiero merece un análisis menos automático. Una curva más inclinada puede favorecer el margen de intermediación de los bancos, sobre todo si el rendimiento a largo plazo sube más que el coste de los depósitos. Pero un alza demasiado rápida puede depreciar carteras de bonos, frenar la demanda de crédito y elevar la morosidad. Las aseguradoras pueden reinvertir primas a rendimientos más atractivos, aunque también deben gestionar pérdidas latentes. La velocidad del movimiento importa tanto como el nivel final.

El impacto macroeconómico de unos rendimientos más altos

El cuarto canal es macroeconómico. El bono del Tesoro sirve de referencia para hipotecas, préstamos empresariales y financiación pública. Cuando suben los rendimientos, se enfrían la vivienda y la inversión, se encarece la refinanciación y disminuye el valor de los activos usados como garantía. Ese endurecimiento puede hacer parte del trabajo de la Fed. Si persiste, termina afectando a ventas, empleo y márgenes. Las bolsas pasan entonces de temer una tasa de descuento mayor a temer también beneficios menores.

La inflación energética añade una dificultad adicional. Un encarecimiento del petróleo puede beneficiar a productores de energía, pero actúa como impuesto sobre hogares y empresas consumidoras. Eleva costes de transporte y fabricación, reduce renta disponible y complica la respuesta del banco central. Si la Fed endurece su discurso para evitar efectos de segunda ronda, el tramo corto puede acompañar al largo. Si el empleo se debilita y la Fed se mantiene quieta, la curva puede seguir empinándose, con el largo plazo reflejando el riesgo fiscal e inflacionario.

La calidad financiera gana importancia en la renta variable

En este contexto, la renta variable se divide más por calidad financiera que por etiquetas sectoriales. La capacidad de fijar precios, la estabilidad del margen, el calendario de vencimientos y el retorno real de la inversión pasan a ser determinantes. Una empresa que invierte en inteligencia artificial no queda inmune por pertenecer a una tendencia estructural. Debe demostrar que el gasto genera productividad y caja suficientes para superar un coste de capital creciente. J.P. Morgan ha advertido, además, que la dispersión entre ganadores y perdedores de impulso es elevada, lo que aumenta el riesgo de rotaciones bruscas.

Los niveles del bono a 10 y 30 años que concentran la atención

Desde el punto de vista técnico, sin intentar convertir el gráfico en una señal, hay dos referencias que ordenan el debate. La zona del 4,70% en el bono estadounidense a diez años señala que el mercado ha dejado atrás la comodidad de rendimientos moderados, mientras el entorno del 5,30% a treinta años concentra la discusión sobre inflación, oferta y credibilidad fiscal. La permanencia por encima de esas áreas sería más relevante que una incursión intradía. Para las bolsas, importará observar si el ajuste se limita a los múltiplos más exigentes o se extiende al crédito y a las previsiones de beneficios.

Los posibles escenarios para las acciones

Escenario benigno

El escenario más benigno sería una estabilización de los rendimientos acompañada de crecimiento razonable y beneficios al alza. En ese caso, la compresión de valoración podría ser absorbida por la mejora de resultados, con una mayor participación de compañías rentables y menos dependientes de financiación.

Escenario intermedio

El escenario intermedio mantendría el bono largo en niveles elevados por motivos fiscales, sin recesión. Las acciones podrían avanzar, pero con retornos más modestos, mayor dispersión y competencia real de la renta fija.

Escenario adverso

El escenario adverso aparecería si los rendimientos suben a la vez que se revisa a la baja el crecimiento. Esa combinación elimina la compensación de beneficios, eleva el coste de capital y puede abrir los diferenciales de crédito. La publicación de las actas de la Fed del 19 de agosto ayudará a calibrar cuánto preocupa al banco central la inflación y hasta qué punto los tres votos favorables a subir tipos representan una corriente más amplia.

¿Qué significa un rendimiento alto para la bolsa?

Un rendimiento alto no dicta por sí solo el destino de la bolsa. Obliga, eso sí, a exigir más. Cuando el dinero deja de ser barato, el mercado recompensa menos las narrativas y pregunta con mayor insistencia por la caja, el balance y el precio pagado. La cuestión para las acciones ya no es únicamente cuánto crecerán sus beneficios, sino si ese crecimiento compensa de verdad una alternativa segura que vuelve a ofrecer una rentabilidad considerable.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.