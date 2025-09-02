Leer más

Renovada incertidumbre en torno a los aranceles de Donald Trump

03:15 2 de septiembre de 2025

Tras la ausencia de actividad en Wall Street ayer, los futuros de los índices estadounidenses están a la baja en medio de la renovada incertidumbre y la turbulencia legal en torno a los aranceles de Donald Trump.El pesimismo también es visible antes de la apertura europea.

Según el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, la Corte Suprema confirmará los aranceles recíprocos, después de que un tribunal federal de apelaciones reafirmara un fallo anterior que establecía que los aranceles se impusieron ilegalmente y abusaron de los poderes de emergencia presidenciales. Bessent enfatizó que el fentanilo y el creciente déficit comercial son verdaderas amenazas nacionales que deben abordarse.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Noticias de Asia-Pacífico

El sentimiento en Asia-Pacífico es mixto. Los productores chinos de semiconductores experimentaron correcciones significativas debido a la toma de beneficios (p. ej., Hua Hong Semiconductor: -10%). El Nifty 50 de India sube un 0,4% a pesar del discurso más duro de Trump sobre el comercio con India.

Las exportaciones de Nueva Zelanda aumentaron un 9,9% interanual en junio de 2025, mientras que las importaciones crecieron un 3,2% interanual. Trimestralmente, las exportaciones cayeron por primera vez desde diciembre de 2024 (-3,7%).

Australia redujo inesperadamente su déficit por cuenta corriente en el segundo trimestre (-13.700 millones de dólares australianos frente a los -15.900 millones previstos, y los -14.700 millones anteriores).

“La inflación en Japón se está acelerando gradualmente hacia el 2% y probablemente convergerá con el objetivo actual del Banco de Japón”, declaró el gobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino. Según Himino, el escenario base asume nuevas subidas de tipos en respuesta a la actividad económica, con un impacto negativo menor de los aranceles, lo que refuerza aún más el ajuste monetario.

Materias primas y divisas

El dólar se recupera frente a la mayoría de las divisas tras la debilidad generalizada de ayer. La divisa más débil es el yen japonés, mientras que el dólar canadiense y el euro muestran la mayor resiliencia.

El petróleo crudo Brent y WTI suben alrededor de un 0,6%, ampliando los avances de ayer debido a la debilidad general del dólar y a las preocupaciones sobre el suministro de Rusia. El gas natural, por su parte, continúa corrigiendo a la baja casi un 1%.

El oro sube otro 0,5%, alcanzando un nuevo máximo histórico. La plata, el platino y el paladio también están subiendo.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.