Repunte en las valoraciones de aerolíneas europeas

Una declaración oficial de Irán y de Donald Trump sobre la apertura del Estrecho de Ormuz está provocando un colapso en los precios del petróleo y un espectacular retorno del apetito por riesgo. Entre los principales beneficiarios se encuentran las aerolíneas europeas.

El presidente de la Agencia Internacional de Energía advirtió hace solo unos días que Europa cuenta con aproximadamente seis semanas de reservas de combustible para aviones, y algunas aerolíneas ya han comenzado a recortar rutas, como es el caso de Lufthansa.

Las declaraciones de avance por parte de representantes de Irán y de Estados Unidos respecto al conflicto en el Estrecho de Ormuz, que venía presionando las valoraciones de las aerolíneas , especialmente en Europa, han cambiado el sentimiento del mercado en 180 grados. Las acciones suben en un rango de entre 5% y casi 10%, intentando recuperar las pérdidas recientes.

A pesar de estas fuertes subidas, todas las principales aerolíneas europeas siguen muy por debajo de los niveles observados antes del conflicto. Cabe recordar que la mayoría de estas compañías ya enfrentaban una tendencia bajista prolongada incluso antes de la guerra. En promedio, las valoraciones siguen varios puntos porcentuales por debajo de los niveles de comienzos de febrero.

AF.FR (D1)



Fuente: xStation5