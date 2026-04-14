Resultados de JP Morgan: buenos, pero podrían haber sido mejores

- JP Morgan supera expectativas en ingresos y EPS, logrando otro trimestre récord.
- El margen de interés (NIM) decepciona, afectando la reacción del mercado.
- La proyección más débil y riesgos macro limitan el entusiasmo.
- JP Morgan supera expectativas en ingresos y EPS, logrando otro trimestre récord.
- El margen de interés (NIM) decepciona, afectando la reacción del mercado.
- La proyección más débil y riesgos macro limitan el entusiasmo.
Uno de los nombres más importantes de esta temporada de resultados es el gigante financiero JP Morgan. La compañía publicó sus resultados antes de la apertura del mercado, y los movimientos en pre-market han sido limitados.
El mercado tenía expectativas muy elevadas, y la exigente base de comparación dificultaba aún más superarlas. Aun así, la compañía logró presentar otro trimestre récord.
Principales cifras
Los ingresos superaron los 50.000 millones de USD, frente a expectativas de 49.200 millones, incluyendo:
FICC y trading: +21% interanual hasta 7.000 millones de USD (vs. 6.650 millones esperados)
Banca de inversión: +38% interanual hasta 3.140 millones de USD
Advisory: +82% interanual hasta 1.270 millones de USD
EPS: 5,94 USD vs. expectativas de aproximadamente 5,45 USD
Balance
Depósitos: 2,68 billones de USD
Préstamos: 1,5 billones de USD
Margen de interés neto (NIM): 2,5% vs. 2,57% esperado
¿Por qué la acción no reacciona?
A pesar de unos resultados que a primera vista parecen muy sólidos, el precio de la acción no muestra una reacción significativa. La principal razón es que el margen de interés neto (NIM) —una métrica clave para el mercado— quedó ligeramente por debajo de lo esperado.
Además, la compañía redujo su previsión de ingresos netos por intereses para todo el año desde 104.500 millones de USD a 103.000 millones, lo que indica que, aunque los ingresos superaron expectativas, el núcleo del negocio muestra cierto deterioro.
Mensaje del CEO
Más allá de los números, el mercado también analizó cada declaración del CEO Jamie Dimon. El ejecutivo logró tranquilizar a parte del mercado, que mantiene preocupaciones sobre el consumidor y los riesgos derivados del mercado de private equity / private credit.
Dimon afirmó que la volatilidad actual beneficia a la compañía, que el consumidor sigue siendo sólido en general, y que la economía estadounidense se mantiene resiliente. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos complejos derivados de la situación en el mercado de materias primas y la guerra en Irán.
JPM.US (D1)
A pesar de las recientes caídas impulsadas por preocupaciones en torno a private equity / private credit, la acción mantiene una tendencia alcista de largo plazo bien definida. Fuente: xStation5
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