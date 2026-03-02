Resumen de inicio de sesión: Guerra en Oriente Medio

Fuente: MarineTraffic Comenzamos una nueva semana de operaciones en los mercados financieros y, al comienzo del día, la atención de los inversores se centra en las acciones militares en Oriente Medio. Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán resultaron en la muerte del Líder Supremo iraní y de decenas de funcionarios clave, lo que llevó a Irán a lanzar ataques de represalia contra Estados Unidos y sus aliados. Los principales objetivos siguen siendo Irán, Israel, Estados Unidos (a través de bases militares ubicadas en países aliados), Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Líbano. Sin embargo, también se han producido ataques aislados en muchos otros lugares, como Chipre, Arabia Saudí, Jordania, Afganistán y Pakistán. El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente intransitable , lo que impulsa el aumento de hoy de los precios del crudo Brent y WTI, que suben un 8,5 % en estos momentos. Cabe recordar que este estrecho representa casi una quinta parte del comercio mundial de petróleo. El presidente Donald Trump ha anunciado que el objetivo de los ataques es provocar un cambio de régimen en Irán. Dado que Irán continúa tomando represalias a pesar de una serie de ataques aéreos exitosos contra objetivos estratégicos, como lo demuestran las recientes explosiones en Israel y Baréin, esto crea las condiciones para que el intercambio de disparos se prolongue durante varios días. En gran medida, la duración del intercambio de disparos y el tiempo que el tráfico en el Estrecho de Ormuz estará restringido determinarán cómo reaccionarán los mercados del petróleo, el oro, la libra esterlina y las acciones a los acontecimientos en la región. Sin embargo, cabe mencionar que el aumento del precio del petróleo por sí solo podría encontrar un obstáculo. La OPEP+ acordó durante una reunión programada para el fin de semana que aumentaría los límites de suministro en 206.000 barriles diarios el próximo mes en respuesta a los ataques en la región. El oro está subiendo más del 2% hoy y se beneficia de su condición de refugio seguro. El gas natural también está teniendo un buen desempeño en el mercado energético hoy, con un aumento de precios del 3%. El dólar australiano se está desempeñando mejor actualmente en el mercado Forex, mientras que el yen japonés presenta el peor desempeño. Ryozo Himino, del Banco de Japón, pronunció un discurso mayormente moderado, enfatizando el crecimiento estable del PIB de Japón, acorde con las expectativas, el impacto menor de lo esperado de los aranceles estadounidenses en la economía y los efectos positivos de las inversiones en inteligencia artificial, que están apoyando ampliamente a los exportadores y subcontratistas japoneses. La política monetaria se mantiene expansiva, con tipos de interés reales claramente negativas incluso después de la subida de diciembre al 0,75%, según el banquero. El Bitcóin se está estabilizando en el rango de las 66.000 dólares, repuntando un 1,2% en el día de hoy. Los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico ceden terreno de forma generalizada. Los futuros de los índices europeos y estadounidenses también cotizan a la baja en medio de las preocupaciones geopolíticas.

, lo que impulsa el aumento de hoy de los precios del crudo Cabe recordar que este estrecho representa casi una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.