Resumen de la mañana: los datos de empleo marcan la jornada

Los futuros de los índices estadounidenses se cotizan prácticamente sin cambios, lo que refleja la cautela de los inversores ante la publicación de los datos macroeconómicos programados para hoy (las ofertas de empleo de JOLTS y el PMI de servicios de ISM). Los mayores movimientos se observan en el Russell 2000, que ha superado el nivel psicológico de 2.600 puntos, y en el Nasdaq 100, que ha bajado un 0,2%.

El drama continúa en Venezuela

En una publicación en redes sociales, Donald Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela transferirán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos, para su venta a precios de mercado. El presidente estadounidense ordenó al secretario de Energía, Chris Wright, implementar el plan de inmediato. El petróleo cae por segundo día consecutivo (Brent: -0,8%, WTI: -1,2%).

Movimientos en otros índices y regiones

Los mercados de Asia-Pacífico se están corrigiendo tras un inicio de año récord, impulsado por las acciones de inteligencia artificial y tecnología. Las mayores caídas se registraron en China y Hong Kong, con descensos más leves en Japón (Nikkei: -0,3%) y Australia (-0,3%).

La inflación del IPC de Australia se situó en el 3,4% en noviembre, frente al 3,8% de octubre. Las presiones inflacionarias se moderaron en los bienes y servicios, principalmente debido a la ralentización del aumento de los precios de la energía y los viajes. La vivienda, la alimentación y el transporte fueron los principales contribuyentes. El AUD/USD (+0,17%) continúa subiendo a pesar de un IPC más moderado de lo esperado, respaldado por una inflación subyacente estable, lecturas superiores al objetivo del RBA y la menor importancia de los datos mensuales frente a las cifras trimestrales.

La actividad en el sector servicios de Japón aumentó en diciembre, pero el ritmo de expansión fue el más débil desde mayo. El PMI de servicios cayó más de lo previsto, a 51,6 desde 53,2 en noviembre (pronóstico: 52,5). El crecimiento de nuevos pedidos se moderó a pesar de la mejora de la demanda de exportaciones. El empleo aumentó al ritmo más rápido desde mediados de 2023, mientras que los costes y precios se aceleraron considerablemente. La confianza empresarial se mantuvo históricamente sólida, impulsando las expectativas de inversión en capital y aumentando la presión sobre el Banco de Japón, lo que dio soporte al yen (USDJPY: -0,2%).

El índice del dólar ha retrocedido por debajo de su media móvil exponencial de 30 días (USDIDX: -0,07%), aunque la volatilidad del mercado cambiario se mantiene moderada. El AUD y el JPY superan hoy a otras divisas del G10 gracias a los datos macroeconómicos, mientras que el dólar neozelandés es el más débil (NZD/USD: -0,1%, NZD/JPY: -0,25%, AUD/NZD: +0,25%). El EUR/USD rebota solo un 0,05% tras la caída de ayer a 1,169.

Los metales preciosos están experimentando una profunda corrección tras un reciente repunte. El platino registró la mayor caída (-7,40%), el oro bajó un 1,05%, hasta los 4.446 dólares por onza, y la plata bajó un 3,5%, hasta los 78,34 dólarespor onza.

Las criptomonedas muestran un pesimismo moderado. Bitcoin bajó un 0,7%, hasta los 92.750 dólares, mientras que Ethereum bajó un 0,85%, hasta los 3.252 dólares.