Resumen de la temporada de resultados del S&P 500 🗽 ¿Qué pasa en Wall Street?

La temporada de resultados del tercer trimestre de 2025 para el S&P 500 ya está en marcha, y los primeros resultados muestran una imagen mixta. Aunque la mayoría de las empresas están superando las expectativas, el tamaño de esas sorpresas es menor que en trimestres anteriores. Aun así, el índice continúa mostrando un sólido crecimiento, marcando su noveno trimestre consecutivo de incremento en beneficios.

Aquí analizamos los datos hasta el 17 de octubre, según cifras de FactSet Research.

Ganancias: muchas sorpresas positivas, pero menos potentes

El 86% de las empresas ha superado las estimaciones de beneficios por acción (EPS), una cifra superior a los promedios de 5 y 10 años.

Sin embargo, las ganancias han superado las estimaciones por un promedio de 5,9% , inferior al promedio quinquenal de 8,4% .

Esto sugiere que, aunque las empresas continúan superando las previsiones, la fuerza de las sorpresas disminuye .

A pesar de ello, las cifras iniciales muestran resiliencia en las ganancias corporativas de EE.UU.

Los financieros impulsan el índice

El sector financiero es el principal impulsor del crecimiento de beneficios.

Las sorpresas positivas en Finanzas superan los resultados más débiles y recortes de estimaciones en Salud.

La tasa de crecimiento de beneficios combinada (resultados reales + estimaciones) es ahora del 8,5% , frente al 7,7% de la semana pasada y el 7,9% al cierre de septiembre.

Si se mantiene, será el noveno trimestre consecutivo de crecimiento interanual de beneficios.

Desglose sectorial

Sectores con crecimiento:

7 de 11 sectores del S&P 500 esperan mostrar crecimiento de beneficios interanual.

Líderes: Tecnología de la Información, Finanzas, Utilities y Materiales.

Sectores con caídas:

4 sectores proyectan descensos en beneficios.

Rezagados: Energía y Consumo básico presentan los mayores descensos.

Tendencias de ingresos

El crecimiento de ingresos sigue sólido en el índice, manteniendo una impresionante racha de expansión.

El 84% de las empresas reportantes han superado las expectativas de ingresos, muy por encima del promedio histórico.

Los ingresos superan las estimaciones en un 1,5% , por debajo del promedio quinquenal (2,1%), pero aún en niveles saludables.

La tasa de crecimiento combinada de ingresos es del 6,6% , frente al 6,3% del cierre del 3T.

Es el segundo mayor crecimiento de ingresos desde el 3T de 2022 y el vigésimo trimestre consecutivo de expansión .

Tecnología de la Información sigue liderando el crecimiento de ingresos.

Energía es el único sector con caída de ingresos interanual.

Perspectivas: ¿qué esperan los analistas?

Las proyecciones apuntan a una aceleración constante del crecimiento de beneficios hasta mediados de 2026:

Q4 2025: +7,5%

Q1 2026: +11,9%

Q2 2026: +12,8%

Año completo 2025: +11,0%

Estas estimaciones indican expectativas de un crecimiento corporativo estable en los próximos trimestres.

Sin embargo, el ratio P/E adelantado del S&P 500 se mantiene elevado, en 22,4, superior al promedio a 5 y 10 años. Aunque ha bajado levemente desde el 22,8 de septiembre, el mercado sigue caro comparado con normas históricas.

Fuente: FactSet Research

¿Qué dicen los mercados?

Observando el US500 (futuros sobre el S&P 500), se nota una debilidad a corto plazo.

A pesar de un buen arranque de la temporada de resultados del 3T, el sentimiento en Wall Street sigue contenido.

Ni Netflix ni Tesla lograron sorprender positivamente a los inversores esta semana.

