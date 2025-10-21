Resumen de materias primas – Petróleo, Oro, Gas Natural, Cacao (21.10.2025)

Petróleo

Los precios del crudo cayeron con fuerza a comienzos de esta semana, poniendo a prueba la zona de 56 USD por barril . La administración estadounidense señaló que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos cayó por debajo de 3 USD por galón por primera vez desde 2020.

El mercado petrolero sigue bajo presión ante la expectativa de un mayor crecimiento de la oferta en 2026. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el superávit podría acercarse a los 4 millones de barriles diarios (mbd). Fuera del contexto de la pandemia, un excedente de esta magnitud no tiene precedentes históricos.

Las exportaciones marítimas de crudo por parte de Rusia están acelerándose, lo que podría reflejar una capacidad limitada de refinación interna.

Analistas en Estados Unidos sugieren que el nivel de los 60 USD podría ser quebrado de forma permanente. Este umbral ha sido históricamente un punto de equilibrio entre productores y consumidores, que suele activar coberturas de producción y se trata como un costo marginal global promedio del crudo.

Actualmente, la mayor actividad en el mercado de opciones se concentra en opciones de venta (put) con derecho a vender petróleo a 60 USD en los vencimientos de diciembre o enero.

Cabe destacar que la curva de futuros del crudo ha pasado de una estructura de backwardation a contango en muy poco tiempo.

El volumen de barriles en tránsito marítimo ha aumentado considerablemente y se encuentra en su nivel más alto desde 2020. Si se utiliza este indicador como estimación del excedente, sugiere que el superávit actual está en máximos de cinco años.

Actualmente, los barriles en alta mar superan los 1.300 millones, lo que equivale a unas dos semanas del consumo global. El petróleo almacenado en buques suele mantenerse sin descargar por largos periodos, a la espera de precios más altos antes de dirigirse a su destino final.

Además, diversos informes indican que no solo existe un excedente crónico en el mercado este año, sino que la oferta sigue creciendo a un ritmo tres veces mayor que la demanda.

La cantidad de barriles de petróleo en tránsito marítimo ya supera los 1.300 millones, alcanzando su nivel más alto desde 2020.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El crudo se encuentra actualmente en contango, aunque recientemente presentaba una estructura de backwardation a corto plazo. En este momento, el backwardation solo se observa en los tres contratos más cercanos, mientras que hace un mes se extendía hasta febrero de 2027.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las exportaciones marítimas de crudo de Rusia han alcanzado su nivel más alto desde 2023, lo cual está relacionado con la falta de capacidad para refinar el petróleo y vender un producto de mayor valor.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Oro

Los metales preciosos podrían estar atravesando su mayor corrección en semanas o incluso meses, según el metal en cuestión. El precio del oro retrocedió más de un 3 % en la jornada, mientras que la venta masiva de plata alcanzó entre un 5 % y 6 %, marcando su mayor caída desde abril.

Durante el fin de semana, diversos medios informaron ampliamente sobre una "avalancha" de clientes minoristas hacia los distribuidores de oro y plata. Este fuerte aumento del interés por parte del público general en adquirir metales preciosos suele interpretarse como una señal contraria.

Aunque tanto el oro como la plata mantienen sólidos fundamentos de largo plazo para su crecimiento, no se puede descartar una corrección. No obstante, los fondos cotizados (ETF) continuaron registrando compras durante la sesión del martes.

El oro acumula ganancias de dos dígitos en septiembre y octubre, un fenómeno que prácticamente no se observaba desde el año 2000. Solo en 2011 ocurrió una situación similar, que posteriormente dio paso a una corrección de mayor envergadura.

Según la estacionalidad de largo plazo, podría estarse formando un máximo de corto plazo, con la posibilidad de que el cierre de año resulte plano o sin tendencia clara.

Actualmente, seguimos registrando dos meses consecutivos de fuertes alzas, algo que no se había producido antes a esta escala.

Fuente: Bloomberg Finance LP.

La estacionalidad indica un posible pico en el corto plazo y un final de año relativamente estable.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Los inventarios de plata en la bolsa de Shanghái están cayendo de forma muy pronunciada, lo que podría indicar una menor necesidad de almacenamiento.

El retiro del metal de la bolsa suele estar asociado con la intención de materializar ganancias.

. Los inventarios de plata también están disminuyendo en el COMEX, aunque no en la misma magnitud.

Fuente: Bloomberg Finance LP.

Los inventarios de plata en la bolsa de Shanghái están cayendo de forma muy pronunciada , lo que podría indicar una menor necesidad de almacenamiento .

están cayendo de forma , lo que podría indicar . El retiro del metal de la bolsa suele estar asociado con la intención de materializar ganancias .

. Los inventarios de plata también están disminuyendo en el COMEX, aunque no en la misma magnitud.

Fuente: Bloomberg Finance LP.

Gas Natural

El precio del gas natural registró un fuerte repunte justo antes del rollover de los contratos de futuros.

El rollover de contratos que se realiza hoy será masivo, con una estimación de alrededor del 17 %. Se espera que el precio de NATGAS abra cerca de los USD 4 en la sesión de mañana. Los traders con posiciones abiertas deberían ajustar sus objetivos o niveles de stop-loss, y asegurarse de contar con margen suficiente. El roll entre los contratos de noviembre y diciembre suele ser uno de los más importantes del año debido al fuerte aumento en la demanda de gas.

Actualmente, la demanda de gas se mantiene cerca del promedio de los últimos cinco años, y las condiciones climáticas siguen siendo moderadas, aunque los pronósticos apuntan a un posible repunte súbito en la demanda.

También es importante señalar que la producción de gas ha caído significativamente, aunque aún se mantiene cerca de su máximo de cinco años. No obstante, esta caída en la producción se ha producido más rápido de lo habitual según la estacionalidad.

La estacionalidad del gas sugiere la posibilidad de precios más altos en el corto plazo, aunque el pico de precios suele producirse hacia la segunda mitad de noviembre.

El consumo se mantiene en torno al promedio de los últimos cinco años (gráfico superior), mientras que la producción ha caído bruscamente (gráfico inferior), lo que está impulsando el reciente aumento de los precios en el mercado del gas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

La estacionalidad indica posibles subidas en el corto plazo y un maximo estacional hacia la segunda mitad de noviembre.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Vale la pena recordar el rollover de los contratos de futuros, que será de aproximadamente 17 %.

Suponiendo que no haya cambios en el precio al cierre de la sesión de hoy, el precio debería abrir mañana en torno a los USD 4 por MMBTU.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El precio del gas debería abrir mañana en torno a los USD 4 por MMBTU.

Curiosamente, tras el rollover del año pasado, que fue de aproximadamente un 20 %, se produjo un aumento del precio de alrededor del 10 %.

El soporte durante las correcciones posteriores fue la zona comprendida entre las medias móviles de 14 y 50 periodos. Actualmente, esta zona se encuentra bastante baja, entre USD 3,10 y USD 3,25.

Fuente: xStation5.

Cacao

Las entregas de cacao en Costa de Marfil durante la semana del 12 al 19 de octubre ascendieron a 84.500 toneladas, con un total acumulado de 133.000 toneladas desde el inicio de la temporada. Esta cifra es inferior al mismo período del año pasado, cuando las entregas en las tres primeras semanas de octubre sumaban casi 193.000 toneladas.

Si bien la temporada acaba de comenzar, se indicó que la cosecha actual debería ser, al menos, tan buena como la anterior, considerando la mayor cantidad de mazorcas observada en comparación con el promedio de cinco años.

Sin embargo, el suministro de cacao podría verse afectado por las condiciones meteorológicas. Las lluvias abundantes en Costa de Marfil y Camerún están generando problemas logísticos en las entregas, aunque al mismo tiempo favorecen el crecimiento adicional de mazorcas en esta campaña. Se espera una intensificación de la cosecha en noviembre y diciembre.

La curva de futuros presenta actualmente una ligera estructura en contango hasta el tercer trimestre del próximo año, debido a una mayor certidumbre en el suministro. Al mismo tiempo, persisten problemas estructurales en el mercado, aunque los altos precios pagados a los agricultores podrían incentivar un aumento de la producción futura.

Además, se espera que Ecuador supere a Ghana en volumen de producción el próximo año, convirtiéndose en el segundo mayor productor mundial.

en volumen de producción el próximo año, . Debido al cierre del gobierno estadounidense, los datos del informe COT de la CFTC siguen sin publicarse. No obstante, los datos de posicionamiento de la bolsa de Londres están disponibles y muestran un fuerte aumento en las posiciones cortas.

El número de posiciones cortas en Londres es el más alto desde finales de 2022. Esa fue también la última vez que las posiciones netas entre los gestores de activos fueron negativas.

Cabe destacar que, hacia finales de 2023, los precios comenzaron a repuntar gradualmente, y fue en ese momento cuando empezaron a acumularse grandes volúmenes de posiciones largas.

Actualmente, las posiciones netas están cerca de niveles de sobreventa extrema, similares a los registrados en 2021.

Fuente: Bloomberg Finance LP.

La estacionalidad indica que el cacao suele registrar un mínimo local entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

Si se confirma que el suministro de cacao no es sólido, es posible que los precios ya hayan tocado un mínimo local.

, es posible que los precios . Por el contrario, si se presentan mayores volúmenes de oferta, el precio aún podría caer hacia la zona de USD 5.000–5.500 por tonelada.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

La curva de futuros actual presenta un ligero contango, pero en comparación con la situación de hace un mes, luce bastante plana.

presenta un , pero en comparación con la situación de hace un mes, . El mercado ahora cuenta con algo más de certidumbre en cuanto al suministro, aunque la situación podría cambiar en el corto plazo.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.