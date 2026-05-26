- La escalada en Irán enfría el rally del lunes
- Consumo, industria y tecnología lideran las caídas en el Euro Stoxx 50
- Iberdrola brilla como líder del índice tras mejora de Barclays
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Los índices bursátiles europeos cotizan bajo presión este martes, después de que nuevos ataques estadounidenses en el sur de Irán enfriaran el optimismo sobre un acuerdo de paz inminente. El STOXX 600 cae un 0,2%, el DAX retrocede entre un 0,49% y un 0,7%, y el Euro Stoxx 50 baja un 0,78%. La excepción es el FTSE 100, que sube entre 0,7% y 0,9%, apoyado por el buen comportamiento del sector minero.
El principal motor del sentimiento de mercado es la escalada del conflicto en Oriente Medio. El ejército estadounidense llevó a cabo ataques “defensivos” en el sur de Irán durante la noche, y el secretario de Estado Marco Rubio admitió que las negociaciones de paz podrían tardar “unos días más”. El Brent sube más de un 3%, acercándose a los 99 USD/barril, mientras que el WTI cae un 3,7% hasta los 93 USD, tras la reapertura del mercado estadounidense tras el largo fin de semana.
El dólar estadounidense se mantiene en un rango estrecho:
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DXY: +0,04% hasta 98,96
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EUR/USD: estable en 1,1644
Sectores: consumo e industria lideran las caídas en Europa
En el Euro Stoxx 50, los peores sectores son:
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Consumo discrecional: –1,79%
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Industriales: –1,66%
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Tecnología: –1,30%
Los únicos sectores en verde son:
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Utilities: +1,00%
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Energía: +0,27%
Ambos se benefician de precios más altos de materias primas y de flujos defensivos.
Información corporativa
Ferrari: desplome del 6%
Ferrari cae casi 6%, su mayor descenso diario en meses, después de presentar su primer modelo totalmente eléctrico, el Ferrari Luce, en un momento en el que competidores como Porsche y Lamborghini están reduciendo sus ambiciones en vehículos eléctricos por la debilidad de la demanda. Los analistas señalan que los fabricantes chinos siguen liderando el segmento EV, lo que deja a las marcas europeas tradicionales en una posición complicada.
Safran y Airbus bajo presión
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Safran: –3%
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Airbus: –1,6%
El sector aeronáutico sufre por el aumento de los costes operativos y las tensiones geopolíticas que afectan a las cadenas de suministro. En los últimos días, Lufthansa y Ryanair han caído un 1,4% y un 0,7%, respectivamente, mientras que Morgan Stanley ha rebajado su recomendación sobre Lufthansa.
Iberdrola: la estrella del Euro Stoxx 50
Iberdrola sube entre 1,44% y 1,47%, liderando el índice, después de que Barclays elevara su recomendación a “Overweight” y fijara un precio objetivo de 22,60 EUR. El banco describe a la compañía como el “gold standard” de las utilities europeas, y prevé un crecimiento anual del BPA del 11% hasta 2030, destacando la estabilidad de un modelo basado en un 55% de redes reguladas.
Kingfisher: alivio para los inversores
Kingfisher sube alrededor de 4,6%, situándose entre los mejores valores del STOXX 600, después de confirmar que cumplirá sus objetivos anuales, pese a una caída del 0,7% interanual en ventas comparables del primer trimestre. Los inversores reaccionaron con alivio al ver que el guidance permanece intacto.
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