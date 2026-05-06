Resumen de mitad de sesión: Europa celebra la paz de manera anticipada

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La expectativa de un acuerdo EE. UU.–Irán impulsa un fuerte rebote en las bolsas europeas
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El desplome del petróleo y la caída del dólar favorecen la rotación hacia industriales y bancos
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Energía y consumo básico quedan rezagados en un contexto de menor prima de riesgo
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Los resultados corporativos refuerzan el tono positivo, con Novo Nordisk y BMW como principales apoyos
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La expectativa de un acuerdo EE. UU.–Irán impulsa un fuerte rebote en las bolsas europeas
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El desplome del petróleo y la caída del dólar favorecen la rotación hacia industriales y bancos
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Energía y consumo básico quedan rezagados en un contexto de menor prima de riesgo
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Los resultados corporativos refuerzan el tono positivo, con Novo Nordisk y BMW como principales apoyos
Los índices europeos arrancan la sesión del miércoles con un tono claramente alcista. Los futuros del Euro Stoxx 50 (EU50) suben alrededor de 2,74%, mientras que el DAX (DE40) avanza un 2,51%, reflejando una mejora global del sentimiento inversor.
El catalizador dominante es el progreso en las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán. Según Axios, Washington estaría cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página que incluiría:
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un moratorio sobre el enriquecimiento de uranio por parte de Irán,
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el levantamiento gradual de sanciones,
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y la apertura del Estrecho de Ormuz.
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Materias primas y divisas: petróleo desplomado, dólar debilitado
La expectativa de desescalada en Oriente Medio provoca un fuerte retroceso del petróleo:
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Brent: 100,47 USD (–9–10%)
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WTI: 92,25 USD (–9–10%)
El dólar estadounidense también pierde terreno:
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Dollar Index: –0,67% hasta 97,70
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EURUSD: +0,64%, superando 1,1767
El movimiento refleja una rotación fuera de activos refugio y un retorno al riesgo.
Europa: industriales y bancos lideran; energía sufre
En el Euro Stoxx 50, los sectores más fuertes son:
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Industriales: Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%
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Financieras: UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%
Los más débiles:
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Energía: ENI –2,44%, TotalEnergies –1,12%
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Tecnología: comportamiento mixto (ASML +1,90%, Infineon –2,02%)
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Consumo básico: AB InBev –3,58%, Wolters Kluwer –7,55%
Fuente: XTB HQ Research Department
Fuente: XTB HQ Research Department
Información corporativa
Novo Nordisk: la estrella del día
Las acciones suben hasta un 9,2% tras unos resultados del Q1 2026 que superan ampliamente las expectativas:
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Ingresos: 96.820 millones DKK (vs. 69.380 millones esperados)
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EBIT: 59.620 millones DKK (vs. 29.000 millones esperados)
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Margen bruto: 85,9% (vs. 81,3% esperado)
El motor del trimestre fue Wegovy, tanto en su versión inyectable (18.240 millones DKK) como en la nueva versión en comprimidos (2.260 millones DKK en su primer trimestre desde el lanzamiento). El CEO Mike Doustdar afirma que es “el lanzamiento más fuerte de un GLP‑1 en la historia de EE. UU.”, con más de 200.000 recetas semanales.
La compañía elevó su previsión para 2026, con analistas de Morgan Stanley calificando la guía como conservadora, lo que sugiere potencial para situarse en la parte alta del rango.
BMW: subidas de hasta el 6% tras un Q1 mejor de lo esperado
Aunque los ingresos quedaron ligeramente por debajo del consenso (31.000 millones EUR vs. 32.200 millones), los puntos clave sorprendieron al alza:
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Margen EBIT Automoción: 5,0% (vs. 4,7% esperado)
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Flujo de caja: muy por encima de previsiones
JPMorgan y Bernstein destacan que los resultados incluyen una provisión extraordinaria de 300 millones EUR por litigios; sin ella, el trimestre habría estado en línea con el consenso. BMW mantiene su guía para 2026, aunque advierte de un impacto negativo de 1,25 p.p. por aranceles.
Lufthansa: sube un 3,5% pese a pérdidas
El mercado reacciona positivamente porque la compañía mantiene sus previsiones anuales, cuando muchos analistas esperaban una rebaja.
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Ingresos: 8.750 millones EUR (vs. 8.490 millones)
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EBIT: –612 millones EUR (vs. –650 millones esperados)
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FCF ajustado: +65% interanual hasta 1.380 millones EUR
El conflicto en Oriente Medio añade 1.700 millones EUR en costes de combustible en 2026, aunque el 80% está cubierto. La estrategia se centra en precios más altos y optimización de red.
Diageo: estabilización tras trimestres débiles
En su actualización del Q3 FY2026:
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Ingresos netos: +2,3% hasta 4.500 millones USD
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Crecimiento orgánico: +0,3% (volumen +0,4%, precio/mix –0,1%)
La compañía confirma previsiones anuales, lo que el mercado interpreta como señal de estabilización.
Continental: fuerte mejora de márgenes
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Margen EBIT ajustado: 11,9% (vs. 6,6% un año antes)
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Beneficio neto: 200 millones EUR (vs. 68 millones)
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Ingresos: 4.396 millones EUR (en línea)
La división de neumáticos cae ligeramente a 3.300 millones EUR. La compañía mantiene su guía para 2026.
Daimler Truck: demanda muy sólida
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Pedidos: 114.043 unidades (vs. 76.222 un año antes)
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Trucks North America: +86% interanual en pedidos
La compañía mantiene su previsión de EBIT ajustado de 3.200–3.700 millones EUR para 2026.
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