Los índices bursátiles europeos comenzaron la sesión del lunes con ligeras subidas. El DAX alemán avanzó un 0,86%, el FTSE MIB italiano un 0,51% y el CAC 40 francés un 0,57%, mientras que el STOXX 600 paneuropeo repuntó un 0,4% hasta los 613 puntos. El sentimiento de mercado está dominado por los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio y por las expectativas ante las reuniones clave de bancos centrales que tendrán lugar esta semana.

Según informes de Axios, Irán habría propuesto a Estados Unidos reabrir el Estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, posponiendo al mismo tiempo las negociaciones nucleares. El mercado recibió esta información con cautela, especialmente después de que el presidente Trump cancelara previamente una misión diplomática prevista en Pakistán.

Energía y divisas

El Brent subió más de un 2% hasta aproximadamente 107,50 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó alrededor de un 1,8% superando los 96 dólares. El movimiento se produjo después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán capturara dos portacontenedores cerca del Estrecho de Ormuz, avivando los temores sobre interrupciones en el suministro de petróleo. El dólar estadounidense se debilitó ligeramente; el índice USDIDX cayó un 0,2%, mientras que el tipo de cambio EUR/USD se mantuvo por encima de 1,174.

Sectores europeos

En las bolsas europeas, el sector de petróleo y gas fue el mejor comportamiento del día, con un avance cercano al 0,9% gracias al repunte del crudo. También destacó el sector bancario, con subidas sólidas en compañías como BBVA, BNP Paribas y UniCredit. Los peores resultados correspondieron al sector de bienes de consumo básico, especialmente alimentación y bebidas, y al sector tecnológico, lastrado por la rotación de capital hacia materias primas y empresas de defensa.

Fuente: xStation

Información corporativa

El claro líder en el STOXX 600 fue la alemana Nordex, fabricante de turbinas eólicas, cuyas acciones subieron más de un 12% tras publicar resultados del primer trimestre. El beneficio neto aumentó hasta 53,6 millones de euros desde 7,9 millones un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 10,6% hasta 1.600 millones, superando el consenso del mercado. El sentimiento positivo se extendió por todo el sector, con Vestas subiendo un 3% y Oersted un 3,9%.

El beneficio neto aumentó hasta 53,6 millones de euros desde 7,9 millones un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 10,6% hasta 1.600 millones, superando el consenso del mercado. El sentimiento positivo se extendió por todo el sector, con Vestas subiendo un 3% y Oersted un 3,9%. Las acciones de Sartorius avanzaron más de un 4% después de que Berenberg elevara su recomendación a “comprar”, señalando que la venta masiva tras los resultados del primer trimestre fue una sobrerreacción y destacando la mejora de las perspectivas en el segmento de bioprocesamiento.

señalando que la venta masiva tras los resultados del primer trimestre fue una sobrerreacción y destacando la mejora de las perspectivas en el segmento de bioprocesamiento. La francesa Forvia cayó alrededor de un 2,8% pese a anunciar la venta de su división de interiores de automoción a Apollo Funds por 1.820 millones de euros. La operación reducirá la deuda neta en 1.000 millones, pero los inversores mostraron preocupación por las condiciones de precio en un entorno de mercado complejo.

La operación reducirá la deuda neta en 1.000 millones, pero los inversores mostraron preocupación por las condiciones de precio en un entorno de mercado complejo. La británica Intertek retrocedió un 3,3% tras rechazar una oferta de adquisición mejorada del fondo sueco EQT de 54 libras por acción.

La alemana Rheinmetall continuó su tendencia alcista con un avance del 3,5%, impulsada por el informe del SIPRI publicado el lunes, que mostró un gasto militar global récord de 2,89 billones de dólares, con Europa como principal motor de crecimiento.

Gasto militar global

El gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de 2,89 billones de dólares en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento, según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). El principal impulsor fue Europa, donde el gasto aumentó un 14% interanual hasta 864.000 millones de dólares. Alemania, excluyendo a Rusia, se convirtió en el mayor contribuyente europeo, elevando su gasto un 24% hasta 114.000 millones y superando por primera vez desde 1990 el umbral del 2% del PIB fijado por la OTAN, alcanzando el 2,3%. España, por su parte, incrementó su gasto un 50% hasta 40.200 millones, superando también por primera vez el objetivo del 2% desde que se estableció en 1994.