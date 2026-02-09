Resumen del mercado: Novo Nordisk sube más del 7%

- Europa avanza con cautela en un mercado exigente, donde incluso buenos resultados no garantizan subidas, mientras Novo Nordisk lidera las alzas con un rebote técnico clave tras una fuerte corrección.
- La renta variable europea mantuvo ganancias moderadas, pero el tono del mercado se mantuvo selectivo y muy diferenciado. Los resultados trimestrales son, en general, sólidos; sin embargo, los inversores reaccionan críticamente incluso a pequeñas desviaciones de las previsiones, lo que pone de relieve un entorno de mercado aún exigente en comparación con la renta variable estadounidense.
- Al momento de redactar este informe, el Stoxx 600 ha subido un 0,25%, manteniéndose cerca de máximos históricos. El DAX alemán sube un 0,23%, el ITA40 italiano sube un 0,98%, el SPA 35 español suma un 0,35%, mientras que el UK100 británico baja un 0,60%.
- Las empresas del Stoxx 600 van camino de un crecimiento de sus beneficios por acción (BPA) de aproximadamente un 8% en el cuarto trimestre; el 61% ha superado las expectativas de BPA y el 58% ha superado las previsiones de ingresos. A pesar de esto, el potencial alcista del índice sigue siendo limitado, ya que las reacciones del mercado suelen ser negativas y las previsiones para 2026 no han cumplido con las elevadas expectativas.
- Las empresas sensibles a los aranceles registraron los resultados más favorables del año, mientras que las empresas con exposición a China y las empresas centradas exclusivamente en la UE tuvieron un rendimiento inferior. Las acciones de valor, crecimiento y calidad superaron las expectativas de forma más consistente que las de impulso y las de pequeña capitalización.
- Nichos de riesgo de IA bajo presión: software, servicios de datos, editoriales, proveedores de información financiera, gestores de activos alternativos y acciones de videojuegos cayeron, ya que los mercados incorporaron en los precios los riesgos de margen a medio plazo derivados de la disrupción relacionada con la IA.
Movimientos clave de acciones individuales (Europa)
- Novo Nordisk repunta un 7% tras la corrección de casi el 25% de la semana pasada, tras el anuncio de Hims & Hers de que dejará de vender copias de Wegovy después de que la FDA endureciera su control.
- UniCredit sube un 4% tras presentar sólidas perspectivas hasta 2030 y planea devolver alrededor de 50.000 millones de euros a los accionistas para 2030.
- InPost sube un 13% tras el interés de adquisición, valorando la compañía en 7.800 millones de euros.
Macroeconomía global
- El partido gobernante japonés PLD obtuvo una supermayoría, lo que mantiene el interés en Takaichi y refuerza las expectativas de expansión fiscal.
- La propuesta de suspensión del impuesto sobre las ventas de alimentos durante dos años se considera muy probable y se estima que generará un déficit fiscal anual de unos 5 billones de yenes, con implicaciones clave para los bonos y las divisas.
- El yen se fortaleció tras la intervención verbal de las autoridades japonesas. El USD - JPY bajó un 0,50%, y el yen se encuentra entre las monedas más fuertes del G10 a pesar de la decisiva victoria de Takaichi.
- Los metales preciosos se mantienen fuertes: el oro está probando el nivel de los 5.000 dólares, con un alza del 1,0% en el día, mientras que la plata avanza un 2,40% hasta los 97 dólares.
Bitcoin rebota con fuerza y mejora el panorama de corto plazo, pero los 60.000 dólares siguen siendo el gatillo del ciclo.
